Отгремели новогодние салюты — время отправляться в праздничное зимнее путешествие. Едем в Кыргызстан, чтобы любоваться Иссык-Кулем, изучать достопримечательности Бишкека и других интересных поселений. Побываем в Семёновском ущелье, Караколе и увидим ущелье Сказка. В Кочкоре вас ждёт мастер-класс по созданию традиционных войлочных ковров ширдаков, а в посёлке Боконбаево — демонстрация соколиной охоты.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

Список вещей:

Футболки/рубашки/блузки с коротким и длинным рукавом;

Свободные шорты;

Джинсы или брюки; для дам — юбки, сарафаны;

Тонкий свитер;

Ветровка/пиджак;

Лёгкий платок (можно не везти с собой, а купить местный из натурального хлопка или шёлка);

Лёгкий головной убор;

Солнцезащитные очки (и солнцезащитный крем);

Обувь (удобная и практичная, с крепкой подошвой и без высоких каблуков, т. к. экскурсионные туры предполагают длительные пешие прогулки. Подойдут сандалии и лёгкие кроссовки.)

Небольшой рюкзак или сумка через плечо для документов, наличных денег и бутылочки воды.

Документы:

Беспрепятственно находиться на территории страны без оформления визы в Кыргызстан могут граждане России, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовы, Таджикистана, Кубы, Вьетнама, Японии и КНДР. Граждане России могут въезжать в Кыргызстан по внутреннему паспорту.

Безвизовый режим въезда в Кыргызстан сроком до 60 дней также действует для граждан 45 стран (подробнее здесь). Кроме того для граждан целого ряда стран имеется возможность получения визы в упрощённом порядке.

Для посещения пограничных районов требуется оформить специальное разрешение.

Покидая отель, следует проконтролировать, чтобы его сотрудниками были выданы документы, где указан срок пребывания. Эти регистрационные карты также потребуется предъявить сотрудникам паспортного контроля на границе. От регистрации на территории Кыргызской Республики освобождаются граждане иностранных государств, в отношении которых действует безвизовый режим, если срок их пребывания в Кыргызской Республике не превышает 60 дней (для граждан Российской Федерации — 30 дней).

Для граждан России, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Армении, Грузии и Молдовы установлен безвизовый режим въезда в Узбекистан на срок до 60 дней.

Для граждан ещё более 70 государств, в том числе Украины, Израиля, Латвии, Литвы, Таджикистана, Турции, Чехии и Эстонии установлен безвизовый режим въезда на срок до 30 дней.

Медицинскую страховку необходимо оформить заранее, до въезда в страну. Медицинский страховой полис на сумму не менее $30 000.

Организация:

Мы не рекомендуем брать детей младше 12 лет в групповой тур, так как темп поездки достаточно высокий,экскурсии насыщенные, а подача материала рассчитана на взрослую аудиторию. Кроме того, дети могут задерживать всю остальную группу, из-за чего пострадает запланированный график экскурсий.

Для путешествий с маленькими детьми мы рекомендуем индивидуальный формат и с удовольствием подберём маршрут, который будет интересен всем членам семьи. Более того, индивидуальные экскурсии можно будет регулировать на месте.