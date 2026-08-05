Это Чунцин: здесь поезда проходят сквозь дома, улицы поднимаются по склонам, а древние храмы соседствуют с футуристическими постройками.
Вы увидите легендарную станцию Лизцыба и храм Лоханьсы, прокатитесь по канатной дороге над Янцзы и очаруетесь сиянием комплекса Хунъядун. И поймёте, как рельеф изменил архитектуру, транспорт и жизнь этого города.
Вы увидите легендарную станцию Лизцыба и храм Лоханьсы, прокатитесь по канатной дороге над Янцзы и очаруетесь сиянием комплекса Хунъядун. И поймёте, как рельеф изменил архитектуру, транспорт и жизнь этого города.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
11:00–12:00 — станция Лизцыба
Вы увидите знаменитую станцию монорельса, где поезд проходит прямо сквозь жилой дом, и один из самых необычных символов Чунцина.
Узнаете, почему город называют 8D-городом, как инженерам удалось встроить линию метро в плотную застройку и как это влияет на жизнь местных жителей.
12:00–13:00 — Тропа Горного города
Пройдёте по старым кварталам, лестницам и узким улочкам, увидите дома на крутых склонах, смотровые площадки и виды на Янцзы.
Услышите, как рельеф сформировал облик Чунцина и как сегодня здесь сочетаются историческая застройка и современная жизнь.
13:00–14:00 — храм Лоханьсы
Один из старейших буддийских храмов города, где хранятся более 400 статуй архатов и нефритовый Будда из Мьянмы.
Мы расскажем о распространении буддизма в Китае, символике и особенностях храмовой архитектуры и роли монастырей в прошлом и настоящем.
14:00–15:00 — площадь Куйсинлоу
Вы оцените многоуровневую архитектуру Чунцина и увидите, как 1-й этаж может быть 22-м.
Разберётесь, как проектируют такие комплексы и почему здесь возникают оптические иллюзии.
15:00–16:30 — канатная дорога через Янцзы
Прокатитесь над рекой и полюбуетесь панорамой города, мостами, набережными и двумя берегами мегаполиса.
Узнаете, зачем построили эту канатную дорогу и какую роль она играла до появления мостов и метро.
16:30–19:00 — комплекс Хунъядун
Прогуляетесь по знаменитому комплексу домов на сваях, который встроен в скалу.
Поймёте, как традиционные постройки превратились в общественное пространство и почему Хунъядун стал визитной карточкой вечернего Чунцина.
Организационные детали
- Поедем на премиальном минивэне Voyah Dream.
- Дополнительные расходы: билет в храм Лохань — 20 юаней (~$3) за чел., билет на канатную дорогу — 30 юаней (~$4,5) за чел. Билеты нужно купить и для гида.
- С вами будет гид-переводчик из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ван — ваша команда гидов в Чунцине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 395 туристов
Я живу в Шанхае с 2020 года, отлично знаю язык и местные особенности — от древних храмов до модных кварталов. Мы с командой коллег помогаем русским путешественникам открывать нашу удивительную
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