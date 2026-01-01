Найдено 3 экскурсии в категории « Развлечения » в Гуанчжоу на русском языке, цены от $280. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности На машине Круизы по Жемчужной реке 10 часов 23 отзыва Водная прогулка Живописные окрестности Гуанчжоу Насладиться красотой чайной плантации, поучаствовать в сборе урожая и поплавать по подземной реке Начало: На ресепшн вашего отеля от $280 за человека На машине Круизы по Жемчужной реке 9 часов 39 отзывов Водная прогулка Все символы Гуанчжоу за один день Посетить Академию клана Чэн, покорить гору Лотоса и узнать о современной жизни южной столицы Китая Начало: У вашего отеля от $280 за человека Пешая Круизы по Жемчужной реке Круизы 4 часа 1 отзыв Круиз Ночной тур по Гуанчжоу: круиз по реке и скрытые смотровые площадки Улица Юнцинфан, храм Великого Будды и расслабляющая прогулка по реке Чжуцзян Начало: У станции метро «Хуанша» от $320 за человека Другие экскурсии Гуанчжоу

