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Как добраться до Куньмина на самолёте

В Куньмине 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kunming Changshui International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Куньмина

  1. Куньмин KMG
    Kunming Changshui International Airport

Самые дешёвые билеты в Куньмин из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
16.10.2020из 🇨🇳Ухани2 8332ч 15м
09.11.2020из 🇨🇳Бицзе3 3811ч 10м
15.10.2020из 🇨🇳Шанхая3 5483ч 30м
16.10.2020из 🇨🇳Хэфэй3 5552ч 40м
20.10.2020из 🇨🇳Шаньтоу4 0232ч 45м
29.10.2020из 🇨🇳Наньчана4 0562ч 40м
08.11.2020из 🇨🇳Сямыни4 2563ч 5м
04.11.2020из 🇨🇳Ханчжоу4 5535ч 45м
22.12.2020из 🇨🇳Чэнду4 6591ч 30м
14.10.2020из 🇨🇳Шэньчжэни4 6992ч 20м
08.11.2020из 🇨🇳Сичана4 71655м
10.11.2020из 🇨🇳Сюйчжоу4 8062ч 55м
10.11.2020из 🇨🇳Ибини4 8171ч 5м
30.10.2020из 🇨🇳Пекина4 9793ч 50м
11.11.2020из 🇨🇳Ланьчжоу5 2942ч 20м
10.11.2020из 🇨🇳Тайюани5 5392ч 55м
07.11.2020из 🇨🇳Уси6 1723ч 30м
08.11.2020из 🇨🇳Саньи6 7282ч 25м
12.11.2020из 🇨🇳Шангри-Лы6 7311ч 5м
10.11.2020из 🇨🇳Шэньяна7 24411ч 45м (⇵1)
09.11.2020из 🇨🇳Хуха-Хото7 4556ч 35м
10.11.2020из 🇨🇳Эньши7 53028ч 35м (⇵1)
01.01.2021из 🇹🇭Бангкока8 2142ч 10м
21.12.2020из 🇨🇳Фучжоу9 0673ч 30м
31.10.2020из 🇨🇳Урумчей12 88915ч 35м (⇵1)
13.10.2020из 🇱🇦Вьентьяна15 5681ч 45м
10.01.2021из 🇷🇺Москвы27 81140ч 50м (⇵2)
14.11.2020из 🇮🇩Бали28 67417ч (⇵1)
01.11.2020из 🇲🇾Куала-Лумпура30 60822ч 35м (⇵2)
09.11.2020из 🇹🇼Гаосюн33 77718ч 15м (⇵1)
09.11.2020из 🇷🇸Белграда39 77857ч 35м (⇵2)
25.02.2021из 🇪🇬Каира41 15924ч 5м (⇵2)
01.09.2021из 🇹🇯Душанбе47 11630ч 45м (⇵2)
23.10.2020из 🇫🇷Парижа73 20041ч 50м (⇵2)
19.10.2020из 🇰🇭Сиануквиля137 09011ч 5м (⇵2)
16.10.2020из 🇺🇦Киева209 92324ч 20м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Куньмина, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Пекин, Чэнду, Наньчан и Циндао

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Куньмина