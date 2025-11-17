Индивидуальная
Все символы Гуанчжоу за один день
Посетить Академию клана Чэн, покорить гору Лотоса и узнать о современной жизни южной столицы Китая
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
13 дек в 09:30
от $280 за человека
Впечатляющий Гуанчжоу
Понять, как в одном городе уживаются старый и новый Китай
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
$450 за всё до 4 чел.
Три лика Гуанчжоу
Открыть древний, культурный и духовный город за один день
12 дек в 10:00
13 дек в 10:00
от $200 за человека
- ЕЕвгения17 ноября 2025Очень довольны выбором этой экскурсии в сопровождении нашего замечательного гида Юрия! Получили огромное количество впечатлений - поразил историей клан Чэн, восхитил своей красотой парк Лотосов, в заключении обед кантонской кухни и площадь Хуаченг. Рекомендуем данную компанию при выборе экскурсии;)
- ВВалерий10 ноября 2025Сейчас заканчиваем экскурсию весь Гуанчжоу с Николаем. Всё очень понравилось.
- ЮЮлия31 октября 2025Первый раз в Гуанчжоу. Решили сразу сориентироваться в городе с экскурсией. День пролетел быстро. Николай хорошо говорит по-русски. Очень приятный
- ЛЛАРИСА1 сентября 2025Николай замечательный организатор и рассказчик. Целый день в компании с ним пролетел как один час: интересные места, интересные факты и истории!
- ООльга15 августа 2025Мы транзитные пассажиры,в Гуанчжоу были сутки. Очень хотелось посмотреть город и окрестности,но не смогли ничего. Прилетели в 14ч.,из аэропорта вышли
- ААлександра6 июня 2025Экскурсия очень понравилась, Николай подробно излагал материал об истории Гуанчжоу, обычаях, кулинарных предпочтениях. Всё, что планировали посмотреть, получилось. Вкусный обед 🍜 был в ресторане, попробовали разные блюда кантонской кухни. Очень вкусно 😋. Рекомендую всем 👍!!! Спасибо большое Николаю.
- ИИрина8 мая 2025Спасибо Николаю за прекрасный день знакомства с Гуанджоу, все своевременно, понятно, интересно
- AANZHELA3 мая 2025Спасибо большое Николаю за экскурсию и классный обед!
Мы смогли окунуться в китайскую культуру и посмотреть Гуаньжоу со всех сторон и нам очень понравилось!
- ДДмитрий3 мая 2025Гид Николай очень хорошо знает историю Китая и отлично говорит на русском языке, речь очень понятная, можно общаться на любые
- ЕЕвгения22 апреля 2025Мистер Fei (Николай) прекрасный человек и комфортный рассказчик. Я была просто счастлива, что выбрала эту экскурсию и компанию. Нам было
- ЮЮлия20 апреля 2025Экскурсия понравилась. День получился насыщенный. Николай забрал нас в отеле и по окончании экскурсии вернул в отель. В экскурсию был
- ААлександр19 апреля 2025Спасибо! Профессионально. Рекомендую.
- SSalome9 апреля 2025Экскурсия понравилась, все хорошо организовано. Вечером был поезд в Гонконг, все успели, на вокзал отвезли. Красиво, вкусно и интересно. Спасибо!
- ИИрина21 марта 2025Николай провел замечательную и большую экскурсию по городу Гуанчжоу. Экскурсия была хорошо продумана и организована с использованием комфортного и чистого
- ААнатолий19 марта 2025Николай, Вера, Спасибо! Все было хорошо организовано!
- ГГалина10 марта 2025Николай очень приятный, вежливый и пунктуальный гид. Может подстроиться под индивидуальные запросы.
- ИИгорь22 января 2025Ездили на экскурсию в январе 2025г. Все очень понравилось, все очень красиво, информативно и вкусно!) экскурсия длилась около 8-9 часов,
- ССветлана11 января 2025Прекрасная экскурсия! Николай составил авторский маршрут, показал нам те места, до которых сложно добраться самостоятельно. Нас угощали блюдами национальной кухни.
- ТТатьяна7 января 2025Отличный маршрут! Остров Лотоса оставил просто неимоверные впечатления! Вера прекрасный гид, очень старалась показать и объяснить все нюансы Китайской культуры!
- ААлександр5 января 2025Интересная и запоминающаяся экскурсия по Гуанчжоу с гидом Николаем. Включает основательное посещение 3-х наиболее ярких локаций, довольно длинные переезды между
