Полезная информация о Куньмине
Что нужно знать о Куньмине: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Куньмин, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Куньмине
02:0934
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇳 Китай
|Название города
|Куньмин
|По-английски
|Kunming
|Столица региона
|Куньмин является столицей региона
|Население города
|3 855 346 чел.
|Аэропорт
|Куньмин KMG
|Часовой пояс
|Asia/Shanghai
|Средняя высота
|1 895 м. от уровня моря
Где находится Куньмин на карте
Куньмин
Когда лучше лететь в Куньмин