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В Кыргызстан на новогодние праздники: путешествие по знаковым локациям и творческий мастер-класс

Понаблюдать за соколиной охотой, изготовить ширдак и исследовать окрестности Иссык-Куля
Отгремели новогодние салюты — время отправляться в праздничное зимнее путешествие.

Едем в Кыргызстан, чтобы любоваться Иссык-Кулем, изучать достопримечательности Бишкека и других интересных поселений. Побываем в Семёновском ущелье, Караколе и увидим ущелье Сказка.

В Кочкоре вас ждёт мастер-класс по созданию традиционных войлочных ковров ширдаков, а в посёлке Боконбаево — демонстрация соколиной охоты.
В Кыргызстан на новогодние праздники: путешествие по знаковым локациям и творческий мастер-класс
В Кыргызстан на новогодние праздники: путешествие по знаковым локациям и творческий мастер-класс
В Кыргызстан на новогодние праздники: путешествие по знаковым локациям и творческий мастер-класс

Описание тура

Организационные детали

Список вещей:

Футболки/рубашки/блузки с коротким и длинным рукавом;
Свободные шорты;
Джинсы или брюки; для дам — юбки, сарафаны;
Тонкий свитер;
Ветровка/пиджак;
Лёгкий платок (можно не везти с собой, а купить местный из натурального хлопка или шёлка);
Лёгкий головной убор;
Солнцезащитные очки (и солнцезащитный крем);
Обувь (удобная и практичная, с крепкой подошвой и без высоких каблуков, т. к. экскурсионные туры предполагают длительные пешие прогулки. Подойдут сандалии и лёгкие кроссовки.)
Небольшой рюкзак или сумка через плечо для документов, наличных денег и бутылочки воды.

Документы:

Беспрепятственно находиться на территории страны без оформления визы в Кыргызстан могут граждане России, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовы, Таджикистана, Кубы, Вьетнама, Японии и КНДР. Граждане России могут въезжать в Кыргызстан по внутреннему паспорту.

Безвизовый режим въезда в Кыргызстан сроком до 60 дней также действует для граждан 45 стран (подробнее здесь). Кроме того для граждан целого ряда стран имеется возможность получения визы в упрощённом порядке.

Для посещения пограничных районов требуется оформить специальное разрешение.
Покидая отель, следует проконтролировать, чтобы его сотрудниками были выданы документы, где указан срок пребывания. Эти регистрационные карты также потребуется предъявить сотрудникам паспортного контроля на границе. От регистрации на территории Кыргызской Республики освобождаются граждане иностранных государств, в отношении которых действует безвизовый режим, если срок их пребывания в Кыргызской Республике не превышает 60 дней (для граждан Российской Федерации — 30 дней).

Для граждан России, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Армении, Грузии и Молдовы установлен безвизовый режим въезда в Узбекистан на срок до 60 дней.

Для граждан ещё более 70 государств, в том числе Украины, Израиля, Латвии, Литвы, Таджикистана, Турции, Чехии и Эстонии установлен безвизовый режим въезда на срок до 30 дней.

Медицинскую страховку необходимо оформить заранее, до въезда в страну. Медицинский страховой полис на сумму не менее $30 000.

Организация:

Мы не рекомендуем брать детей младше 12 лет в групповой тур, так как темп поездки достаточно высокий,экскурсии насыщенные, а подача материала рассчитана на взрослую аудиторию. Кроме того, дети могут задерживать всю остальную группу, из-за чего пострадает запланированный график экскурсий.

Для путешествий с маленькими детьми мы рекомендуем индивидуальный формат и с удовольствием подберём маршрут, который будет интересен всем членам семьи. Более того, индивидуальные экскурсии можно будет регулировать на месте.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Бишкек

Встретим вас в аэропорту Бишкека и поедем размещаться в отеле (с 14:00). После этого у вас будет свободное время для отдыха или самостоятельной прогулки по городу.

Добро пожаловать в БишкекДобро пожаловать в БишкекДобро пожаловать в БишкекДобро пожаловать в Бишкек
2 день

Знакомство с Бишкеком и озеро Иссык-Куль

Начинаем знакомиться со столицей Киргизии. Посетим центральную площадь Ала-Тоо и увидим смену караула, осмотрим памятник Свободы, памятники В. И. Ленину и Манасу — героическому эпосу, включённому в Книгу рекордов Гиннесса как самый объёмный эпос в мире.

Затем поедем к невероятной красоты Иссык-Кулю, в город Чолпон-Ата. Там разместимся в отеле. Иссык-Куль — крупнейшее озеро Киргизии, расположенное на высоте 1610 м. Его вода не замерзает даже зимой. Полюбуемся окружающими водоём горными пейзажами.

Знакомство с Бишкеком и озеро Иссык-КульЗнакомство с Бишкеком и озеро Иссык-КульЗнакомство с Бишкеком и озеро Иссык-КульЗнакомство с Бишкеком и озеро Иссык-Куль
3 день

Окрестности Иссык-Куля и Семёновское ущелье

После завтрака отправимся в культурный центр «Рух Ордо» имени Ч. Айтматова, увидим мемориальный дом писателя и скульптуры, посвящённые его произведениям. Далее заглянем в Музей петроглифов под открытым небом и осмотрим камни с древними рисунками, таинственные руины и захоронения.

Затем доберёмся до Семёновского ущелья. Виды здесь открываются просто восхитительные! Ущелье растянулось на 30 км вглубь хребта Кюнгёй-Ала-Тоо. На склонах расположился хвойный лес.

Окрестности Иссык-Куля и Семёновское ущельеОкрестности Иссык-Куля и Семёновское ущельеОкрестности Иссык-Куля и Семёновское ущельеОкрестности Иссык-Куля и Семёновское ущелье
4 день

Каракол и ущелье Джеты-Огуз

Позавтракав выезжаем в Каракол. Во время экскурсии по городу зайдём в Музей Пржевальского, Дунганскую мечеть и в русскую православную церковь.

На обед нас ждёт ашлямфу по-каракольски. Продегустировав национальное блюдо уйгуров и дунган, поедем в ущелье Джеты-Огуз. Полюбуемся красными скалами Разбитое сердце и Семь быков.

Вернёмся в Каракол и разместимся в гостевом доме или отеле.

Каракол и ущелье Джеты-ОгузКаракол и ущелье Джеты-ОгузКаракол и ущелье Джеты-ОгузКаракол и ущелье Джеты-Огуз
5 день

Ущелье Сказка, соколиная охота в Боконбаево и переезд в Кочкор

Доберёмся до ущелья Сказка: погуляем по каньону, поверхность которого окрашена в песочный и красный цвета. Полюбуемся видами извилистого лабиринта.

После обеда поедем в посёлок Боконбаево, где нас ждёт демонстрация соколиной охоты — местные жители разводят хищных птиц. Далее отправимся в Кочкор — посёлок, ставший ремесленным центром Киргизии. Здесь сохранились традиции войлочного производства.

Разместимся в гостевом доме и поужинаем.

Ущелье Сказка, соколиная охота в Боконбаево и переезд в КочкорУщелье Сказка, соколиная охота в Боконбаево и переезд в КочкорУщелье Сказка, соколиная охота в Боконбаево и переезд в КочкорУщелье Сказка, соколиная охота в Боконбаево и переезд в Кочкор
6 день

Мастер-класс по изготовлению войлочных ковров

Сегодня нас ждёт насыщенный день! Первым делом посетим мастер-класс по изготовлению ширдаков — традиционных войлочных ковров. Профессионалы расскажут вам о всех тонкостях производства и украшения изделий.

После этого поедем в Бишкек. По пути остановимся на экскурсию в комплексе «Башня Бурана». Узнаем историю древнего сооружения, которое является важной частью культурного наследия страны.

Мастер-класс по изготовлению войлочных ковровМастер-класс по изготовлению войлочных ковровМастер-класс по изготовлению войлочных ковровМастер-класс по изготовлению войлочных ковров
7 день

Окончание тура

Мы доставим вас в аэропорт ко времени обратного вылета. До новых встреч!

Окончание тураОкончание тураОкончание тураОкончание тура

Выберите удобную дату из расписания

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Участник$1184
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в отелях, обеды в 4-й и 5-й дни, ужин в 5-й день тура
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансферы по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии по программе
  • Мастер-класс по изготовлению войлочных ковров
  • Вода на каждый день тура
  • Демонстрация соколиной охоты
  • Памятные подарки
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Бишкека и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Входные билеты в музеи и на территории памятников
  • Медицинская страховка на сумму $30 000
  • 1-местное размещение - $240
  • Дополнительная ночь в Бишкеке по прибытии/отъезде:
  • 1-местный номер - $70 за сутки
  • 2-местный - $90 за сутки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Бишкека, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Бишкека, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр
Пётр — Организатор в Бишкеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 448 туристов
Представьте, что путешествие — это не список географических точек, а состояние души. Состояние, когда вы расслаблены и открыты для нового, потому что каждая деталь уже продумана за вас. Когда вас не
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трясёт от мыслей о непредвиденных расходах, а гид встречает не как клиента, а как дорогого гостя. Именно так, по-семейному бережно, мы работаем с 2018 года. Наша команда — это не менеджеры и гиды, а проводники в мир удивительных открытий. Мы сами влюблены в те места, куда приглашаем, и горим желанием показать их с самой лучшей стороны. Более 5000 человек уже уехали от нас с тёплыми воспоминаниями и полными чемоданами впечатлений. Мы гарантируем не только даты заездов, но и ваше спокойствие: все условия прописаны простым языком, а юридическая защита — не просто слова, а наш принцип. Позвольте себе путешествовать без забот — мы уже всё подготовили!

Тур входит в следующие категории Бишкека

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