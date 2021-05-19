Полезная информация о Харбине
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Местное время в Харбине
03:3954
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇳 Китай
|Название города
|Харбин
|По-английски
|Harbin
|Столица региона
|Харбин является столицей региона
|Население города
|5 878 939 чел.
|Аэропорт
|Харбин HRB
|Часовой пояс
|Asia/Shanghai
|Средняя высота
|140 м. от уровня моря
Где находится Харбин на карте
Харбин
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