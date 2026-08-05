Что вас ожидает

11:00–12:00 — станция Лизцыба

Вы увидите знаменитую станцию монорельса, где поезд проходит прямо сквозь жилой дом, и один из самых необычных символов Чунцина.

Узнаете, почему город называют 8D-городом, как инженерам удалось встроить линию метро в плотную застройку и как это влияет на жизнь местных жителей.

12:00–13:00 — Тропа Горного города

Пройдёте по старым кварталам, лестницам и узким улочкам, увидите дома на крутых склонах, смотровые площадки и виды на Янцзы.

Услышите, как рельеф сформировал облик Чунцина и как сегодня здесь сочетаются историческая застройка и современная жизнь.

13:00–14:00 — храм Лоханьсы

Один из старейших буддийских храмов города, где хранятся более 400 статуй архатов и нефритовый Будда из Мьянмы.

Мы расскажем о распространении буддизма в Китае, символике и особенностях храмовой архитектуры и роли монастырей в прошлом и настоящем.

14:00–15:00 — площадь Куйсинлоу

Вы оцените многоуровневую архитектуру Чунцина и увидите, как 1-й этаж может быть 22-м.

Разберётесь, как проектируют такие комплексы и почему здесь возникают оптические иллюзии.

15:00–16:30 — канатная дорога через Янцзы

Прокатитесь над рекой и полюбуетесь панорамой города, мостами, набережными и двумя берегами мегаполиса.

Узнаете, зачем построили эту канатную дорогу и какую роль она играла до появления мостов и метро.

16:30–19:00 — комплекс Хунъядун

Прогуляетесь по знаменитому комплексу домов на сваях, который встроен в скалу.

Поймёте, как традиционные постройки превратились в общественное пространство и почему Хунъядун стал визитной карточкой вечернего Чунцина.

Организационные детали