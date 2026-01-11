Водная прогулка
Вечерняя экскурсия и водная прогулка в сердце Чунцина
Собрать лучшие виды мегаполиса и открыть гармонию его традиций и современности
Начало: Около магазина Apple в районе Jiefangbei
Завтра в 18:00
12 фев в 18:00
от $270 за человека
Индивидуальная
до 12 чел.
Большая обзорная экскурсия по Чунцину
Сюрреалистический мегаполис, старые улочки и скрытая смотровая - под рассказы о 8D-городе чудес
12 фев в 08:00
13 фев в 08:00
от $395 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Взгляд с неба: канатная дорога Чунцина
Начало: Чунцин, ваш отель
$250 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина11 января 2026Экскурсия на 5ть, экскурсовод Алина на 5ть. Все понравилось, однозначно рекомендую!!!
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит экскурсия по Чунцину в феврале 2026
Сейчас в Чунцине в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 395. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Чунцине (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Развлечения», 1 ⭐ отзыв, цены от $250. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель