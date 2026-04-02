Сигуань — это место, где Гуанчжоу раскрывается с аутентичной стороны.
Здесь особняки прошлых веков соседствуют с арт-пространствами, кантонская опера — с современными ритмами, а традиционная кухня остаётся частью повседневной жизни.
Вы поймёте, как формировался этот район, разберётесь в его архитектуре и почувствуете связь между прошлым и настоящим.
Описание экскурсии
- «Три драгоценности Сигуаня» — музей под открытым небом. Вы рассмотрите исторический ансамбль сигуаньских особняков 17 века, когда район был домом богатых купцов и торговых династий
- Музей кантонской оперы. Увидите экспозицию, посвящённую одному из главных культурных символов юга Китая
- Прогулка на старинной лодке. Прокатитесь по историческому каналу, который словно линия времени разделяет аутентичный Сигуань и современный Гуанчжоу
- Исторический район с аркадными домами. Пройдёте по старому торговому кварталу с застройкой, характерной для южнокитайской архитектуры
- Гастрономическая улица Шансяцзю. Познакомитесь с аутентичной кантонской кухней
О чём мы поговорим:
- как и почему Сигуань с 17 века стал главными торговыми воротами Китая
- откуда появилось название «Три драгоценности»
- какую роль кантонская опера играла в жизни города
- почему именно здесь сформировалась классическая кантонская кухня
- какие легенды, суеверия и традиции связаны с районом
- как падение династии Цин и начало Республики изменили судьбу Сигуаня
Организационные детали
Дополнительно по желанию оплачиваются прогулка на лодке — $11 за чел. и обед — $8 за чел.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Да Бао Лу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татэвик — ваш гид в Гуанчжоу
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 148 туристов
Живу в Китае с 2015 года. Закончила университет в Пекине, свободно владею китайским языком, хорошо знаю историю древнего Китая, культуру и традиции. За всё время жизни в Китае я изучила практически всё, что заинтересует даже самого избалованного путешественника. От молодёжных тусовок современной китайской жизни до самых труднодоступных мест Поднебесной.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Как нам понравилась Татэвик: невероятно подкованный, живой, эмоциональный, с культурологическим образованием гид. Рассказала и показала все интересные места и улочки старого Гуанчжоу, сводила в ооочень вкусный, старинный (1880 года и
Спасибо большое Ольга! Было приятно с вами познакомиться 🤗
Е
Были на экскурсии с этой светлой милой девушкой 27 февраля втроем. Прилетели из Москвы, заселились в отель и сразу пошли на экскурсию. Не потому что очень интересуемся историей Китая, просто
Спасибо большое за такой замечательный отзыв! 🙏 Рада что вам всё понравилось 😊
А
Очень интересная экскурсия,включающая исторические факты и современные особенности китая. Гид показала много интересных мест и помогла сделать интресные фотографии. Учла наши пожелания,посмотреть все самое интересное за короткий период. Отдельное спасибо,что дождалась нас с учетом нашего опоздания и подстроила нашу программу под погоду!
Спасибо большое Андрей 🙏
Т
Очень интересная, информативная экскурсия. рекомендую.
Спасибо большое за отзыв Татьяна! 🙏 Рада что вам всё понравилось 😊
Татэвик замечательный экскурсовод! все прошло легко, без напряга, а мы были с детьми. даже дождь не помешал. Поели самые вкусные пельмешки, попили чая. все супер! Спасибо!
Спасибо большое Миля! Была рада с вами познакомиться 😊
Е
отличный профессиональный гид! большое спасибо 🙏🏼
Спасибо большое Елена за обратную связь 😊Рада что вам всё понравилось 🙏
