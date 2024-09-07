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у Вас есть надежда похудеть в этом туре, то тут Вас ждет разочарование, так как кормят много и вкусно и снова много. И особое спасибо нашему гиду -Ксении! Знания глубокие в истории,в политике, этнической составляющей страны. И просто прекрасный человек! Кыргызстан организаторы любят и после этой поездки равнодушным не останешься и сам.