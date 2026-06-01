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Открывая тайны Кыргызстана: Иссык-Куль, каньоны, ущелья и погружение в культуру

Поучиться ткать ковры, попробовать местную кухню, увидеть петроглифы и беркутиную охоту
Поехали с нами в край, где на фоне гор высятся тянь-шаньские ели, скалы напоминают сказочные замки, озёра окрашены в бирюзовый и розовые цвета, а кочевники до сих пор хранят свои
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традиции.

Вы не только увидите главные достопримечательности Кыргызстана, но и познакомитесь с его культурой и историей.

Попробуете создать войлочный ковёр, отведаете традиционных блюд, прикоснётесь к следам древних людей и понаблюдаете за искусством беркутчи.

Во всей красе перед вами предстанут: Иссык-Куль, каньон Сказка, Семёновское ущелье, Каракол и Бишкек.

Открывая тайны Кыргызстана: Иссык-Куль, каньоны, ущелья и погружение в культуру
Открывая тайны Кыргызстана: Иссык-Куль, каньоны, ущелья и погружение в культуру
Открывая тайны Кыргызстана: Иссык-Куль, каньоны, ущелья и погружение в культуру

Описание тура

Организационные детали

Для въезда на взрослых требуется действующий внутренний паспорт, на детей — заграничный паспорт.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и заселение

Встретим вас в аэропорту и отвезём в Бишкек, над которым возвышаются горные вершины. Здесь почти нет многоэтажных зданий, зато много фонтанов и скверов. Столица будто создана для неторопливых прогулок. У вас будет время отдохнуть или исследовать город самостоятельно.

Прибытие и заселениеПрибытие и заселениеПрибытие и заселениеПрибытие и заселение
2 день

Бишкек, Боомское ущелье, Чолпон-Ата и Иссык-Куль

После завтрака начнём экскурсию по столице, где переплелись разные эпохи. Побываем на площади Ала-Тоо, увидим флагшток высотой 45 м, если повезёт, застанем смену караула. Осмотрим памятники Ленину и Манасу — эпическому герою.

После обеда поедем в Чолпон-Ату. Дорога займёт около 4 ч. По пути полюбуемся Боомским ущельем и солёными озёрами. Прибудем на Иссык-Куль, который не замерзает даже зимой, прозрачен, как и Байкал, и с живописными пляжами — почти как море. Вечером у вас будет время погулять по набережной, насладиться закатом или искупаться.

Бишкек, Боомское ущелье, Чолпон-Ата и Иссык-КульБишкек, Боомское ущелье, Чолпон-Ата и Иссык-КульБишкек, Боомское ущелье, Чолпон-Ата и Иссык-КульБишкек, Боомское ущелье, Чолпон-Ата и Иссык-КульБишкек, Боомское ущелье, Чолпон-Ата и Иссык-КульБишкек, Боомское ущелье, Чолпон-Ата и Иссык-КульБишкек, Боомское ущелье, Чолпон-Ата и Иссык-КульБишкек, Боомское ущелье, Чолпон-Ата и Иссык-Куль
3 день

Центр «Рух Ордо», петроглифы и Семёновское ущелье

Посетим «Рух Ордо» — духовный центр им. Айтматова. Осмотрим петроглифы — прямо под открытым небом сохранились камни с рисунками древних кочевников: охотники, солнцеподобные лики, архары и сцены ритуалов.

Дальше отправимся в Семёновское ущелье. По пути увидим хребет Кунгей-Алатоо и будоражащие воображение природные ландшафты. Прогуляемся к водопадам и полянам, усыпанным эдельвейсами, послушаем гул горной реки и надышимся свежими ароматами тянь-шаньских елей.

Центр «Рух Ордо», петроглифы и Семёновское ущельеЦентр «Рух Ордо», петроглифы и Семёновское ущельеЦентр «Рух Ордо», петроглифы и Семёновское ущельеЦентр «Рух Ордо», петроглифы и Семёновское ущельеЦентр «Рух Ордо», петроглифы и Семёновское ущельеЦентр «Рух Ордо», петроглифы и Семёновское ущельеЦентр «Рух Ордо», петроглифы и Семёновское ущельеЦентр «Рух Ордо», петроглифы и Семёновское ущельеЦентр «Рух Ордо», петроглифы и Семёновское ущельеЦентр «Рух Ордо», петроглифы и Семёновское ущелье
4 день

Каракол и ущелье Джеты-Огуз

Поедем в Каракол, где смешались русская, дунганская и кыргызская культуры. По пути остановимся у рынка в селе Тамга, где можно купить курут (солёные шарики из сушёного творога) и мёд. Заглянем в музей Пржевальского: узнаем о великом русском исследователе Центральной Азии. Осмотрим Дунганскую мечеть, построенную без гвоздей, и Свято-Троицкую церковь.

На обед вас ждут блюда национальной кухни.

Побываем в ущелье Джеты-Огуз. Увидим скалы Семь быков и Разбитое сердце, изумрудные ели на фоне алых гор и вечные снега на вершинах. Вечером желающие погуляют по Караколу.

Каракол и ущелье Джеты-ОгузКаракол и ущелье Джеты-ОгузКаракол и ущелье Джеты-ОгузКаракол и ущелье Джеты-Огуз
5 день

Каньон Сказка, охота с беркутами и Кочкор

Отправимся в каньон Сказка. Остановимся у солёных озёр Тосора бирюзового и розового оттенков. В каньоне погуляем в лабиринтах, напоминающих древние цитадели, осмотрим Китайскую стену — длинный гребень, будто перенесённый сюда из Азии.

На обед отведаем традиционных кыргызских блюд. В Боконбаево понаблюдаем за охотой с беркутом: птица будет пикировать с высоты, развивая скорость до 300 км/ч. А вечером прибудем в Кочкор – столицу традиционных ремёсел. После ужина посидим у очага, а затем пойдём спать под шёпот звёзд.

Каньон Сказка, охота с беркутами и КочкорКаньон Сказка, охота с беркутами и КочкорКаньон Сказка, охота с беркутами и КочкорКаньон Сказка, охота с беркутами и Кочкор
6 день

Мастер-класс по созданию войлочного ковра, башня Бурана и возвращение в Бишкек

Вас ждёт мастер-класс по созданию ширдака — войлочного ковра. Ремесло признано ЮНЕСКО шедевром нематериального наследия. Вы увидите, как чистят и красят овечью шерсть, раскладывают узоры (каждый орнамент несёт смысл), валяют войлок: шерсть поливают кипятком и катают руками (готовьтесь к весёлой физической работе).

Поедем обратно в столицу. По пути осмотрим башню Бурана, остатки городища и каменные балбалы. В Бишкеке у вас будет время, чтобы приобрести сувениры.

Мастер-класс по созданию войлочного ковра, башня Бурана и возвращение в БишкекМастер-класс по созданию войлочного ковра, башня Бурана и возвращение в БишкекМастер-класс по созданию войлочного ковра, башня Бурана и возвращение в БишкекМастер-класс по созданию войлочного ковра, башня Бурана и возвращение в БишкекМастер-класс по созданию войлочного ковра, башня Бурана и возвращение в БишкекМастер-класс по созданию войлочного ковра, башня Бурана и возвращение в БишкекМастер-класс по созданию войлочного ковра, башня Бурана и возвращение в БишкекМастер-класс по созданию войлочного ковра, башня Бурана и возвращение в БишкекМастер-класс по созданию войлочного ковра, башня Бурана и возвращение в БишкекМастер-класс по созданию войлочного ковра, башня Бурана и возвращение в БишкекМастер-класс по созданию войлочного ковра, башня Бурана и возвращение в БишкекМастер-класс по созданию войлочного ковра, башня Бурана и возвращение в Бишкек
7 день

Отъезд

Отвезём вас в аэропорт.

ОтъездОтъездОтъездОтъездОтъезд

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Базовый билет$960
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 5 завтраков, 2 обеда и 1 ужин
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Услуги гида
  • Экскурсии по программе
  • Демонстрация соколиной охоты
  • Мастер-класс по изготовлению традиционных войлочных ковров
  • Минеральная вода на каждый день
Что не входит в цену
  • Билеты в Бишкек и обратно
  • Питание вне программы
  • Доплата за 1-местное размещение - $205
  • Входные билеты
  • Медицинская страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Бишкека, 14:00
Завершение: Аэропорт Бишкека, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр
Пётр — Организатор в Бишкеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 354 туристов
Представьте, что путешествие — это не список географических точек, а состояние души. Состояние, когда вы расслаблены и открыты для нового, потому что каждая деталь уже продумана за вас. Когда вас не
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трясёт от мыслей о непредвиденных расходах, а гид встречает не как клиента, а как дорогого гостя. Именно так, по-семейному бережно, мы работаем с 2018 года. Наша команда — это не менеджеры и гиды, а проводники в мир удивительных открытий. Мы сами влюблены в те места, куда приглашаем, и горим желанием показать их с самой лучшей стороны. Более 5000 человек уже уехали от нас с тёплыми воспоминаниями и полными чемоданами впечатлений. Мы гарантируем не только даты заездов, но и ваше спокойствие: все условия прописаны простым языком, а юридическая защита — не просто слова, а наш принцип. Позвольте себе путешествовать без забот — мы уже всё подготовили!

Тур входит в следующие категории Бишкека

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