Индивидуальная
до 3 чел.
Открывая Ханчжоу: традиции, природа и чайные плантации
Побывать в старинном монастыре, поучаствовать в чайной церемонии и увидеть современный Китай
«В 13 веке это было оживлённое торговое место с множеством магазинов, ресторанов и чайных, а также важный политический и культурный центр города»
14 дек в 08:00
15 дек в 08:00
$295 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Чайные плантации Ханчжоу: сбор, обжарка и церемония
Познакомьтесь с «чаем императоров» Лунцзин на его родине - в сердце зелёных холмов
«обед (в деревне только китайская кухня)»
Завтра в 10:30
12 дек в 10:30
от $200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Ханчжоу - китайский рай на земле
Попасть в волшебный мир на экскурсии по самым живописным и интересным местам провинциальной столицы
Начало: В центральной части города
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
$389 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга4 декабря 2025Отличная экскурсия! Большое спасибо Татьяне за прекрасный день, а также заботу о гостях и индивидуальный подход! Шикарные плантации и деревня,
- ССильвестрова21 ноября 2025Настолько продуман каждый шаг экскурсии. Нигде не было задержек. Экскурсия объемная. Даже пришлось перенести обратный билет на поезд, на час
- GGayka19 ноября 2025Спасибо Татьяне, отлично выгуляла нас. За несколько часов мы успели увидеть самое важное в городе, попробовать разные национальные вкусности и познакомиться с традициями данного региона. Составила грамотный тайминг и маршрут. Спасибо ей большое.
Рекомендуем данного Гида, как профессионала своего дела 👌🏻
- ААнна6 ноября 2025Большое спасибо Руфине, чайному мастеру и Татьяне за организацию такой волшебной экскурсии.
Это было незабываемо! Самое яркое впечатление за наше пребывание
- ННаталия4 ноября 2025Экскурсией наша компания из 5 человек очень довольны! Красоты плантаций завораживают, восхитительный чайный дом, колоритный! Сьемки дроном, переодевание в национальную одежду, чайная церемония- все супер!!! Рекомендую данную экскурсию всем прибывающим в Ханчжоу!! Экскурсоводу Руфине огромная благодарность!!!
- УУльяна28 октября 2025Великолепная Руфина, интересно рассказала нам историю деревни, прекрасный чайный дом, все было очень комфортно. Руфина на протяжении всего нашего отпуска была с нами на связи и подсказала как лучше куда добраться.
Однозначно рекомендую ❤️❤️❤️🤗🤗🤗🌸🌸🌸 спасибо большое
Китай в моем сердце навсегда!!!
- ннаталья23 октября 2025Гид Варвара это находка! Очаровательный разносторонний человек, приятная во всех отношениях, нам она была как мама! Интересно рассказывает, выручает во всех ситуациях даже после окончания экскурсии. Умная, начитанная, спокойная, вежливая.
- ВВероника21 октября 2025Варвара - наш подарок судьбы после долгих мучений) не задумываясь, рекомендуем ее для всех и каждого, приехавшего в Китай!
- ЮЮлия12 октября 2025Я бронировала тур в последний момент, очень боялась, что мне не понравится и была в полном восторге, что нашла этих
- ААнастасия27 сентября 2025Потрясающая экскурсия!! Незабываемый вид чайных кустов, великолепные фотографии. Русский экскурсовод, сертифицированный в Китае. Варвара- опытный гид, живет в Китае, знает о китайцах все. Если хотите узнать о жизни Китая изнутри, вам к Варваре!
- ННаталия27 сентября 2025Хочу поблагодарить Варвару за замечательную экскурсию и отличную организацию. Варвара всегда была на связи, давала четкие инструкции. Транспорт на маршруте,
- ЕЕлена23 сентября 2025Чудесная Варвара! Умная, веселая, легкая в общении. За день с этим гидом вы успеете посмотреть много интересных мест. Будьте готовы долго ходить, но оно того стоит. Ханчжоу очень красив. Из нашей поездки по Китаю: Пекин, Шанхай- эта экскурсия лучшая.
- ВВиктория15 сентября 2025Я редко оставляю отзывы, но хочу поделиться впечатлениями от экскурсии по Ханчжоу с гидом Варварой. Это был высший класс —
- УУльяна7 сентября 2025Были на экскурсии с Варварой — всё прошло отлично! Очень интересная подача: истории есть не только по самим локациям, но
- ММарина2 августа 2025Посетили экскурсию по Ханчжоу — остались в полном восторге! Экскурсия была прекрасно организована, маршрут продуман до мелочей, а сам город
- ЕЕгораева7 июля 2025Если вы еще сомневаетесь, стоит ли брать эту экскурсию, — ОДНОЗНАЧНО! СТОИТ!
Очень долго выбирала экскурсию по Ханчжоу и ни разу
- ЕЕкатерина21 июня 2025Я в полном восторге от экскурсии, проведенной Варварой - в городе Ханчжоу! Варвара показала мне самые красивые и сакральные места,
- FFedor21 мая 2025Благодарим Варвару за интересную экскурсию в Ханчжоу, заботу (помощь в покупке билетов на поезд из Шанхая, настройка сервиса по оплате,
- ООлег17 апреля 2025Хотелось бы выразить благодарность Варваре за отличную экскурсию по Ханчжоу. Нас угораздило заказать трип во время китайского праздника Цинмин -
- ИИрина2 апреля 2025Все очень классно!!! Провели три замечательных дня вместе, плюс всегда и по разным вопросам на связи. Экскурсии построили под наши
