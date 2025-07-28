Индивидуальная
до 4 чел.
Впечатляющий Гуанчжоу
Гуанчжоу удивит сочетанием древности и современности. Посетите храм Чэньцзя и насладитесь видами с телебашни. Погрузитесь в атмосферу города
«Дополнительно оплачиваются билет в храм — 10 юаней за человека и вход в телебашню — 150 юаней за человека»
8 окт в 08:00
9 окт в 08:00
$350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
По Гуанчжоу с блогером
Увлекательное путешествие по Гуанчжоу с блогером Вячеславом. Погрузитесь в атмосферу древнего Китая, посетите уникальные места и насладитесь местной кухней
«Далее посетим буддийский храм Дафо — это одно из древнейших мест Гуанчжоу»
Завтра в 08:00
8 окт в 08:00
$500 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Колоритный Гуанчжоу: храмы, рынки и десерт таншуй
Познакомиться с наследием города, пройти по старинным улицам и попробовать любимую сладость местных
Начало: По договорённости с организатором
«Вы начнёте путешествие с родового храма клана Чэнь»
Завтра в 08:00
8 окт в 08:00
от $600 за всё до 12 чел.
- ААртём28 июля 2025Спасибо за содержательный день и те возможности, которые нам были предоставлены!
- KKseniya8 июня 2025Экскурсия по Гуанчжоу у нас была индивидуальная на комфортной 7ми местной машине. Нас (2 взрослых и дети 11 лет и
- ИИрина31 марта 2025Спасибо Вячеславу, что за один день мы успели побывать во многих знаковых местах. Вячеслав - приятный в общении человек, внимательный
- ЕЕлена12 января 2025Экскурсовод Алексей провёл экскурсию хорошо. Заранее купили нам билеты в цирк и на телебашню. Был забронирован столик в ресторане для
- EEvgenii30 декабря 2024Класно погуляли, посмотрели много интересного. Экскурсия была интересная, рекомендуем всем!!!
