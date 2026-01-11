Индивидуальная
Открывая Чунцин
Поезд сквозь здание, парки "Элин" и "Эрчан" и аутентичный район Шибати
Начало: У станции метро «Цзяочанкоу»
«Предлагаем исследовать Чунцин за 3 часа и посмотреть самое главное — от горной тропы и поезда, пронзающего здание, до исторического района Шибати и смотровой Кунсин с видом на слияния рек Янцзы и Цзялин»
Завтра в 14:30
19 янв в 09:00
от $220 за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Чунцин! Главное за один день
Исследовать город вдоль и поперёк - пешком, на метро и такси
Начало: По договорённости
Расписание: ежедневно в 10:00
$165 за человека
Индивидуальная
до 12 чел.
Большая обзорная экскурсия по Чунцину
Сюрреалистический мегаполис, старые улочки и скрытая смотровая - под рассказы о 8D-городе чудес
«Вы исследуете всё главное за день: прокатитесь на монорельсе сквозь здание и по канатке над рекой Янцзы, погуляете по улочкам с древней архитектурой, поразитесь видам многоуровневого «города гор» и поймёте, как он им стал»
19 янв в 08:00
20 янв в 08:00
от $395 за всё до 12 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина11 января 2026Экскурсию проводила замечательная и очень внимательная Алина! Экскурсией остались довольны! Также Алина дала много рекомендации для дальнейшего пребывания в городе и помогла с покупкой билетов в театр 1949, на шоу ковки железных цветов! Однозначно лайк, однозначно рекомендуем!
- ККонстантин28 декабря 2025Мы провели великолепную экскурсию по Чунцину с нашим гидом Диего! Храм Лохань был спокойным и атмосферным, что создавало прекрасный контраст
