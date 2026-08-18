Эпоха Трёх царств и народ хакка - в окрестностях Чэнду
Уникальная архитектура классических китайских садов и этнические земляные башни
Вы погрузитесь в два уникальных пласта истории Чэнду. Познакомитесь с эпохой Троецарствия или наследием великого поэта Ду Фу на ваш выбор.
А затем прочувствуете самобытную культуру народа хакка в старинном городке Луодай, попробуете местные блюда и узнаете о переселении народов в западный Китай.
Описание экскурсии
8:30–8:50 — встреча в центре Чэнду
9:00–11:00 — храм Ухоу или хижина Ду Фу
Утреннюю часть программы вы выбираете сами.
Вариант 1 — храм Ухоу. Вы познакомитесь с эпохой Троецарствия и увидите единственный в Китае храмовый ансамбль, где почитают императора Лю Бэя и полководца Чжуге Ляна. Пройдёте среди павильонов с резными деталями и черепичными крышами, увидите старинные стелы, скульптуры героев и бамбуковую аллею.
Вариант 2 — хижина поэта Ду Фу. Вы окажетесь в мемориальном парке, где традиционная архитектура соседствует с ручьями, мостиками, прудами и вековыми деревьями. Здесь поговорим о жизни и творчестве Ду Фу, эпохе Тан и китайском искусстве создавать сады, в которых новый пейзаж открывается буквально за каждым поворотом.
11:00–11:40 — обед
11:40–12:20 — переезд в Луодай
12:20–16:00 — старинный Луодай
Вы прогуляетесь по мощёной улице с постройками эпох Мин и Цин, увидите гильдейские павильоны Гуандуна и Хубэя с богатой деревянной резьбой. Отдельное внимание уделим архитектуре хакка. Вы увидите башню Бокэ и башню Пяти Фениксов и узнаете, как массивные многоэтажные сооружения одновременно становились домом и крепостью для целой общины.
В свободное время можно попробовать традиционные закуски хакка и просто побродить по старинным переулкам.
16:00 — возвращение в Чэнду
Во время поездки вы узнаете:
кто такой Чжуге Лян и почему его имя стало символом мудрости и стратегического таланта
как жил и писал великий китайский поэт Ду Фу
по каким принципам создавали традиционные китайские сады
почему тысячи переселенцев отправились в Сычуань и как здесь появилась община хакка
как были устроены дома-крепости хакка и какую роль в жизни переселенцев играли гильдейские дома
какие традиции и особенности быта хакка сохранились до наших дней
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются билет в храм Ухоу или хижину Ду Фу — $8 за чел., трансфер Чэнду — Луодай — $20, обед — по желанию
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Чэнду
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шура — ваша команда гидов в Чэнду
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 39 туристов
Я опытный русскоязычный гид, работаю с 2018 года. Закончил университет иностранных языков, свободно говорю как на русском, так и на китайском языках. Вместе с коллегами-гидами составляю маршруты так, чтобы гости не только увидели самые знаковые достопримечательности, но и глубже поняли культуру и историю.
Входит в следующие категории Чэнду
Похожие экскурсии на «Эпоха Трёх царств и народ хакка - в окрестностях Чэнду»