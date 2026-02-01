Мои заказы

Стеклянный мост Gun Long Skywalk – экскурсии в Гуанчжоу

Найдено 3 экскурсии в категории «Стеклянный мост Gun Long Skywalk» в Гуанчжоу на русском языке, цены от $161, скидки до 5%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Из Гуанчжоу в каньон Гулун: водопады и стеклянный мост за 1 день
На машине
12 часов
-
5%
Мини-группа
до 6 чел.
Из Гуанчжоу в каньон Гулун: водопады и стеклянный мост за 1 день
По самым ярким местам провинции Цинъюань - без спешки и туристических ловушек
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
22 фев в 08:30
27 фев в 08:30
$161$169 за человека
Из Гуанчжоу - на стеклянный мост Gun Long Skywalk
На машине
Круизы по Жемчужной реке
7 часов
Водная прогулка
Из Гуанчжоу - на стеклянный мост Gun Long Skywalk
Рискнуть пройти по прозрачным платформам и насладиться головокружительными видами
Начало: В холле вашего отеля
25 фев в 08:00
26 фев в 08:00
$500 за всё до 4 чел.
Из Гуанчжоу - в ущелье Гулун и деревню Лантоу
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 12 чел.
Из Гуанчжоу - в ущелье Гулун и деревню Лантоу
Покинуть шумный город и найти стеклянный мост с водопадами
22 фев в 08:00
23 фев в 08:00
от $530 за всё до 12 чел.

