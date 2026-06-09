В Гуанчжоу проездом или в командировке? Время ограничено, а охватить хочется как можно больше? Превращу ваш день в насыщенное незабываемое путешествие! За одну поездку вы увидите всю палитру Гуанчжоу — от древних святынь до футуристических небоскрёбов. Это самый эффективный и яркий способ познакомиться с городом.

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Описание экскурсии

Академия семьи Чэнь

Наше путешествие начнётся в сердце старого Гуанчжоу. Академия семьи Чэнь — один из самых известных памятников традиционной архитектуры города. Когда-то здесь обучались представители клана Чэнь, готовившиеся к государственным экзаменам. Вы увидите изящную резьбу по дереву и камню, фарфоровые украшения и узнаете, какую роль подобные академии играли в жизни китайского общества.

Остров Шамянь

Всего за несколько минут мы перенесёмся из традиционного Китая в атмосферу колониального города XIX века. Тихие улицы, европейские особняки, тенистые аллеи и уютные кафе делают Шамянь одним из самых необычных районов Гуанчжоу. Это отличное место для прогулки и атмосферных фотографий.

Храм Пяти Бессмертных

Храм XV века связан с одной из самых известных легенд о возникновении Гуанчжоу. Мы познакомимся с этой историей, осмотрим храмовые залы и поднимемся к знаменитой башне Линнань. Здесь также находится трёхметровый колокол и знаменитый «след Бессмертного», с которым связаны местные предания.

Кантонская башня

Затем нас ждёт современный Гуанчжоу. У Кантонской башни мы увидим один из главных символов города и полюбуемся панорамой мегаполиса. После этого прогуляемся по набережной Жемчужной реки, откуда открываются красивые виды на современную архитектуру.

Храм Дафо

Завершим маршрут на Пекинской улице — одной из самых оживлённых улиц города. Здесь расположен храм Дафо, история которого начинается более тысячи лет назад. Вечером, когда включается подсветка, храм особенно эффектно смотрится на фоне современного города.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются обед и ужин (по желанию) и входные билеты в Академию Чэнь и на Кантоскую башню.