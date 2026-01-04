Индивидуальная
до 10 чел.
Мегаполис в горах: познакомиться с футуристическим Чунцином
Чунцин - город, которому тесно. Но именно из этой тесноты он вырос в город будущего
Начало: У Hongyadong
«Отсюда открывается панорама, объясняющая весь город: почему он такой плотный, вертикальный и многослойный»
31 янв в 12:00
1 фев в 13:00
$250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Впечатляющий Чунцин
Монорельс через жилые дома, старый квартал Цичикоу и панорамы парка Элин
Начало: У вашего отеля в центре города
«Панорама Чунцина из парка Элин»
1 фев в 10:00
2 фев в 10:00
$450 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Большая обзорная экскурсия по Чунцину
Сюрреалистический мегаполис, старые улочки и скрытая смотровая - под рассказы о 8D-городе чудес
«По пути откроются панорамы бесконечных небоскрёбов на фоне горного рельефа»
31 янв в 08:00
1 фев в 08:00
от $395 за всё до 12 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей4 января 2026Прекрасый тур с образованным, остроумным, тактичным гидом. Спасибо, Нихад!
- AAleksandrs15 ноября 2025В Чунцин ехали на поезде из Чэнду. За полтора часа добрались. На вокзале нас встречал гид Нихат с водителем.
Экскурсия проходила
