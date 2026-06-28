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Обзорные и познавательные экскурсии Ханчжоу

Найдено 3 экскурсии в категории «Обзорные» в Ханчжоу на русском языке, цены от $368, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Ханчжоу - китайский рай на земле
На машине
7 часов
35 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Ханчжоу - китайский рай на земле
Попасть в волшебный мир на экскурсии по самым живописным и интересным местам провинциальной столицы
Начало: В центральной части города
«Вы насладитесь пейзажами и познакомитесь с местными достопримечательностями: на островках и берегах озера есть древние храмы, пагоды и сады»
Завтра в 09:00
16 июл в 09:00
от $389 за всё до 5 чел.
Культурный Ханчжоу: от легенды о Белой Змее к чайным традициям
На машине
7 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Культурный Ханчжоу: от легенды о Белой Змее к чайным традициям
Увидеть ключевые достопримечательности провинции и раскрыть все грани чайной культуры
«Этот маршрут включает не только главные достопримечательности Ханчжоу — озеро Сиху и пагоду Лэйфэн, — но и глубокое знакомство с чайной культурой»
Завтра в 08:00
16 июл в 08:00
от $399 за всё до 5 чел.
Культурный Ханчжоу: от легенды о Белой Змее к чайным традициям
8 часов
-
5%
Индивидуальная
до 5 чел.
Культурный Ханчжоу: от легенды о Белой Змее к чайным традициям
Начало: Ваш отел или вокзал в центре города
«Если хочется покататься на лодке, лучше заранее выделить час на умиротворяющий обзорный заплыв»
$368.60$388 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Н
Ханчжоу - китайский рай на земле
Все прошло отлично, гидом очень довольны. 😊 нам все очень понравилось, и организация, и общение с гидом. интересная и объемная экскурсия. Спасибо ☺️
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Н
Ханчжоу - китайский рай на земле
Супер экскурсия!!! Гид Роман выше всех похвал, русский и китайский родные языки, очень много рассказал, и дети и взрослые заслушались.
Самое интересное что мы услышали о Китае (а не прочитали сами) - узнали от него! 100 баллов из 10
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В
Ханчжоу - китайский рай на земле
здравствуйте, очень увлекательная экскурсия, на будущее я сделал вывод, что нужно с ночевкой, дорога из Шанхая занимает очень много времени! у нас был гид Роман, отличный экскурсовод и собеседник, рекомендую посетить этот город.
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О
Ханчжоу - китайский рай на земле
Потрясающая экскурсия в рай на Земле - Ханчжоу! Все четко распланировно. нас встретили на вокзале Ханчжоу, на комфортном минивене провезли
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по всем точкам маршрута, накормили вкуснейшкй местной кухней, доставили к обратному поезду до Шанхая. гид Ася - чудесная! огромное ей спасибо! Ася нам устроила настолько интересную экскурсию, вся наша компания разных возрастов осталась довольна! Столько любопытных фактов рассказала, легенд. Даже прочла стихи. Ася очень внимательная и добродушная! Учла наши просьбы, терпеливо повторяла нам все, что мы не поняли. Ася провела нас по всем местам, что были запланированы и даже больше. Все четко, интересно, без очередей и лишних доплат. Спасибо ей огромное за ее эрудицию, русский язык и искреннее отношение. Также спасибо нашему быстрому водителю на шикарном автомобиле. Спасибо за то, что влюбили нас в Ханчжоу❤️

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С
Ханчжоу - китайский рай на земле
Огромное спасибо! За короткое время мы успели посетить многие достопримечательности Ханчжоу. У нас был очень приятный гид: она прекрасно сопровождала
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нас и на хорошем русском языке рассказала об истории города и о местах, которые мы посещали.

Нам удалось взять обратные билеты в Шанхай на ночной поезд. Отдельное спасибо гиду — она не бросила нас после экскурсии: отвезла в центр города, показала, что ещё можно посмотреть и куда сходить, а также объяснила, как добраться до вокзала.

Огромное спасибо! За короткое время мы успели посетить многие достопримечательности Ханчжоу. У нас был очень приятный
Огромное спасибо! За короткое время мы успели посетить многие достопримечательности Ханчжоу. У нас был очень приятный
Огромное спасибо! За короткое время мы успели посетить многие достопримечательности Ханчжоу. У нас был очень приятный
Огромное спасибо! За короткое время мы успели посетить многие достопримечательности Ханчжоу. У нас был очень приятный+6
Огромное спасибо! За короткое время мы успели посетить многие достопримечательности Ханчжоу. У нас был очень приятный
Огромное спасибо! За короткое время мы успели посетить многие достопримечательности Ханчжоу. У нас был очень приятный
Огромное спасибо! За короткое время мы успели посетить многие достопримечательности Ханчжоу. У нас был очень приятный
Огромное спасибо! За короткое время мы успели посетить многие достопримечательности Ханчжоу. У нас был очень приятный
Огромное спасибо! За короткое время мы успели посетить многие достопримечательности Ханчжоу. У нас был очень приятный
Огромное спасибо! За короткое время мы успели посетить многие достопримечательности Ханчжоу. У нас был очень приятный
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Екатерина
Ханчжоу - китайский рай на земле
Очень понравилась экскурсия с Асей!
Начиная от комфортабельного авто с функцией массажа в сиденья, пунктуальность и конечно подачей материала, обширный знаниями,
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ответами на вопросы даже не по экскурсии. Гид была доброжелательная, подкована материалом, подстраивалась под наш ритм и помогла купить чай. По итогу посоветовала куда еще сходить. Экскурсией очень довольны

Очень понравилась экскурсия с Асей!
Очень понравилась экскурсия с Асей!
Очень понравилась экскурсия с Асей!
Очень понравилась экскурсия с Асей!+3
Очень понравилась экскурсия с Асей!
Очень понравилась экскурсия с Асей!
Очень понравилась экскурсия с Асей!
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В
Ханчжоу - китайский рай на земле
Нам все очень понравилось, нас встретили на вокзале, на отличной очень комфортной машине. С нами был гид Максим, очень внимательный,
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заранее связался и по ходу поездки помогал и все объяснял. Сама экскурсия интересная и насыщенная. Невероятно красивые храмы, пещеры, озеро. Осталась масса положительных впечатлений и красивейших фото.

Нам все очень понравилось, нас встретили на вокзале, на отличной очень комфортной машине. С нами был
Нам все очень понравилось, нас встретили на вокзале, на отличной очень комфортной машине. С нами был
Нам все очень понравилось, нас встретили на вокзале, на отличной очень комфортной машине. С нами был
Нам все очень понравилось, нас встретили на вокзале, на отличной очень комфортной машине. С нами был+4
Нам все очень понравилось, нас встретили на вокзале, на отличной очень комфортной машине. С нами был
Нам все очень понравилось, нас встретили на вокзале, на отличной очень комфортной машине. С нами был
Нам все очень понравилось, нас встретили на вокзале, на отличной очень комфортной машине. С нами был
Нам все очень понравилось, нас встретили на вокзале, на отличной очень комфортной машине. С нами был
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N
Культурный Ханчжоу: от легенды о Белой Змее к чайным традициям
Бронировали экскурсию “Культурный Ханчжоу: от легенды о Белой Змее к чайным традициям”.
Наполнение программы отличное!
Гид была Ася - очень понравилась, предоставила
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полную информацию, отвечала на все вопросы, вежливая и позитивная!
Также бронировали через это агентство трансфер из аэропорта, билеты на шоу с трансфером из отеля и обратно. Всё чётко организовано, машина всегда вовремя и чистая, водитель отличный!

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А
Ханчжоу - китайский рай на земле
Все отлично! Понравился и город, и программа и особенно гид, он просто замечательный, спасибо большое 😊 Рекомендуем обязательно к посещению
Все отлично! Понравился и город, и программа и особенно гид, он просто замечательный, спасибо большое 😊 Рекомендуем обязательно к посещению
Все отлично! Понравился и город, и программа и особенно гид, он просто замечательный, спасибо большое 😊 Рекомендуем обязательно к посещению
Все отлично! Понравился и город, и программа и особенно гид, он просто замечательный, спасибо большое 😊 Рекомендуем обязательно к посещению
Все отлично! Понравился и город, и программа и особенно гид, он просто замечательный, спасибо большое 😊 Рекомендуем обязательно к посещению+1
Все отлично! Понравился и город, и программа и особенно гид, он просто замечательный, спасибо большое 😊 Рекомендуем обязательно к посещению
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Anna
Ханчжоу - китайский рай на земле
Это была прекрасная экскурсия. Саша-великолепный гид, отвечала на все вопросы, программа была продумана и полностью соответствовала описанию.
Саша также помогла забронировать прекрасный ресторан.
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Всего 38 отзывов в Ханчжоу в категории "Обзорные"

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Ответы на вопросы от путешественников по Ханчжоу в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ханчжоу
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Ханчжоу - китайский рай на земле;
  2. Культурный Ханчжоу: от легенды о Белой Змее к чайным традициям;
  3. Культурный Ханчжоу: от легенды о Белой Змее к чайным традициям.
Сколько стоит экскурсия по Ханчжоу в июле 2026
Сейчас в Ханчжоу в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 368 до 399 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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