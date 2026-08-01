Едем в Кыргызстан, чтобы любоваться Иссык-Кулем, изучать достопримечательности Бишкека и других интересных поселений. Побываем в Семёновском ущелье, Караколе и увидим ущелье Сказка.
В Кочкоре вас ждёт мастер-класс по созданию традиционных войлочных ковров ширдаков, а в посёлке Боконбаево — демонстрация соколиной охоты.
Описание тура
Организационные детали
Список вещей:
Футболки/рубашки/блузки с коротким и длинным рукавом;
Свободные шорты;
Джинсы или брюки; для дам — юбки, сарафаны;
Тонкий свитер;
Ветровка/пиджак;
Лёгкий платок (можно не везти с собой, а купить местный из натурального хлопка или шёлка);
Лёгкий головной убор;
Солнцезащитные очки (и солнцезащитный крем);
Обувь (удобная и практичная, с крепкой подошвой и без высоких каблуков, т. к. экскурсионные туры предполагают длительные пешие прогулки. Подойдут сандалии и лёгкие кроссовки.)
Небольшой рюкзак или сумка через плечо для документов, наличных денег и бутылочки воды.
Документы:
Беспрепятственно находиться на территории страны без оформления визы в Кыргызстан могут граждане России, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовы, Таджикистана, Кубы, Вьетнама, Японии и КНДР. Граждане России могут въезжать в Кыргызстан по внутреннему паспорту.
Безвизовый режим въезда в Кыргызстан сроком до 60 дней также действует для граждан 45 стран (подробнее здесь). Кроме того для граждан целого ряда стран имеется возможность получения визы в упрощённом порядке.
Для посещения пограничных районов требуется оформить специальное разрешение.
Покидая отель, следует проконтролировать, чтобы его сотрудниками были выданы документы, где указан срок пребывания. Эти регистрационные карты также потребуется предъявить сотрудникам паспортного контроля на границе. От регистрации на территории Кыргызской Республики освобождаются граждане иностранных государств, в отношении которых действует безвизовый режим, если срок их пребывания в Кыргызской Республике не превышает 60 дней (для граждан Российской Федерации — 30 дней).
Для граждан России, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Армении, Грузии и Молдовы установлен безвизовый режим въезда в Узбекистан на срок до 60 дней.
Для граждан ещё более 70 государств, в том числе Украины, Израиля, Латвии, Литвы, Таджикистана, Турции, Чехии и Эстонии установлен безвизовый режим въезда на срок до 30 дней.
Медицинскую страховку необходимо оформить заранее, до въезда в страну. Медицинский страховой полис на сумму не менее $30 000.
Организация:
Мы не рекомендуем брать детей младше 12 лет в групповой тур, так как темп поездки достаточно высокий,экскурсии насыщенные, а подача материала рассчитана на взрослую аудиторию. Кроме того, дети могут задерживать всю остальную группу, из-за чего пострадает запланированный график экскурсий.
Для путешествий с маленькими детьми мы рекомендуем индивидуальный формат и с удовольствием подберём маршрут, который будет интересен всем членам семьи. Более того, индивидуальные экскурсии можно будет регулировать на месте.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Бишкек
Встретим вас в аэропорту Бишкека и поедем размещаться в отеле (с 14:00). После этого у вас будет свободное время для отдыха или самостоятельной прогулки по городу.
Знакомство с Бишкеком и озеро Иссык-Куль
Начинаем знакомиться со столицей Киргизии. Посетим центральную площадь Ала-Тоо и увидим смену караула, осмотрим памятник Свободы, памятники В. И. Ленину и Манасу — героическому эпосу, включённому в Книгу рекордов Гиннесса как самый объёмный эпос в мире.
Затем поедем к невероятной красоты Иссык-Кулю, в город Чолпон-Ата. Там разместимся в отеле. Иссык-Куль — крупнейшее озеро Киргизии, расположенное на высоте 1610 м. Его вода не замерзает даже зимой. Полюбуемся окружающими водоём горными пейзажами.
Окрестности Иссык-Куля и Семёновское ущелье
После завтрака отправимся в культурный центр «Рух Ордо» имени Ч. Айтматова, увидим мемориальный дом писателя и скульптуры, посвящённые его произведениям. Далее заглянем в Музей петроглифов под открытым небом и осмотрим камни с древними рисунками, таинственные руины и захоронения.
Затем доберёмся до Семёновского ущелья. Виды здесь открываются просто восхитительные! Ущелье растянулось на 30 км вглубь хребта Кюнгёй-Ала-Тоо. На склонах расположился хвойный лес.
Каракол и ущелье Джеты-Огуз
Позавтракав выезжаем в Каракол. Во время экскурсии по городу зайдём в Музей Пржевальского, Дунганскую мечеть и в русскую православную церковь.
На обед нас ждёт ашлямфу по-каракольски. Продегустировав национальное блюдо уйгуров и дунган, поедем в ущелье Джеты-Огуз. Полюбуемся красными скалами Разбитое сердце и Семь быков.
Вернёмся в Каракол и разместимся в гостевом доме или отеле.
Ущелье Сказка, соколиная охота в Боконбаево и переезд в Кочкор
Доберёмся до ущелья Сказка: погуляем по каньону, поверхность которого окрашена в песочный и красный цвета. Полюбуемся видами извилистого лабиринта.
После обеда поедем в посёлок Боконбаево, где нас ждёт демонстрация соколиной охоты — местные жители разводят хищных птиц. Далее отправимся в Кочкор — посёлок, ставший ремесленным центром Киргизии. Здесь сохранились традиции войлочного производства.
Разместимся в гостевом доме и поужинаем.
Мастер-класс по изготовлению войлочных ковров
Сегодня нас ждёт насыщенный день! Первым делом посетим мастер-класс по изготовлению ширдаков — традиционных войлочных ковров. Профессионалы расскажут вам о всех тонкостях производства и украшения изделий.
После этого поедем в Бишкек. По пути остановимся на экскурсию в комплексе «Башня Бурана». Узнаем историю древнего сооружения, которое является важной частью культурного наследия страны.
Окончание тура
Мы доставим вас в аэропорт ко времени обратного вылета. До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$1184
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в отелях, обеды в 4-й и 5-й дни, ужин в 5-й день тура
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансферы по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии по программе
- Мастер-класс по изготовлению войлочных ковров
- Вода на каждый день тура
- Демонстрация соколиной охоты
- Памятные подарки
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Бишкека и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Входные билеты в музеи и на территории памятников
- Медицинская страховка на сумму $30 000
- 1-местное размещение - $240
- Дополнительная ночь в Бишкеке по прибытии/отъезде:
- 1-местный номер - $70 за сутки
- 2-местный - $90 за сутки