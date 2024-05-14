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Авторский тур
6 дней
Обогнуть Иссык-Куль: индивидуальный джип-тур вокруг голубого сердца Тянь-Шаня
Исследовать Киргизию на внедорожнике, рассмотреть древние петроглифы и поучиться делать ковёр
Начало: Бишкек, первая воловина дня
«А также познакомитесь с местной культурой: проведёте ночь в юрте кочевника и пройдёте мастер-класс по изготовлению войлочного ковра»
17 июня в 10:00
24 июня в 10:00
390 000₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур
11 дней
Макси-тур по Киргизии: экскурсии и 3 дня похода
Погулять по Бишкеку, познакомиться с культурой и насладиться первозданной природой не напрягаясь
Начало: Аэропорт Манас (Бишкек, Киргизия), время - по дого...
«Встречаемся, размещаемся в гостинице и вечером, отдохнув после перелёта, идём на обзорную экскурсию по столице Киргизии»
30 июня в 08:00
22 авг в 08:00
129 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Пейзажи Киргизии: перевалы и день на заповедном Сон-Куль
Побывать на пикнике у горного озера, проехаться по живописному серпантину и заночевать в юрте
Начало: Бишкек, аэропорт, утро
«Позавтракав, отправимся на обзорную экскурсию по столице — вы узнаете о богатой истории и культуре Кыргызстана, а также насладитесь атмосферой города и увидите основные достопримечательности Бишкека»
17 июня в 10:00
24 июня в 10:00
85 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Своей компанией по окрестностям Иссык-Куля с проживанием в юрте и конной прогулкой
Рассмотреть балбалы, посетить киргизскую Швейцарию и золотой рудник
Начало: Аэропорт или ваш отель в Бишкеке, первая половина ...
«Знакомство с красотами Кыргызстана начнётся сразу после выезда из столицы: наш путь к озеру Иссык-Куль будет проходить по живописному шоссе, соединяющему две области и пролегающему через Чуйскую долину вдоль Тянь-Шаньского хребта»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
1490$1 341 за всё до 2 чел.
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Индивидуальный тур к берегам Иссык-Куля с отдыхом в spa-отеле и горячих термах и лёгким треккингом
Увидеть киргизский Гранд-Каньон, проехать верхом по ущельям и провести ночь в юрте
Начало: Аэропорт или ваш отель в Бишкеке, первая половина ...
17 июня в 10:00
24 июня в 10:00
1980$1 782 за всё до 2 чел.
Авторский тур
7 дней
На внедорожнике по Тянь-Шаню: ландшафты вблизи Иссык-Куля и этнопогружение в киргизскую культуру
Прокатиться на зиплайне, посмотреть шоу с беркутами и познакомиться с дунганской семьёй
Начало: Аэропорт Бишкека, 12:00
«Вы осмотрите главные достопримечательности, парки и скверы, узнаете о богатой истории и культуре Кыргызстана, погрузитесь в жизнь столицы»
17 июня в 12:00
24 июня в 12:00
100 606₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена14 мая 2024Прекрасные, величественные горы Тянь-Шаня, все время разные, но всегда необыкновенной красоты! Уютные, чистые, симпатичные гостевые дома и отельчики. Коммуникабельный, внимательный. предупредительный гид Дмитрий. Доброжелательный гостеприимный народ. Нам все понравилось. Спасибо за отдых!
- ННаталья14 марта 2024Дима и Кристина - вы очень слаженная команда профессионалов. Хочу выразить огромную Благодарность за организацию нашего самого необычного, драйвового, насыщенного и
- ААнастасия1 марта 2024Огромное спасибо Диме и Кристине за нереальный профессионализм! Безумно понравилось путешествовать вместе с вами! Вы очень опытные водители, очень интересные люди, крутые
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Обзорные»
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- Обогнуть Иссык-Куль: индивидуальный джип-тур вокруг голубого сердца Тянь-Шаня
- Макси-тур по Киргизии: экскурсии и 3 дня похода
- Пейзажи Киргизии: перевалы и день на заповедном Сон-Куль
- Своей компанией по окрестностям Иссык-Куля с проживанием в юрте и конной прогулкой
- Индивидуальный тур к берегам Иссык-Куля с отдыхом в spa-отеле и горячих термах и лёгким треккингом
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Сейчас в Бишкеке в категории "Обзорные" можно забронировать 6 авторских туров от 1 341 до 390 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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