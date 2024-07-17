Полюбоваться Иссык-Кулем, поучаствовать в изготовлении ширдаков и побывать в империи Тамерлана
Насладимся пейзажами Иссык-Куля, понаблюдаем за производством керамической посуды в Риштане, погуляем по торговым рядам базаров в Ташкенте и Самарканде и узнаем легенды и предания, которые хранят в себе мемориальные комплексы и архитектурные ансамбли.
Обязательно продегустируем национальные блюда, чтобы в полной мере ощутить атмосферу стран Средней Азии.
июл
авг
сен
сен
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 591
Описание
Организационные детали
Список вещей:
Футболки/рубашки/блузки с коротким и длинным рукавом;
Свободные шорты;
Джинсы или брюки; для дам – юбки, сарафаны;
Тонкий свитер;
Ветровка/пиджак;
Лёгкий платок (можно не везти с собой, а купить местный из натурального хлопка или шёлка);
Лёгкий головной убор;
Солнцезащитные очки (и солнцезащитный крем);
Обувь (удобная и практичная, с крепкой подошвой и без высоких каблуков, т. к. экскурсионные туры предполагают длительные пешие прогулки. Подойдут сандалии и лёгкие кроссовки.)
Небольшой рюкзак или сумка через плечо для документов, наличных денег и бутылочки воды.
Документы:
Беспрепятственно находиться на территории страны без оформления визы в Кыргызстан могут граждане России, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовы, Таджикистана, Кубы, Вьетнама, Японии и КНДР. Граждане России могут въезжать в Кыргызстан по внутреннему паспорту.
Безвизовый режим въезда в Кыргызстан сроком до 60 дней также действует для граждан 45 стран (подробнее здесь). Кроме того для граждан целого ряда стран имеется возможность получения визы в упрощённом порядке.
Для посещения пограничных районов требуется оформить специальное разрешение.
Покидая отель, следует проконтролировать, чтобы его сотрудниками были выданы документы, где указан срок пребывания. Эти регистрационные карты также потребуется предъявить сотрудникам паспортного контроля на границе. От регистрации на территории Кыргызской Республики освобождаются граждане иностранных государств, в отношении которых действует безвизовый режим, если срок их пребывания в Кыргызской Республике не превышает 60 дней (для граждан Российской Федерации — 30 дней).
Для граждан России, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Армении, Грузии и Молдовы установлен безвизовый режим въезда в Узбекистан на срок до 60 дней.
Для граждан ещё более 70 государств, в том числе Украины, Израиля, Латвии, Литвы, Таджикистана, Турции, Чехии и Эстонии установлен безвизовый режим въезда на срок до 30 дней.
Въезд в Узбекистан осуществляется по заграничному паспорту.
Для въезда нужен загранпаспорт ребенка либо загранпаспорт родителя со внесёнными сведениями о ребёнке (до 14 лет). Дети до 16 лет освобождаются от заполнения въездной таможенной декларации в аэропорту по прилете и оформления временной регистрации на территории Узбекистана.
Медицинскую страховку необходимо оформить заранее, до въезда в страну. Медицинский страховой полис на сумму не менее 30000$ должен покрывать, в том числе, расходы на лечение COVID-19.
Организация:
Мы не рекомендуем брать детей младше 12 лет в групповой тур, так как темп поездки достаточно высокий,экскурсии насыщенные, а подача материала рассчитана на взрослую аудиторию. Кроме того, дети могут задерживать всю остальную группу, из-за чего пострадает запланированный график экскурсий.
Для путешествий с маленькими детьми мы рекомендуем индивидуальный формат и с удовольствием подберём маршрут, который будет интересен всем членам семьи. Более того, индивидуальные экскурсии можно будет регулировать на месте.
Чтобы получить туристическую SIM-карту необходимо обратиться к сотрудникам информационной туристической стойки, предъявить паспорт с печатью о прибытии в Узбекистан, выбрать тарифный план и внести за него оплату. Пункты продажи туристических SIM-карт есть также на центральном ж. -д. вокзале Ташкента, в офисах мобильных операторов, в гостиницах «International Hotel Tashkent» и «Саехат».
Проживание. Отели в Бишкеке — «Олив Бишкек» 3*; на озере Иссык-Куль — «Каприз»/«Радуга» или аналогичные; Каракол — «Reikartz Xon»/«Амир» или аналогичные; Кочкор — гостевой дом «У Миры»/«Сан-Райс» 3*; Коканд — «Silk Road Kokand» 3*; в Самарканде — «Arba» 3*/«Jahon Palace» 3* или аналогичные; в Бухаре — «Kabir Hotel» 3*/«Kavsar Hotel» 3* или аналогичные; в Хиве — «Shokh Jahon Hotel» 3*/«Silk Road» 3* или аналогичные; в Ташкенте — «Reikartz Xon»/«Sato» 3* или аналогичные. Размещение 2-местное. Возможно одноместное размещение за доплату.
Питание. В стоимость включены завтраки в отелях во все дни программы; обеды только в 4-ый, 5-ый и 10-ый дни; ужин только в 5-ый день тура.
Уровень сложности. Программа предусматривает длительные пешие прогулки. До отдалённых точек маршрута будем добираться на комфортном транспорте.
Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.
Связь и Интернет. Wi-Fi в местах проживания. В небольших поселках и отдалённых горных районах Интернета нет. Местная сотовая связь недорогая — можно приобрести туристическую SIM-карту.
Программа тура по дням
Прибытие в Киргизию: свободный день в Бишкеке
Встретим вас в аэропорту Бишкека и поедем размещаться в отеле (с 14:00). После этого у вас будет свободное время для отдыха или самостоятельной прогулки по городу.
Знакомство с Бишкеком и озеро Иссык-Куль
Начинаем знакомиться со столицей Киргизии. Посетим центральную площадь Ала-Тоо и увидим смену караула, осмотрим памятник Свободы, памятники В. И. Ленину и Манасу — героическому эпосу, включённому в книгу рекордов Гиннеса как самый объёмный эпос в мире.
Затем поедем к невероятной красоты Иссык-Кулю, в город Чолпон-Ата. Там разместимся в отеле. Иссык-Куль — крупнейшее озеро Киргизии, расположенное на высоте 1610 м. Его вода не замерзает даже зимой. Полюбуемся окружающими водоём горными пейзажами.
Вернёмся в отель.
Окрестности Иссык-Куля и Семёновское ущелье
После завтрака отправимся в культурный центр «Рух Ордо» имени Ч. Айтматова и увидим мемориальный дом писателя и скульптуры, посвящённые его произведениям. Далее заглянем в музей петроглифов под открытым небом и осмотрим камни с древними рисунками, таинственные руины и захоронения.
Затем доберёмся до Семёновского ущелья. Виды здесь открываются просто восхитительные! Ущелье растянулось на 30 км вглубь хребта Кюнгёй-Ала-Тоо. На склонах расположился хвойный лес.
Каракол и ущелье Джеты-Огуз
Позавтракав выезжаем в Каракол. Во время экскурсии по городу зайдём в Музей Пржевальского, Дунганскую мечеть и в русскую православную церковь.
На обед нас ждёт ашлямфу по-каракольски. Продегустировав национальное блюдо уйгуров и дунган, поедем в ущелье Джеты-Огуз. Полюбуемся красными скалами Разбитое сердце и Семь быков.
Вернёмся в Каракол и разместимся в гостевом доме или отеле.
Ущелье Сказка, соколиная охота в Боконбаево и переезд в Кочкор
Доберёмся до ущелья Сказка: погуляем по каньону, поверхность которого окрашена в песочный и красный цвета. Полюбуемся видами извилистого лабиринта.
После обеда поедем в посёлок Боконбаево, где нас ждёт демонстрация соколиной охоты — местные жители разводят хищных птиц. Далее отправимся в Кочкор — посёлок, ставший ремесленным центром Киргизии. Здесь сохранились традиции войлочного производства.
Разместимся в гостевом доме и поужинаем.
Мастер-класс по изготовлению войлочных ковров
Сегодня нас ждёт насыщенный день! Первым делом посетим мастер-класс по изготовлению ширдаков — традиционных войлочных ковров. Профессионалы расскажут вам о всех тонкостях производства и украшения изделий.
После этого поедем в Бишкек. По пути остановимся на экскурсию в комплексе «Башня Бурана». Узнаем историю древнего сооружения, которое является важной частью культурного наследия страны.
Вечером полетим в Ош. По прибытии разместимся в отеле.
Переезд в Коканд
Сегодня переезжаем в Коканд, расположенный у Ферганской долины.
Исследуем столицу Кокандского ханства. Коканд - Риштан
Коканд был важной точкой маршрута Великого шёлкового пути. Сегодня познакомимся с его достопримечательностями: увидим дворец Худояр-хана, мавзолей Модари-хана, заглянем в мечеть Джами и некрополь Дахма-и-Шахон, собравший в себе лучшие архитектурные решения времён расцвета Кокандского ханства.
Переместимся в Риштан, известный своими изделиями из керамики. Заглянем в центр керамистов, посмотрим на процесс изготовления посуды и познакомимся с мастерами. Вернёмся в Коканд.
Из Коканда в Ташкент
После завтрака нас ждёт дорога до Ташкент. По прибытии разместимся в гостинице, а затем у вас будет свободное время.
Достопримечательности Ташкента, переезд в Самарканд
Сегодня посетим площадь Хаст-Имам, возникшую возле могилы одного из первых имамов Ташкента Хазрати, увидим медресе Баракхан, Кукельдаш и мавзолей Каффаля Шаши. Заглянем на самый старый базар города — Чорсу.
После этого нас ждёт обед в знаменитом среднеазиатском центре плова «Беш Козон», а затем выезжаем в Самарканд, где заселимся в отель и переночуем.
В столице Согдианы
Начинаем исследовать достопримечательности Самарканда. Отправимся в мавзолей Гур-Эмир — усыпальницу тюрко-монгольского Тамерлана (или Амир Темура), его наставника и некоторых членов семьи основателя Тимуридов. Затем посетим самую известную площадь Центральной Азии — Регистан: здесь увидим интересные архитектурные памятники: медресе Улугбека, Шердор и Тилля-Кари. Заглянем в величественную мечеть Биби-Ханым, поражающую своими масштабами. Зайдём на знаменитый Сиабский базар и порадуем себя местными товарами.
Далее нас ждёт архитектурный ансамбль Шахи-Зинда, история которого хранит в себе множество тайн и легенд, а после пройдём в музей обсерватории Улугбека.
После насыщенного экскурсионного дня вернёмся в отель.
Гиждуван - Бухара
Из Самарканда переезжаем в Гиждуван, где побываем в гостях у семьи Нарзуллаевых, потомственных керамистов. Вы познакомитесь с гончарным мастерством и понаблюдаете за процессом изготовления керамических изделий. Пообедаем здесь же, отведав гиждуванский шашлык.
Далее переместимся в Бухару — город, через который проходил Великий Шёлковый путь. Дорога будет долгой, но она того стоит.
По прибытии отправимся к архитектурному ансамблю Ляби-Хауз, созданному в XVI-XVII веках. Осмотрим местные медресе Кукельдаш и Надира Диванбеги. Завершим первую часть экскурсионной программы по Бухаре посещением торгового квартала XVI века, где располагаются мастерские народных ремёсел.
Заселимся в отель и переночуем.
Колоритная Бухара
Продолжим знакомиться со знаковыми локациями Бухары. Побываем в мавзолее Саманидов и усыпальнице Чашма Аюб, увидим архитектурный ансамбль Боло-Хауз. Его мечеть была открыта для всех, и правитель Бухары Эмир Шахмурад, по приказу которого был построен Боло-Хауз, сам намеревался посещать её каждую пятницу.
Посетим удивительную старинную крепость Арк, напоминающую песочный замок, комплекс Пои-Калян, медресе Абдулазиз-хана и Улугбека. Заглянем на территорию дворца Ситораи Мохи-Хоса и гробницы Бахауддина Накшбанда, ставшего важной святыней для последователей ислама.
Вернёмся в гостиницу.
Окончание тура
Вас ждёт трансфер до аэропорта Бухары. До новых встреч!
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в отелях во все дни программы обеды только в 4-ый, 5-ый и 10-ый дни ужин только в 5-ый день тура
- Услуги гида
- Экскурсии по программе
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансферы по маршруту
- Авиаперелёт из Бишкека в Ош (багаж должен составлять 15 кг, превышение нормы оплачивается отдельно - 1-2 $ за 1 кг)
- Мастер-класс по изготовлению войлочных ковров
- Вода на каждый день тура
- Сувениры
- Демонстрация соколиной охоты
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Бишкека и обратно из Бухары
- Входные билеты в музеи и на территории памятников
- Питание не указанное в программе
- Медицинская страховка на сумму 40 000 $
- Одноместное размещение - 340 $
- Индивидуальный трансфер из/до аэропорта (30 $ за «седан» и 50 $ за микроавтобус)
- Дополнительная ночь в отеле 3* по прибытии/отъезде:
- Одноместный номер - 50 $ за сутки
- Двухместный - 60 $ за сутки