Всё о Харбине

Полезная информация о Харбине

Что нужно знать о Харбине: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Харбин, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Харбине
03:3954
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇳 Китай
Название городаХарбин
По-английскиHarbin
Столица регионаХарбин является столицей региона
Население города5 878 939 чел.
АэропортХарбин HRB
Часовой поясAsia/Shanghai
Средняя высота140 м. от уровня моря

Где находится Харбин на карте

Харбин фото города
Харбин

Когда лучше лететь в Харбин

Расписание авиа-рейсов