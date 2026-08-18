Вы погрузитесь в два уникальных пласта истории Чэнду. Познакомитесь с эпохой Троецарствия или наследием великого поэта Ду Фу на ваш выбор. А затем прочувствуете самобытную культуру народа хакка в старинном городке Луодай, попробуете местные блюда и узнаете о переселении народов в западный Китай.

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Цена за 1-3 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

8:30–8:50 — встреча в центре Чэнду

9:00–11:00 — храм Ухоу или хижина Ду Фу

Утреннюю часть программы вы выбираете сами.

Вариант 1 — храм Ухоу. Вы познакомитесь с эпохой Троецарствия и увидите единственный в Китае храмовый ансамбль, где почитают императора Лю Бэя и полководца Чжуге Ляна. Пройдёте среди павильонов с резными деталями и черепичными крышами, увидите старинные стелы, скульптуры героев и бамбуковую аллею.

Вариант 2 — хижина поэта Ду Фу. Вы окажетесь в мемориальном парке, где традиционная архитектура соседствует с ручьями, мостиками, прудами и вековыми деревьями. Здесь поговорим о жизни и творчестве Ду Фу, эпохе Тан и китайском искусстве создавать сады, в которых новый пейзаж открывается буквально за каждым поворотом.

11:00–11:40 — обед

11:40–12:20 — переезд в Луодай

12:20–16:00 — старинный Луодай

Вы прогуляетесь по мощёной улице с постройками эпох Мин и Цин, увидите гильдейские павильоны Гуандуна и Хубэя с богатой деревянной резьбой. Отдельное внимание уделим архитектуре хакка. Вы увидите башню Бокэ и башню Пяти Фениксов и узнаете, как массивные многоэтажные сооружения одновременно становились домом и крепостью для целой общины.

В свободное время можно попробовать традиционные закуски хакка и просто побродить по старинным переулкам.

16:00 — возвращение в Чэнду

Во время поездки вы узнаете:

кто такой Чжуге Лян и почему его имя стало символом мудрости и стратегического таланта

как жил и писал великий китайский поэт Ду Фу

по каким принципам создавали традиционные китайские сады

почему тысячи переселенцев отправились в Сычуань и как здесь появилась община хакка

как были устроены дома-крепости хакка и какую роль в жизни переселенцев играли гильдейские дома

какие традиции и особенности быта хакка сохранились до наших дней

Организационные детали