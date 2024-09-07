скидка
10%
7 дней
Тур-погружение в Кыргызстан с мастер-классом, круизом по Иссык-Кулю и глэмпингами
Научиться готовить самсу, прокатиться верхом в горах и пожить в юрте на берегу Иссык-Куля
Начало: Аэропорт Бишкека, утро
1 мая в 16:00
8 мая в 16:00
8330074 970₽ за человека
7 дней
В Киргизию на новогодние праздники: путешествие по знаковым локациям и творческий мастер-класс
Понаблюдать за соколиной охотой, изготовить ширдак и исследовать окрестности Иссык-Куля
Начало: Аэропорт Бишкека, время зависит от времени вашего ...
2 янв в 10:00
$1 018 за человека
4 дня
Выходные на берегах Иссык-Куля: древности, киргизская Швейцария и мастер-класс
Увидеть петроглифы, переночевать в юрте и изучить местные легенды
Начало: Аэропорт Бишкека, 16:00
17 окт в 16:00
21 окт в 16:00
65 817₽ за человека
Последние отзывы на туры
- РРоксана7 сентября 2024Отличный тур! Большое спасибо организатору Александру и гиду Ксении, водителю Нурадилу за прекрасно организованное, комфортное и вкусное путешествие, продуманность маршрута
- ООльга7 сентября 2024Все было отлично. Гид Ксения была великолепна, все успевала, и интересно рассказывать, и позаботиться, чтобы в отелях устраняли недочеты, и
- ААлена6 сентября 2024Была на данном туре с 31 августа по 6 сентября. Ребята очень душевно встретили. Все жилье было на уровне. Если
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Мастер-классы»
Самые популярные туры этой рубрики в Бишкеке
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Бишкеке
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит тур в Бишкеке в октябре 2024
Сейчас в Бишкеке в категории "Мастер-классы" можно забронировать 3 тура от 1 018 до 74 970 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Туры на русском языке в Бишкеке (Киргизия 🇰🇬) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год по теме «Мастер-классы», 6 ⭐ отзывов, цены от 1018₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Киргизии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь