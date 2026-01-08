Индивидуальная
Один день в Гуанчжоу: город Шаван, сад Баомо и местный рынок
Пройти дорогами старого Гуандуна - от ремесленных улочек до колоритных кварталов
«Вас ждут узкие улочки древнего Шавана, спокойная красота сада Баомо и шумный калейдоскоп звуков и ароматов рынка Шаюань»
Колоритный Гуанчжоу: храмы, рынки и десерт таншуй
Познакомиться с наследием города, пройти по старинным улицам и попробовать любимую сладость местных
«Окунётесь в местную жизнь на традиционном рынке, скрытом в одном из кварталов»
Аутентичный вкус Гуанчжоу: кухня, рынки, чай
«Эта экскурсия — идеальный способ познакомиться с аутентичной кантонской кухней: от знаменитых Dim Sum до ароматного чая и свежих продуктов на локальных рынках»
