Шопинг в Гуанчжоу

Найдено 3 экскурсии в категории «Шопинг» в Гуанчжоу на русском языке, цены от $425. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Один день в Гуанчжоу: город Шаван, сад Баомо и местный рынок
На машине
9 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Один день в Гуанчжоу: город Шаван, сад Баомо и местный рынок
Пройти дорогами старого Гуандуна - от ремесленных улочек до колоритных кварталов
«Вас ждут узкие улочки древнего Шавана, спокойная красота сада Баомо и шумный калейдоскоп звуков и ароматов рынка Шаюань»
16 янв в 08:00
17 янв в 08:00
от $475 за всё до 10 чел.
Колоритный Гуанчжоу: храмы, рынки и десерт таншуй
На машине
9 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 12 чел.
Колоритный Гуанчжоу: храмы, рынки и десерт таншуй
Познакомиться с наследием города, пройти по старинным улицам и попробовать любимую сладость местных
Начало: По договорённости с организатором
«Окунётесь в местную жизнь на традиционном рынке, скрытом в одном из кварталов»
16 янв в 08:00
17 янв в 08:00
от $425 за всё до 12 чел.
Аутентичный вкус Гуанчжоу: кухня, рынки, чай
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Аутентичный вкус Гуанчжоу: кухня, рынки, чай
Начало: Гуанчжоу, ваш отель
«Эта экскурсия — идеальный способ познакомиться с аутентичной кантонской кухней: от знаменитых Dim Sum до ароматного чая и свежих продуктов на локальных рынках»
$620 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Гулия
    8 января 2026
    Один день в Гуанчжоу: город Шаван, сад Баомо и местный рынок
    Тимур самый классный гид! С ним эксуурсии были самые замечательные и познавательные🙌🥰Спасибо🙌
  • Г
    Гулия
    6 января 2026
    Один день в Гуанчжоу: город Шаван, сад Баомо и местный рынок
    Тимур супер классный гид! Очень интересно и увлекательно провел экскурсию, с ним было так комфортно, все наши предпочтения учитывал. Спасибо
    большое Тимуру (это его русское имя), очень хорошо говорит по русски, молодец 👍Тимур удачи тебе во всем, пусть твои мечты все исполнятся!

  • Т
    Тимур
    27 декабря 2025
    Колоритный Гуанчжоу: храмы, рынки и десерт таншуй
    Прогулка с гидом Тимуром (адаптированное имя) по Гуанчжоу оставила самые душевные впечатления! Было комфортно с самого начала — Тимур подстраивался
    под наши предпочтения, менял маршрут по ходу, чтобы всем было интересно. Особенно порадовало, как легко он подружился с нашим ребёнком (7 лет) — теперь сын вспоминает его как друга! Узнали множество интересных фактов о городе, о которых не прочитаешь в путеводителях. Рекомендую всем, кто хочет провести день с пользой, теплом и удовольствием!

Ответы на вопросы от путешественников по Гуанчжоу в категории «Шопинг»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гуанчжоу
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Один день в Гуанчжоу: город Шаван, сад Баомо и местный рынок;
  2. Колоритный Гуанчжоу: храмы, рынки и десерт таншуй;
  3. Аутентичный вкус Гуанчжоу: кухня, рынки, чай.
Сколько стоит экскурсия по Гуанчжоу в январе 2026
Сейчас в Гуанчжоу в категории "Шопинг" можно забронировать 3 экскурсии от 425 до 620. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Экскурсии на русском языке в Гуанчжоу (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Шопинг», 3 ⭐ отзыва, цены от $425. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март