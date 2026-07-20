Увидеть плавучий лес, посетить центр ИИ-технологий или осмотреть пагоду 10 века
Сначала вы попадёте на нереальное озеро Циншаньху: оно будто заполнено матчей, прямо из воды торчат стволы секвой, по глади плавают лебеди, а по берегу гуляют олени. Дальше решаете сами. Попасть ли в будущее, где роботы варят кофе, делают массаж и дерутся на ринге.
Или отправиться в прошлое: осмотреть пагоду 10 века и понаблюдать за ремесленниками на старинной торговой улочке.
Описание экскурсии
Вариант 1
Озеро Циншаньху
За необычный изумрудный оттенок водоём прозвали «матча-озером». Он поражает не только цветом, но и десятком тысяч секвой, торчащих прямо из воды, — настоящий плавучий лес. Здесь можно увидеть лебедей, а по берегу часто гуляют пятнистые олени. Желающие не только полюбуются, но и проплывут по озеру на лодке.
Центр демонстрации и применения воплощённого ИИ
Вы увидите интерактивные инсталляции, познакомитесь с историей технологии: от первых механических манипуляторов до ИИ-систем, которые умеют воспринимать пространство, принимать решения и взаимодействовать с людьми. Понаблюдаете за тем, как роботы варят кофе, готовят, делают массаж, играют в шахматы, работают на заводской линии, помогают клиентам в супермаркете и даже дерутся на ринге.
Вариант 2
Если роботы вас не интересуют, после озера можем отправиться по другому маршруту.
Пагода Люхэ
Построенная в 970 году, эта пагода — один из самых узнаваемых символов Ханчжоу. Но главный секрет — вид, открывающийся с верхних ярусов: панорама реки Цяньтанцзян и гор. Внутри вы осмотрите старинные фрески и резьбу и, загадав желание, ударите в колокол. Говорят, тогда оно обязательно исполнится.
Торговая улица Хэфанцзе
В отличие от многих туристических улочек — эта не новодел, а живая история. Она существует с эпохи Сун, уже более 1000 лет! Вы увидите мастерские ремесленников, где прямо на ваших глазах кузнецы, резчики по дереву и мастера батика создают свои изделия. А желающие попробуют знаменитые ханчжоуские закуски.
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле Buick GL8, Voyah Dreamer или BYD Han
Трансфер от отеля в Ханчжоу или вокзала включён в стоимость
Можем организовать экскурсию для группы более 5 чел., подробности уточняйте в переписке
С вами будет гид из нашей команды
Дополнительные расходы
Билет на озеро Циншань — $6 за чел.
Билет в пагоду Люхэ — $5 за чел.
Прогулка на лодке (1 ч) — $18 за чел. (по желанию)
Обед — по меню (по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Ханчжоу, на вокзале или в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Люба — ваша команда гидов в Ханчжоу
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 1204 туристов
Мы — коллектив лицензированных гидов, владеющих русским языком. Уже более 10 лет работаем с гостями Китая. Наша команда состоит из настоящих энтузиастов и внимательных людей, которые обожают путешествовать и знают, читать дальшеуменьшить
как сделать ваш отдых наиболее комфортным и незабываемым. С удовольствием познакомим вас с достопримечательностями и культурой Китая, а также поможем с другими вопросами: организацией тура под ключ, бронированием отеля и трансфером.
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