Как работает китайская фабрика: рынки и производство в Гуанчжоу
Узнать, как создаются товары, которыми пользуется весь мир
Как устроена знаменитая китайская «фабрика мира»? Разберёмся на практике: посетим оптовый рынок и действующее производство.
Вы увидите весь рабочий процесс: материалы, этапы сборки, контроль качества, упаковку и подготовку к отгрузке.
И поймёте, как работает система, благодаря которой продукция из Гуанчжоу отправляется по всему миру.
Описание экскурсии
Встреча и вводная часть
Мы встретимся в Гуанчжоу и начнём с краткого рассказа о роли города в современной экономике Китая. Я объясню, почему именно здесь сосредоточено так много рынков и производств и как они связаны между собой.
Посещение оптового рынка
Мы посетим один из характерных оптовых рынков Гуанчжоу. Здесь вы увидите готовые товары, образцы и прототипы, а также узнаете, как выглядит путь продукта — от идеи до массового производства. Я расскажу, как работают такие рынки, чем они отличаются друг от друга и почему играют важную роль в системе китайского производства и дистрибуции.
Переезд на производство
После рынка мы отправимся на небольшую или среднюю фабрику. Тип производства может различаться в зависимости от дня: товары для дома, одежда и сумки, изделия лёгкой промышленности или простая механическая продукция.
Знакомство с фабрикой и производственным процессом
На фабрике вы увидите основные этапы производства:
работу с материалами;
сборку или пошив;
контроль качества;
упаковку и подготовку продукции к отправке.
Я помогу разобраться, как устроен процесс изнутри, какие решения принимаются на каждом этапе и как достигается баланс между скоростью, качеством и стоимостью.
Вы узнаете:
Почему Гуанчжоу стал одним из крупнейших центров производства и торговли Китая.
Как устроена система «рынок — фабрика» и какую роль играет каждое её звено.
Чем отличаются небольшие, средние и крупные предприятия.
Как создаётся продукт: от идеи и образца до серийного выпуска.
Контроль качества, стандарты и основные этапы производственного процесса.
Почему похожие товары могут отличаться по качеству и стоимости.
Как китайские производители адаптируют продукцию под разные рынки и запросы.
Как выглядит повседневная работа на фабрике и кто участвует в производственном процессе.
Организационные детали
Транспортные расходы и питание оплачиваются отдельно
Передвижение между локациями осуществляется на автомобиле — в зависимости от маршрута и договорённости
По желанию возможна остановка на кофе или обед в удобное время.
Маршрут носит познавательный характер и не предполагает коммерческих переговоров или обязательных покупок
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваш гид в Гуанчжоу
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 190 туристов
Я китаец по происхождению, жил и работал в России, а сейчас уже несколько лет живу и работаю в Китае.
В основном принимаю гостей в Гуанчжоу (Гуандун) и работаю по региону Большого читать дальшеуменьшить
залива: Гуанчжоу, Шэньчжэнь, при необходимости — Гонконг. Я понимаю, с какими вопросами сталкиваются русскоязычные путешественники: что действительно стоит посмотреть; где вкусно поесть без туристических ловушек; как общаться с местными и решать бытовые вопросы.
Свободно говорю на русском и английском, при необходимости помогу как переводчик. Спокойно и без спешки, с уважением к вашему ритму.
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