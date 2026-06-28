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по всем точкам маршрута, накормили вкуснейшкй местной кухней, доставили к обратному поезду до Шанхая. гид Ася - чудесная! огромное ей спасибо! Ася нам устроила настолько интересную экскурсию, вся наша компания разных возрастов осталась довольна! Столько любопытных фактов рассказала, легенд. Даже прочла стихи. Ася очень внимательная и добродушная! Учла наши просьбы, терпеливо повторяла нам все, что мы не поняли. Ася провела нас по всем местам, что были запланированы и даже больше. Все четко, интересно, без очередей и лишних доплат. Спасибо ей огромное за ее эрудицию, русский язык и искреннее отношение. Также спасибо нашему быстрому водителю на шикарном автомобиле. Спасибо за то, что влюбили нас в Ханчжоу❤️