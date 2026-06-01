После завтрака начнём экскурсию по столице, где переплелись разные эпохи. Побываем на площади Ала-Тоо, увидим флагшток высотой 45 м, если повезёт, застанем смену караула. Осмотрим памятники Ленину и Манасу — эпическому герою.

После обеда поедем в Чолпон-Ату. Дорога займёт около 4 ч. По пути полюбуемся Боомским ущельем и солёными озёрами. Прибудем на Иссык-Куль, который не замерзает даже зимой, прозрачен, как и Байкал, и с живописными пляжами — почти как море. Вечером у вас будет время погулять по набережной, насладиться закатом или искупаться.