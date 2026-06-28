Индивидуальная
до 5 чел.
Ханчжоу - китайский рай на земле
Попасть в волшебный мир на экскурсии по самым живописным и интересным местам провинциальной столицы
Начало: В центральной части города
«Вы насладитесь пейзажами и познакомитесь с местными достопримечательностями: на островках и берегах озера есть древние храмы, пагоды и сады»
Завтра в 09:00
16 июл в 09:00
от $389 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Культурный Ханчжоу: от легенды о Белой Змее к чайным традициям
Увидеть ключевые достопримечательности провинции и раскрыть все грани чайной культуры
«Этот маршрут включает не только главные достопримечательности Ханчжоу — озеро Сиху и пагоду Лэйфэн, — но и глубокое знакомство с чайной культурой»
Завтра в 08:00
16 июл в 08:00
от $399 за всё до 5 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 5 чел.
Культурный Ханчжоу: от легенды о Белой Змее к чайным традициям
Начало: Ваш отел или вокзал в центре города
«Если хочется покататься на лодке, лучше заранее выделить час на умиротворяющий обзорный заплыв»
$368.60
$388 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Н
Все прошло отлично, гидом очень довольны. 😊 нам все очень понравилось, и организация, и общение с гидом. интересная и объемная экскурсия. Спасибо ☺️
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Н
Супер экскурсия!!! Гид Роман выше всех похвал, русский и китайский родные языки, очень много рассказал, и дети и взрослые заслушались.
Самое интересное что мы услышали о Китае (а не прочитали сами) - узнали от него! 100 баллов из 10
Самое интересное что мы услышали о Китае (а не прочитали сами) - узнали от него! 100 баллов из 10
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В
здравствуйте, очень увлекательная экскурсия, на будущее я сделал вывод, что нужно с ночевкой, дорога из Шанхая занимает очень много времени! у нас был гид Роман, отличный экскурсовод и собеседник, рекомендую посетить этот город.
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О
Потрясающая экскурсия в рай на Земле - Ханчжоу! Все четко распланировно. нас встретили на вокзале Ханчжоу, на комфортном минивене провезли
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С
Огромное спасибо! За короткое время мы успели посетить многие достопримечательности Ханчжоу. У нас был очень приятный гид: она прекрасно сопровождала
+6
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Очень понравилась экскурсия с Асей!
Начиная от комфортабельного авто с функцией массажа в сиденья, пунктуальность и конечно подачей материала, обширный знаниями,
Начиная от комфортабельного авто с функцией массажа в сиденья, пунктуальность и конечно подачей материала, обширный знаниями,
+3
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В
Нам все очень понравилось, нас встретили на вокзале, на отличной очень комфортной машине. С нами был гид Максим, очень внимательный,
+4
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N
Бронировали экскурсию “Культурный Ханчжоу: от легенды о Белой Змее к чайным традициям”.
Наполнение программы отличное!
Гид была Ася - очень понравилась, предоставила
Наполнение программы отличное!
Гид была Ася - очень понравилась, предоставила
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А
Все отлично! Понравился и город, и программа и особенно гид, он просто замечательный, спасибо большое 😊 Рекомендуем обязательно к посещению
+1
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Это была прекрасная экскурсия. Саша-великолепный гид, отвечала на все вопросы, программа была продумана и полностью соответствовала описанию.
Саша также помогла забронировать прекрасный ресторан.
Саша также помогла забронировать прекрасный ресторан.
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Всего 38 отзывов в Ханчжоу в категории "Обзорные"
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Ответы на вопросы от путешественников по Ханчжоу в категории «Обзорные»
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Сколько стоит экскурсия по Ханчжоу в июле 2026
Сейчас в Ханчжоу в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 368 до 399 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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