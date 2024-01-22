Вас ждет насыщенное путешествие вокруг знаменитого озера Иссык-Куль — жемчужины Киргизии.
Здесь, в глубине неповторимых гор, прячутся высокогорные луга, леса, отвесные скалы, красивые ущелья и многое другое! Мы проедем все ущелья, сделаем остановки и услышим истории и легенды этих мест.
Здесь, в глубине неповторимых гор, прячутся высокогорные луга, леса, отвесные скалы, красивые ущелья и многое другое! Мы проедем все ущелья, сделаем остановки и услышим истории и легенды этих мест.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ждетВысокогорное озеро Иссык-Куль — одно из удивительных, красивейших и целебных озер планеты, и недаром его называют жемчужиной Киргизии. Вокруг озера расположены красивые и необычные ущелья. Они пролегают в массивной горной цепи, покрытой лесами Тянь-Шаньской ели. Высокогорные луга, леса, отвесные скалы и многое другое прячется в глубине наших неповторимых гор! Во время тура мы проедем все ущелья полностью — от начала и до конца, с остановками, прогулками, историями и легендами об этих местах. В верховьях ущелий находятся просто неоспоримо красивые горные озера, которые мы также посетим в процессе и уделим им достаточно времени.
в летний период каждый день в 8:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги гида
- Что не входит
- Питание
- Дополнительные расходы по желанию отдыхающих: катание на лошадях, фото с животными, входные билеты (если таковые будут на маршруте)
- Место начала и завершения?
- г. Чолпон Ата, ваш отель или гостиница
- Когда и сколько длится?
- Когда: в летний период каждый день в 8:30Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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