Красивые виды и панорамы Чунцина

Найдено 3 экскурсии в категории «Панорамы» в Чунцине на русском языке, цены от $250. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Мегаполис в горах: познакомиться с футуристическим Чунцином
4 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Мегаполис в горах: познакомиться с футуристическим Чунцином
Чунцин - город, которому тесно. Но именно из этой тесноты он вырос в город будущего
Начало: У Hongyadong
«Отсюда открывается панорама, объясняющая весь город: почему он такой плотный, вертикальный и многослойный»
31 янв в 12:00
1 фев в 13:00
$250 за всё до 10 чел.
Впечатляющий Чунцин
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Впечатляющий Чунцин
Монорельс через жилые дома, старый квартал Цичикоу и панорамы парка Элин
Начало: У вашего отеля в центре города
«Панорама Чунцина из парка Элин»
1 фев в 10:00
2 фев в 10:00
$450 за всё до 5 чел.
Большая обзорная экскурсия по Чунцину
На машине
Канатная дорога через реку Янцзы
На микроавтобусе
10 часов
Индивидуальная
до 12 чел.
Большая обзорная экскурсия по Чунцину
Сюрреалистический мегаполис, старые улочки и скрытая смотровая - под рассказы о 8D-городе чудес
«По пути откроются панорамы бесконечных небоскрёбов на фоне горного рельефа»
31 янв в 08:00
1 фев в 08:00
от $395 за всё до 12 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    4 января 2026
    Мегаполис в горах: познакомиться с футуристическим Чунцином
    Прекрасый тур с образованным, остроумным, тактичным гидом. Спасибо, Нихад!
  • A
    Aleksandrs
    15 ноября 2025
    Мегаполис в горах: познакомиться с футуристическим Чунцином
    В Чунцин ехали на поезде из Чэнду. За полтора часа добрались. На вокзале нас встречал гид Нихат с водителем.
    Экскурсия проходила
    читать дальше

    в комфортном минивене, нам было удобно вчетвером. Нихат- студент из Азербайджана, проходящий обучение в Чунцинском университете, он стал нашим проводником в этом мегаполисе. По дороге на первую локацию, Нихат успел показать и рассказать об особенностях этого многоуровнего, с массой транспортных развязок, чрезвычайно озеленённого и туманного города. Зная, что вечером нам надо успеть обратно на поезд в Чэнду, экскурсию построил максимально в темпе вальса. Мы круто размялись, поднимаясь по деревянной лестнице на смотровую площадку, излюбленное место для фото. На возвышении открылся фантастический вид на реку Цзялин, практически тут же впадающую в Янцзы. Потом пошли на центральную площадь, Таймсквер, затем прошлись по торговым улицам в пещере у водопада. Доехали до поезда, пронзающего дом. Зафиксировали этот необычный факт. Решили не тратить время на очередь на канатную дорогу через Янцзы, а сразу поехали в Цыцикоу в фарфоровый квартал-душу Китая. Торговая улица как всегда в Китае поразила количеством местного населения и своим разнообразием предлагаемых товаров и еды, яркостью красок и шумом торговли.
    Апофеозом был выход в конце улицы к реке, откуда собственно и начался много сотен лет назад торговый квартал.
    Всё это время Нихат помогал общаться с местными торговцами.
    Интересный рассказ об истории Чунцина, обходительность и позитив Нихата оставил максимально приятное впечатление от города и желание ещё раз вернуться. Посмотреть на вечерний Чунцин, когда иллюминация преображает город, волшебный город.

