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За обновлением и впечатлениями в Киргизию: тур для души, тела и живота
Полежать в целебной воде, побывать в гостях у мастеров своего дела и насладиться вкусами
Начало: Аэропорт Бишкека, место и время встречи вы узнаете...
7 сен в 15:30
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$1 100 за человека
11 дней
Макси-тур по Киргизии: экскурсии и 3 дня похода
Погулять по Бишкеку, познакомиться с культурой и насладиться первозданной природой не напрягаясь
Начало: Аэропорт Манас (Бишкек, Киргизия), время - по дого...
22 авг в 08:00
129 500₽ за человека
7 дней
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20 июля в 10:00
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Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «На автобусе»
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