Сначала вы попадёте на нереальное озеро Циншаньху: оно будто заполнено матчей, прямо из воды торчат стволы секвой, по глади плавают лебеди, а по берегу гуляют олени. Дальше решаете сами. Попасть ли в будущее, где роботы варят кофе, делают массаж и дерутся на ринге. Или отправиться в прошлое: осмотреть пагоду 10 века и понаблюдать за ремесленниками на старинной торговой улочке.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Вариант 1

Озеро Циншаньху

За необычный изумрудный оттенок водоём прозвали «матча-озером». Он поражает не только цветом, но и десятком тысяч секвой, торчащих прямо из воды, — настоящий плавучий лес. Здесь можно увидеть лебедей, а по берегу часто гуляют пятнистые олени. Желающие не только полюбуются, но и проплывут по озеру на лодке.

Центр демонстрации и применения воплощённого ИИ

Вы увидите интерактивные инсталляции, познакомитесь с историей технологии: от первых механических манипуляторов до ИИ-систем, которые умеют воспринимать пространство, принимать решения и взаимодействовать с людьми. Понаблюдаете за тем, как роботы варят кофе, готовят, делают массаж, играют в шахматы, работают на заводской линии, помогают клиентам в супермаркете и даже дерутся на ринге.

Вариант 2

Если роботы вас не интересуют, после озера можем отправиться по другому маршруту.

Пагода Люхэ

Построенная в 970 году, эта пагода — один из самых узнаваемых символов Ханчжоу. Но главный секрет — вид, открывающийся с верхних ярусов: панорама реки Цяньтанцзян и гор. Внутри вы осмотрите старинные фрески и резьбу и, загадав желание, ударите в колокол. Говорят, тогда оно обязательно исполнится.

Торговая улица Хэфанцзе

В отличие от многих туристических улочек — эта не новодел, а живая история. Она существует с эпохи Сун, уже более 1000 лет! Вы увидите мастерские ремесленников, где прямо на ваших глазах кузнецы, резчики по дереву и мастера батика создают свои изделия. А желающие попробуют знаменитые ханчжоуские закуски.

Организационные детали

Экскурсия проходит на автомобиле Buick GL8, Voyah Dreamer или BYD Han

Трансфер от отеля в Ханчжоу или вокзала включён в стоимость

Можем организовать экскурсию для группы более 5 чел., подробности уточняйте в переписке

С вами будет гид из нашей команды

Дополнительные расходы