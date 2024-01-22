Вас ждет насыщенное путешествие вокруг знаменитого озера Иссык-Куль — жемчужины Киргизии. Здесь, в глубине неповторимых гор, прячутся высокогорные луга, леса, отвесные скалы, красивые ущелья и многое другое! Мы проедем все ущелья, сделаем остановки и услышим истории и легенды этих мест.

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