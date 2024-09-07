Интересные программы мастер-классы Бишкека

Найдено 3 тура в категории «Мастер-классы» в Бишкеке на русском языке, цены от 1 018 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Тур-погружение в Кыргызстан с мастер-классом, круизом по Иссык-Кулю и глэмпингами
На машине
скидка
10%
6 отзывов
7 дней
Тур-погружение в Кыргызстан с мастер-классом, круизом по Иссык-Кулю и глэмпингами
Научиться готовить самсу, прокатиться верхом в горах и пожить в юрте на берегу Иссык-Куля
Начало: Аэропорт Бишкека, утро
1 мая в 16:00
8 мая в 16:00
8330074 970 за человека
В Киргизию на новогодние праздники: путешествие по знаковым локациям и творческий мастер-класс
7 дней
В Киргизию на новогодние праздники: путешествие по знаковым локациям и творческий мастер-класс
Понаблюдать за соколиной охотой, изготовить ширдак и исследовать окрестности Иссык-Куля
Начало: Аэропорт Бишкека, время зависит от времени вашего ...
2 янв в 10:00
$1 018 за человека
Выходные на берегах Иссык-Куля: древности, киргизская Швейцария и мастер-класс
Джиппинг
На машине
4 дня
Выходные на берегах Иссык-Куля: древности, киргизская Швейцария и мастер-класс
Увидеть петроглифы, переночевать в юрте и изучить местные легенды
Начало: Аэропорт Бишкека, 16:00
17 окт в 16:00
21 окт в 16:00
65 817 за человека

Последние отзывы на туры

  • Р
    Роксана
    7 сентября 2024
    Тур-погружение в Кыргызстан с мастер-классом, круизом по Иссык-Кулю и глэмпингами
    Отличный тур! Большое спасибо организатору Александру и гиду Ксении, водителю Нурадилу за прекрасно организованное, комфортное и вкусное путешествие, продуманность маршрута
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    и мест проживания на нем, за отзывчивость и внимательность, приятные сюрпризы путешественникам:) Ксения обладает обширными знаниями и великолепно преподносит материал, поэтому тур получился очень интересным и познавательным!

  • О
    Ольга
    7 сентября 2024
    Тур-погружение в Кыргызстан с мастер-классом, круизом по Иссык-Кулю и глэмпингами
    Все было отлично. Гид Ксения была великолепна, все успевала, и интересно рассказывать, и позаботиться, чтобы в отелях устраняли недочеты, и
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    проверить у всех обувь перед подъёмом в горах. Отдельно стоит отметить тактичность, разностронние знания и умение доступно излагать. С таким гидом куда угодно хорошо съездишь. Маршрут тоже был хорошим, не хватило может быть только хотя бы пол дня потупить в красивом месте. Физически маршрут несложный, но по графику довольно плотный. В целом смело рекомендую.

    Все было отлично. Гид Ксения была великолепна, все успевала, и интересно рассказывать, и позаботиться, чтобы вВсе было отлично. Гид Ксения была великолепна, все успевала, и интересно рассказывать, и позаботиться, чтобы вВсе было отлично. Гид Ксения была великолепна, все успевала, и интересно рассказывать, и позаботиться, чтобы в
  • А
    Алена
    6 сентября 2024
    Тур-погружение в Кыргызстан с мастер-классом, круизом по Иссык-Кулю и глэмпингами
    Была на данном туре с 31 августа по 6 сентября. Ребята очень душевно встретили. Все жилье было на уровне. Если
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    у Вас есть надежда похудеть в этом туре, то тут Вас ждет разочарование, так как кормят много и вкусно и снова много. И особое спасибо нашему гиду -Ксении! Знания глубокие в истории,в политике, этнической составляющей страны. И просто прекрасный человек! Кыргызстан организаторы любят и после этой поездки равнодушным не останешься и сам.

    Была на данном туре с 31 августа по 6 сентября. Ребята очень душевно встретили. Все жилье

Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Мастер-классы»

Самые популярные туры этой рубрики в Бишкеке
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Тур-погружение в Кыргызстан с мастер-классом, круизом по Иссык-Кулю и глэмпингами
  2. В Киргизию на новогодние праздники: путешествие по знаковым локациям и творческий мастер-класс
  3. Выходные на берегах Иссык-Куля: древности, киргизская Швейцария и мастер-класс
Какие места ещё посмотреть в Бишкеке
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
  1. Иссык-Куль
  2. Набережная
  3. Ущелья
Сколько стоит тур в Бишкеке в октябре 2024
Сейчас в Бишкеке в категории "Мастер-классы" можно забронировать 3 тура от 1 018 до 74 970 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Туры на русском языке в Бишкеке (Киргизия 🇰🇬) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год по теме «Мастер-классы», 6 ⭐ отзывов, цены от 1018₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Киргизии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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