Историко-культурный Чэнду: храм Ухоу, улица Цзиньли и тибетский квартал
Пройти по следам героев Троецарствия, заглянуть на оперу и завершить день китайским массажем
Этот маршрут познакомит вас с историческим сердцем Чэнду.
Мы посетим знаменитый храм Ухоу, прогуляемся по колоритной улице Цзиньли, заглянем в тибетский квартал, попробуем местную кухню и увидим знаменитое шоу сычуаньской оперы.
А завершим день традиционным китайским массажем — идеальным способом отдохнуть после насыщенной прогулки.
Описание экскурсии
9:00 (16:00) — храм Ухоу
Мы прогуляемся по тенистым садам с прудами и бонсай, пройдём по знаменитым красным галереям и посетим мавзолей Лю Бэя. Вы познакомитесь с эпохой Троецарствия, узнаете историю правителя Лю Бэя, великого стратега Чжугэ Ляна и знаменитых полководцев царства Шу.
10:30 (17:30) — Тибетский квартал
Окажемся в необычном районе Чэнду, где живут выходцы из Тибета. Здесь царит особая атмосфера: национальная музыка, буддийские лавки, яркие ткани, аромат благовоний и рестораны с традиционной тибетской кухней.
12:00 (18:00) — обед
По желанию пообедаем в ресторане сычуаньской или тибетской кухни. Я помогу выбрать блюда и расскажу о гастрономических традициях региона.
13:00 (19:00) — улица Цзиньли и сычуаньская опера
Прогуляемся по одной из самых красивых исторических улиц Чэнду, где старинная архитектура соседствует с чайными, ремесленными мастерскими и сувенирными лавками. Затем посетим камерный театр, чтобы увидеть знаменитое представление с мгновенной сменой масок, чайной церемонией и национальными танцами.
14:00 (20:00) — традиционный китайский массаж
После прогулки вас ждёт сеанс традиционного китайского массажа. Это отличный способ расслабиться, снять усталость и познакомиться с одной из древнейших оздоровительных практик Китая.
Организационные детали
Билеты в музей и театр включены в стоимость экскурсии. Нужна бронь по паспортам
Средний чек в ресторане на 1 человека — 100 юаней ($15)
Сеанс (40 мин) традиционного китайского массажа ног — 100 юаней ($15) за чел.
Транспорт между локациями — по желанию, оплачивается по актуальным тарифам
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У храма Ухоу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марсель — ваш гид в Чэнду
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Нихао, любознательные путешественники и коллекционеры ярких впечатлений!
Я ваш гид в городе-парке Чэнду, который стал моим домом в 2022 году. Кстати, я не француз — просто имя такое. А родной язык читать дальшеуменьшить
мой — русский. Ещё я свободно говорю по-английски и неплохо объясняюсь по-китайски.
Знаю Чэнду, как свои пять пальцев! А вы слышали, что у панды их (пальцев) шесть?
Предлагаю вместе:
* заглянуть в древние храмы и резиденции правителей — места, полные загадок и тайн
* прогуляться по атмосферным улочкам, где в воздухе витает аромат горного чая и сычуаньского перца
* забежать в модные магазины и бутики — обещаю, вы точно найдёте тот самый сувенир
* понаблюдать за очаровательными чёрно‑белыми пушистиками и поймать свой кадр мечты!
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