Развлечения в Гуанчжоу

Найдено 3 экскурсии в категории «Развлечения» в Гуанчжоу на русском языке, цены от $280. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Живописные окрестности Гуанчжоу
На машине
Круизы по Жемчужной реке
10 часов
23 отзыва
Водная прогулка
Живописные окрестности Гуанчжоу
Насладиться красотой чайной плантации, поучаствовать в сборе урожая и поплавать по подземной реке
Начало: На ресепшн вашего отеля
21 янв в 09:30
22 янв в 09:30
от $280 за человека
Все символы Гуанчжоу за один день
На машине
Круизы по Жемчужной реке
9 часов
39 отзывов
Водная прогулка
Все символы Гуанчжоу за один день
Посетить Академию клана Чэн, покорить гору Лотоса и узнать о современной жизни южной столицы Китая
Начало: У вашего отеля
22 янв в 09:30
23 янв в 09:30
от $280 за человека
Ночной тур по Гуанчжоу: круиз по реке и скрытые смотровые площадки
Пешая
Круизы по Жемчужной реке
Круизы
4 часа
1 отзыв
Круиз
Ночной тур по Гуанчжоу: круиз по реке и скрытые смотровые площадки
Улица Юнцинфан, храм Великого Будды и расслабляющая прогулка по реке Чжуцзян
Начало: У станции метро «Хуанша»
Завтра в 17:00
21 янв в 17:00
от $320 за человека

Сколько стоит экскурсия по Гуанчжоу в январе 2026
Сейчас в Гуанчжоу в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 280 до 320. Туристы уже оставили гидам 63 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
