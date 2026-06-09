В Гуанчжоу проездом или в командировке? Время ограничено, а охватить хочется как можно больше? Превращу ваш день в насыщенное незабываемое путешествие! За одну поездку вы увидите всю палитру Гуанчжоу — от древних святынь до футуристических небоскрёбов. Это самый эффективный и яркий способ познакомиться с городом.
Описание экскурсии
Академия семьи Чэнь
Наше путешествие начнётся в сердце старого Гуанчжоу. Академия семьи Чэнь — один из самых известных памятников традиционной архитектуры города. Когда-то здесь обучались представители клана Чэнь, готовившиеся к государственным экзаменам. Вы увидите изящную резьбу по дереву и камню, фарфоровые украшения и узнаете, какую роль подобные академии играли в жизни китайского общества.
Остров Шамянь
Всего за несколько минут мы перенесёмся из традиционного Китая в атмосферу колониального города XIX века. Тихие улицы, европейские особняки, тенистые аллеи и уютные кафе делают Шамянь одним из самых необычных районов Гуанчжоу. Это отличное место для прогулки и атмосферных фотографий.
Храм Пяти Бессмертных
Храм XV века связан с одной из самых известных легенд о возникновении Гуанчжоу. Мы познакомимся с этой историей, осмотрим храмовые залы и поднимемся к знаменитой башне Линнань. Здесь также находится трёхметровый колокол и знаменитый «след Бессмертного», с которым связаны местные предания.
Кантонская башня
Затем нас ждёт современный Гуанчжоу. У Кантонской башни мы увидим один из главных символов города и полюбуемся панорамой мегаполиса. После этого прогуляемся по набережной Жемчужной реки, откуда открываются красивые виды на современную архитектуру.
Храм Дафо
Завершим маршрут на Пекинской улице — одной из самых оживлённых улиц города. Здесь расположен храм Дафо, история которого начинается более тысячи лет назад. Вечером, когда включается подсветка, храм особенно эффектно смотрится на фоне современного города.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются обед и ужин (по желанию) и входные билеты в Академию Чэнь и на Кантоскую башню.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Chen clan academy
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Гуанчжоу
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 94 туристов
Любовь к Китаю у меня появилась давно — ещё в годы, когда я работала журналистом и изучала культуру страны. В Китай я переехала по замужеству, и теперь мы работаем в читать дальшеуменьшить
паре с мужем: он ваш водитель и помощник в пути, а я — ваш проводник в историю и атмосферу города.
Я провожу с большим вниманием и искренним интересом. Мне важно работать с путешественниками, которые хотят понять Гуанчжоу глубже: почувствовать его культуру, услышать настоящие истории, увидеть город за пределами делового имиджа. Я не историк, но я увлечённый человек — и этим увлечением я делюсь на каждом маршруте.
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