Всё о Куньмине

Полезная информация о Куньмине

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Местное время в Куньмине
02:0934
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇳 Китай
Название городаКуньмин
По-английскиKunming
Столица регионаКуньмин является столицей региона
Население города3 855 346 чел.
АэропортКуньмин KMG
Часовой поясAsia/Shanghai
Средняя высота1 895 м. от уровня моря

Где находится Куньмин на карте

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Куньмин

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