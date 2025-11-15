Индивидуальная
до 10 чел.
Мегаполис в горах: познакомиться с футуристическим Чунцином
Чунцин - город, которому тесно. Но именно из этой тесноты он вырос в город будущего
Начало: У Hongyadong
1 янв в 11:00
2 янв в 12:00
$250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Большая обзорная экскурсия по Чунцину
Сюрреалистический мегаполис, старые улочки и скрытая смотровая - под рассказы о 8D-городе чудес
1 янв в 08:00
2 янв в 08:00
от $395 за всё до 12 чел.
Водная прогулка
Вечерняя экскурсия и водная прогулка в сердце Чунцина
Собрать лучшие виды мегаполиса и открыть гармонию его традиций и современности
Начало: Около магазина Apple в районе Jiefangbei
Завтра в 18:00
1 янв в 18:00
от $270 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- AAleksandrs15 ноября 2025В Чунцин ехали на поезде из Чэнду. За полтора часа добрались. На вокзале нас встречал гид Нихат с водителем.
Экскурсия проходила
