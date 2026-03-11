Мы отправимся в одну из самых впечатляющих природных локаций на юге Китая.
Вы исследуете ущелье, полюбуетесь водопадами и лесными пейзажами, пройдёте по стеклянному мосту над пропастью. А в аутентичной деревне Лантоу рассмотрите сохранившуюся традиционную архитектуру.
Вы исследуете ущелье, полюбуетесь водопадами и лесными пейзажами, пройдёте по стеклянному мосту над пропастью. А в аутентичной деревне Лантоу рассмотрите сохранившуюся традиционную архитектуру.
Описание экскурсии
Примерный тайминг
8:00–10:00 — дорога в ущелье Гулун
Водитель и гид встретят вас у отеля в Гуанчжоу.
10:00–12:30 — ущелье Гулун
Вы самостоятельно погуляете по живописной зоне в удобном темпе. Полюбуетесь водопадами, пройдёте по горным тропам и пофотографируете местные пейзажи.
12:30–13:10 — перерыв и обед (по желанию)
13:10–14:40 — дорога в деревню
14:40–16:10 — древняя деревня Лантоу
Здесь вас встретят узкие улочки, залы предков и традиционные дома. Вы познакомитесь с местной жизнью, архитектурой и клановой культурой в спокойной атмосфере вдали от толп.
16:10–17:00 — возвращение в Гуанчжоу
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном транспорте. Встреча и высадка в любом районе Гуанчжоу, накануне вечером мы уточним детали трансфера
- Экскурсия подходит для группы до 12 человек (для более крупных групп возможны индивидуальные условия)
- В стоимость входит входной билет в ущелье Гулун, включая стеклянный мост и зону водопадов
- Питание оплачивается дополнительно и по желанию
- С вами будут водитель и гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лесли — Организатор в Гуанчжоу
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 645 туристов
Мы профессиональная туристическая компания со штаб-квартирой в Великобритании. Специализируемся на создании уникальных и незабываемых краткосрочных индивидуальных путешествий для международных туристов. Наша компания разрабатывает индивидуальные маршруты, предлагая культурные открытия, гастрономические впечатления, природные пейзажи и роскошный отдых. Гарантируем, что каждое путешествие соответствует или превосходит ожидания путешественников.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Прекрасный день в ущелье Гулонг!
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