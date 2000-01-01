Хорошие фотографии Китая в высоком разрешении
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Великая Китайская Стена ночью Экскурсионный автобус, один из самых простых способов увидеть Великую Китайскую Стену Китайская стена на закате Часть Великой Китайской Стены, которая находится ближе к Пекину Раритетный снимок Китайской стены Китайскую Стену называют самым длинным кладбищем в мире История строительства Великой Стены Великая Китайская Стена, Китай Гора Эверест (Джомолу́нгма) Что привезти в качестве сувенира из Китая? Китайские авиалинии (Chinese airlines) Отель Olympian, Гонконг, Китай Трационные китайские блюда Фестиваль воздушных змеев, Китай Акупунктура — лечебная техника, применяемая в традиционной китайской медицине Китайские традиции и культура Национальный парк Цзюзжайгоу, Китай Гуйлинь, Китай Шанхай, Китай Ночной Сиань, Китай Пекин, Китай Великая Китайская стена