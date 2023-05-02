Иссык-Куль — одно из наиболее крупных соленных озер, которые существуют в мире. Природную достопримечательность Кыргызстана называют драгоценной жемчужиной Азии. Именно здесь мы проведём 2 незабываемых дня. Дорога на Иссык-Куль необычайно увлекательна и проходит через горы и Боомское ущелье.
На Иссык-Куле мы погрузимся в потрясающую атмосферу удивительной природы, которая не оставит вас равнодушными.
Описание тураИндивидуальное путешествие с историями, которые оживляют камни. Это не просто экскурсия. Это два дня, в течение которых скалы обретут голос, вода заговорит на языке древних легенд, а вы услышите Кыргызстан таким, каким его помнят аксакалы. 🔹1 день экскурсии: Ранний выезд из Бишкека на Иссык-Куль Перевал Кубакы Ортотокойское водохранилище Озеро Иссык-Куль прогулка Джети-Огуз (Скалы семи быков) Скала Разбитое сердце Посещение термального источника Заселение в отеле г. Каракол Личное время 🔹2 день экскурсии: Ущелье Барскоон Сары-Мойнок Ашуу (3442 м) Водопады: Слёзы Барса и Чаша Манаса Остановка у памятника Гагарину Каньоны Сказка Выезд в Бишкек Каньон Сказка - Ветер и вода лепили эти формы миллионы лет. Здесь каждый видит своё: дракона, верблюда, застывшую волну. Гид подскажет, где искать самые необычные ракурсы и какие «скульптуры» хранят память о древнем океане Тетис. Ущелье Барскоон - дорога уходит в горы, к ледникам. Вас ждёт прогулка к водопадам Слёзы Барса и Чаша Манаса. Но прежде — остановка у памятника Гагарину. Именно здесь, глядя на Терскей Ала-Тоо, первый космонавт Земли отдыхал после полёта. Гид расскажет, почему космонавтов тянуло на Иссык-Куль. Джети-Огуз (Скалы семи быков) - живописное место с завораживающими скалами. Наш гид расскажет легенду о скалах. Озеро Иссык-Куль - Мы найдём тихий уголок, где можно просто стоять и смотреть на воду. Никакой спешки. Только вы, озеро и ветер. Гид объяснит, почему иссык-кульского чебачка не найти больше нигде в мире и чем уникальна экосистема этой жемчужины. Термальный источник — предстоит искупаться в термальном источнике, который обладает целебным и тонизирующим эффектом. Тур начнется из Бишкека и пройдет через южную сторону Иссык-Куля и возвращаемся в Бишкек. Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Возьмите с собой крем от загара, головной убор, полотенце, купальные принадлежности.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каньон Сказка
- Ущелье Барскоон
- Ортотокойское водохранилище
- Скала Разбитое сердце
- Термальный источник
- Джети-Огуз (Скалы семи быков)
- Озеро Иссык-Куль
- Мы поедем на подготовленном джипе. Транспорт включен в стоимость
- Обед
- Размещение на ночлег
- Трансфер в аэропорт (по договоренности)
Начало: По договоренности (Бишкек)
Завершение: Бишкек
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Возьмите с собой крем от загара, головной убор, полотенце, купальные принадлежности
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нина
2 мая 2023
Александра
20 сен 2022
Александра
20 сен 2022
