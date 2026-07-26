Этот маршрут познакомит вас с историческим сердцем Чэнду. Мы посетим знаменитый храм Ухоу, прогуляемся по колоритной улице Цзиньли, заглянем в тибетский квартал, попробуем местную кухню и увидим знаменитое шоу сычуаньской оперы. А завершим день традиционным китайским массажем — идеальным способом отдохнуть после насыщенной прогулки.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

9:00 (16:00) — храм Ухоу

Мы прогуляемся по тенистым садам с прудами и бонсай, пройдём по знаменитым красным галереям и посетим мавзолей Лю Бэя. Вы познакомитесь с эпохой Троецарствия, узнаете историю правителя Лю Бэя, великого стратега Чжугэ Ляна и знаменитых полководцев царства Шу.

10:30 (17:30) — Тибетский квартал

Окажемся в необычном районе Чэнду, где живут выходцы из Тибета. Здесь царит особая атмосфера: национальная музыка, буддийские лавки, яркие ткани, аромат благовоний и рестораны с традиционной тибетской кухней.

12:00 (18:00) — обед

По желанию пообедаем в ресторане сычуаньской или тибетской кухни. Я помогу выбрать блюда и расскажу о гастрономических традициях региона.

13:00 (19:00) — улица Цзиньли и сычуаньская опера

Прогуляемся по одной из самых красивых исторических улиц Чэнду, где старинная архитектура соседствует с чайными, ремесленными мастерскими и сувенирными лавками. Затем посетим камерный театр, чтобы увидеть знаменитое представление с мгновенной сменой масок, чайной церемонией и национальными танцами.

14:00 (20:00) — традиционный китайский массаж

После прогулки вас ждёт сеанс традиционного китайского массажа. Это отличный способ расслабиться, снять усталость и познакомиться с одной из древнейших оздоровительных практик Китая.

Организационные детали