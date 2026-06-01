Описание тура
Организационные детали
Для въезда на взрослых требуется действующий внутренний паспорт, на детей — заграничный паспорт.
Программа тура по дням
Прибытие и заселение
Встретим вас в аэропорту и отвезём в Бишкек, над которым возвышаются горные вершины. Здесь почти нет многоэтажных зданий, зато много фонтанов и скверов. Столица будто создана для неторопливых прогулок. У вас будет время отдохнуть или исследовать город самостоятельно.
Бишкек, Боомское ущелье, Чолпон-Ата и Иссык-Куль
После завтрака начнём экскурсию по столице, где переплелись разные эпохи. Побываем на площади Ала-Тоо, увидим флагшток высотой 45 м, если повезёт, застанем смену караула. Осмотрим памятники Ленину и Манасу — эпическому герою.
После обеда поедем в Чолпон-Ату. Дорога займёт около 4 ч. По пути полюбуемся Боомским ущельем и солёными озёрами. Прибудем на Иссык-Куль, который не замерзает даже зимой, прозрачен, как и Байкал, и с живописными пляжами — почти как море. Вечером у вас будет время погулять по набережной, насладиться закатом или искупаться.
Центр «Рух Ордо», петроглифы и Семёновское ущелье
Посетим «Рух Ордо» — духовный центр им. Айтматова. Осмотрим петроглифы — прямо под открытым небом сохранились камни с рисунками древних кочевников: охотники, солнцеподобные лики, архары и сцены ритуалов.
Дальше отправимся в Семёновское ущелье. По пути увидим хребет Кунгей-Алатоо и будоражащие воображение природные ландшафты. Прогуляемся к водопадам и полянам, усыпанным эдельвейсами, послушаем гул горной реки и надышимся свежими ароматами тянь-шаньских елей.
Каракол и ущелье Джеты-Огуз
Поедем в Каракол, где смешались русская, дунганская и кыргызская культуры. По пути остановимся у рынка в селе Тамга, где можно купить курут (солёные шарики из сушёного творога) и мёд. Заглянем в музей Пржевальского: узнаем о великом русском исследователе Центральной Азии. Осмотрим Дунганскую мечеть, построенную без гвоздей, и Свято-Троицкую церковь.
На обед вас ждут блюда национальной кухни.
Побываем в ущелье Джеты-Огуз. Увидим скалы Семь быков и Разбитое сердце, изумрудные ели на фоне алых гор и вечные снега на вершинах. Вечером желающие погуляют по Караколу.
Каньон Сказка, охота с беркутами и Кочкор
Отправимся в каньон Сказка. Остановимся у солёных озёр Тосора бирюзового и розового оттенков. В каньоне погуляем в лабиринтах, напоминающих древние цитадели, осмотрим Китайскую стену — длинный гребень, будто перенесённый сюда из Азии.
На обед отведаем традиционных кыргызских блюд. В Боконбаево понаблюдаем за охотой с беркутом: птица будет пикировать с высоты, развивая скорость до 300 км/ч. А вечером прибудем в Кочкор – столицу традиционных ремёсел. После ужина посидим у очага, а затем пойдём спать под шёпот звёзд.
Мастер-класс по созданию войлочного ковра, башня Бурана и возвращение в Бишкек
Вас ждёт мастер-класс по созданию ширдака — войлочного ковра. Ремесло признано ЮНЕСКО шедевром нематериального наследия. Вы увидите, как чистят и красят овечью шерсть, раскладывают узоры (каждый орнамент несёт смысл), валяют войлок: шерсть поливают кипятком и катают руками (готовьтесь к весёлой физической работе).
Поедем обратно в столицу. По пути осмотрим башню Бурана, остатки городища и каменные балбалы. В Бишкеке у вас будет время, чтобы приобрести сувениры.
Отъезд
Отвезём вас в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|$960
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 5 завтраков, 2 обеда и 1 ужин
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Услуги гида
- Экскурсии по программе
- Демонстрация соколиной охоты
- Мастер-класс по изготовлению традиционных войлочных ковров
- Минеральная вода на каждый день
Что не входит в цену
- Билеты в Бишкек и обратно
- Питание вне программы
- Доплата за 1-местное размещение - $205
- Входные билеты
- Медицинская страховка