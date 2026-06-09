Как устроена знаменитая китайская «фабрика мира»? Разберёмся на практике: посетим оптовый рынок и действующее производство. Вы увидите весь рабочий процесс: материалы, этапы сборки, контроль качества, упаковку и подготовку к отгрузке. И поймёте, как работает система, благодаря которой продукция из Гуанчжоу отправляется по всему миру.

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Описание экскурсии

Встреча и вводная часть

Мы встретимся в Гуанчжоу и начнём с краткого рассказа о роли города в современной экономике Китая. Я объясню, почему именно здесь сосредоточено так много рынков и производств и как они связаны между собой.

Посещение оптового рынка

Мы посетим один из характерных оптовых рынков Гуанчжоу. Здесь вы увидите готовые товары, образцы и прототипы, а также узнаете, как выглядит путь продукта — от идеи до массового производства. Я расскажу, как работают такие рынки, чем они отличаются друг от друга и почему играют важную роль в системе китайского производства и дистрибуции.

Переезд на производство

После рынка мы отправимся на небольшую или среднюю фабрику. Тип производства может различаться в зависимости от дня: товары для дома, одежда и сумки, изделия лёгкой промышленности или простая механическая продукция.

Знакомство с фабрикой и производственным процессом

На фабрике вы увидите основные этапы производства:

работу с материалами;

сборку или пошив;

контроль качества;

упаковку и подготовку продукции к отправке.

Я помогу разобраться, как устроен процесс изнутри, какие решения принимаются на каждом этапе и как достигается баланс между скоростью, качеством и стоимостью.

Вы узнаете:

Почему Гуанчжоу стал одним из крупнейших центров производства и торговли Китая.

Как устроена система «рынок — фабрика» и какую роль играет каждое её звено.

Чем отличаются небольшие, средние и крупные предприятия.

Как создаётся продукт: от идеи и образца до серийного выпуска.

Контроль качества, стандарты и основные этапы производственного процесса.

Почему похожие товары могут отличаться по качеству и стоимости.

Как китайские производители адаптируют продукцию под разные рынки и запросы.

Как выглядит повседневная работа на фабрике и кто участвует в производственном процессе.

Организационные детали