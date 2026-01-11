Мои заказы

Развлечения в Чунцине

Найдено 3 экскурсии в категории «Развлечения» в Чунцине на русском языке, цены от $250. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Вечерняя экскурсия и водная прогулка в сердце Чунцина
Пешая
3 часа
1 отзыв
Водная прогулка
Вечерняя экскурсия и водная прогулка в сердце Чунцина
Собрать лучшие виды мегаполиса и открыть гармонию его традиций и современности
Начало: Около магазина Apple в районе Jiefangbei
Завтра в 18:00
12 фев в 18:00
от $270 за человека
Большая обзорная экскурсия по Чунцину
На машине
Канатная дорога через реку Янцзы
На микроавтобусе
10 часов
Индивидуальная
до 12 чел.
Большая обзорная экскурсия по Чунцину
Сюрреалистический мегаполис, старые улочки и скрытая смотровая - под рассказы о 8D-городе чудес
12 фев в 08:00
13 фев в 08:00
от $395 за всё до 12 чел.
Взгляд с неба: канатная дорога Чунцина
Канатная дорога
1 час
Индивидуальная
до 4 чел.
Взгляд с неба: канатная дорога Чунцина
Начало: Чунцин, ваш отель
$250 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Чунцину в категории «Развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Чунцине
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Вечерняя экскурсия и водная прогулка в сердце Чунцина;
  2. Большая обзорная экскурсия по Чунцину;
  3. Взгляд с неба: канатная дорога Чунцина.
Какие места ещё посмотреть в Чунцине
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Самое главное;
  2. Мосты;
  3. Башня Куйсин;
  4. Станция Лицзыба;
  5. Пещера Хунъя;
  6. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Чунцину в феврале 2026
Сейчас в Чунцине в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 395. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Чунцине (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Развлечения», 1 ⭐ отзыв, цены от $250. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель