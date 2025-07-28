Мои заказы

Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Гуанчжоу

Найдено 3 экскурсии в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Гуанчжоу на русском языке, цены от $350. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Впечатляющий Гуанчжоу
На машине
6 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Впечатляющий Гуанчжоу
Гуанчжоу удивит сочетанием древности и современности. Посетите храм Чэньцзя и насладитесь видами с телебашни. Погрузитесь в атмосферу города
«Дополнительно оплачиваются билет в храм — 10 юаней за человека и вход в телебашню — 150 юаней за человека»
8 окт в 08:00
9 окт в 08:00
$350 за всё до 4 чел.
По Гуанчжоу с блогером
На машине
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
По Гуанчжоу с блогером
Увлекательное путешествие по Гуанчжоу с блогером Вячеславом. Погрузитесь в атмосферу древнего Китая, посетите уникальные места и насладитесь местной кухней
«Далее посетим буддийский храм Дафо — это одно из древнейших мест Гуанчжоу»
Завтра в 08:00
8 окт в 08:00
$500 за всё до 5 чел.
Колоритный Гуанчжоу: храмы, рынки и десерт таншуй
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 12 чел.
Колоритный Гуанчжоу: храмы, рынки и десерт таншуй
Познакомиться с наследием города, пройти по старинным улицам и попробовать любимую сладость местных
Начало: По договорённости с организатором
«Вы начнёте путешествие с родового храма клана Чэнь»
Завтра в 08:00
8 окт в 08:00
от $600 за всё до 12 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Артём
    28 июля 2025
    По Гуанчжоу с блогером
    Спасибо за содержательный день и те возможности, которые нам были предоставлены!
    Спасибо за содержательный день и те возможности, которые нам были предоставлены!Спасибо за содержательный день и те возможности, которые нам были предоставлены!Спасибо за содержательный день и те возможности, которые нам были предоставлены!Спасибо за содержательный день и те возможности, которые нам были предоставлены!Спасибо за содержательный день и те возможности, которые нам были предоставлены!Спасибо за содержательный день и те возможности, которые нам были предоставлены!Спасибо за содержательный день и те возможности, которые нам были предоставлены!Спасибо за содержательный день и те возможности, которые нам были предоставлены!Спасибо за содержательный день и те возможности, которые нам были предоставлены!Спасибо за содержательный день и те возможности, которые нам были предоставлены!
  • K
    Kseniya
    8 июня 2025
    Впечатляющий Гуанчжоу
    Экскурсия по Гуанчжоу у нас была индивидуальная на комфортной 7ми местной машине. Нас (2 взрослых и дети 11 лет и
    читать дальше

    3 года) встретила гид Люба в холле отеля! Получилась очень душевная, интересная экскурсия. Люба много рассказала и ответила на 100 наших вопросов и о городе Гуанчжоу, и о стране и людях в целом. Большое спасибо!

  • И
    Ирина
    31 марта 2025
    По Гуанчжоу с блогером
    Спасибо Вячеславу, что за один день мы успели побывать во многих знаковых местах. Вячеслав - приятный в общении человек, внимательный
    читать дальше

    к просьбам, спланировал экскурсия согласно нашим пожеланиям. Все нюансы по содержанию мы обсудили при бронировании: поэтому неожиданностей не было.
    от экскурсии остально много красивых фотографий и приятных впечатлений!

  • Е
    Елена
    12 января 2025
    Впечатляющий Гуанчжоу
    Экскурсовод Алексей провёл экскурсию хорошо. Заранее купили нам билеты в цирк и на телебашню. Был забронирован столик в ресторане для
    читать дальше

    встречи Нового года. Большое спасибо от всей нашей компании друзей за организацию экскурсий и осмотра достопримечательностей в Гуанчжоу. С удовольствием рекомендуем Пена и его команду.

  • E
    Evgenii
    30 декабря 2024
    Впечатляющий Гуанчжоу
    Класно погуляли, посмотрели много интересного. Экскурсия была интересная, рекомендуем всем!!!
    Класно погуляли, посмотрели много интересного. Экскурсия была интересная, рекомендуем всем!!!Класно погуляли, посмотрели много интересного. Экскурсия была интересная, рекомендуем всем!!!Класно погуляли, посмотрели много интересного. Экскурсия была интересная, рекомендуем всем!!!Класно погуляли, посмотрели много интересного. Экскурсия была интересная, рекомендуем всем!!!Класно погуляли, посмотрели много интересного. Экскурсия была интересная, рекомендуем всем!!!Класно погуляли, посмотрели много интересного. Экскурсия была интересная, рекомендуем всем!!!Класно погуляли, посмотрели много интересного. Экскурсия была интересная, рекомендуем всем!!!Класно погуляли, посмотрели много интересного. Экскурсия была интересная, рекомендуем всем!!!Класно погуляли, посмотрели много интересного. Экскурсия была интересная, рекомендуем всем!!!Класно погуляли, посмотрели много интересного. Экскурсия была интересная, рекомендуем всем!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Гуанчжоу в категории «Монастыри, церкви, храмы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гуанчжоу
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Впечатляющий Гуанчжоу
  2. По Гуанчжоу с блогером
  3. Колоритный Гуанчжоу: храмы, рынки и десерт таншуй
Сколько стоит экскурсия по Гуанчжоу в октябре 2025
Сейчас в Гуанчжоу в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 350 до 600. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
Экскурсии на русском языке в Гуанчжоу (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», 6 ⭐ отзывов, цены от $350. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь