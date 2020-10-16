Как добраться до Куньмина на самолёте
В Куньмине 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kunming Changshui International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Куньмина
- Куньмин KMGKunming Changshui International Airport
Самые дешёвые билеты в Куньмин из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|16.10.2020
|из 🇨🇳Ухани
|2 833
|2ч 15м
|09.11.2020
|из 🇨🇳Бицзе
|3 381
|1ч 10м
|15.10.2020
|из 🇨🇳Шанхая
|3 548
|3ч 30м
|16.10.2020
|из 🇨🇳Хэфэй
|3 555
|2ч 40м
|20.10.2020
|из 🇨🇳Шаньтоу
|4 023
|2ч 45м
|29.10.2020
|из 🇨🇳Наньчана
|4 056
|2ч 40м
|08.11.2020
|из 🇨🇳Сямыни
|4 256
|3ч 5м
|04.11.2020
|из 🇨🇳Ханчжоу
|4 553
|5ч 45м
|22.12.2020
|из 🇨🇳Чэнду
|4 659
|1ч 30м
|14.10.2020
|из 🇨🇳Шэньчжэни
|4 699
|2ч 20м
|08.11.2020
|из 🇨🇳Сичана
|4 716
|55м
|10.11.2020
|из 🇨🇳Сюйчжоу
|4 806
|2ч 55м
|10.11.2020
|из 🇨🇳Ибини
|4 817
|1ч 5м
|30.10.2020
|из 🇨🇳Пекина
|4 979
|3ч 50м
|11.11.2020
|из 🇨🇳Ланьчжоу
|5 294
|2ч 20м
|10.11.2020
|из 🇨🇳Тайюани
|5 539
|2ч 55м
|07.11.2020
|из 🇨🇳Уси
|6 172
|3ч 30м
|08.11.2020
|из 🇨🇳Саньи
|6 728
|2ч 25м
|12.11.2020
|из 🇨🇳Шангри-Лы
|6 731
|1ч 5м
|10.11.2020
|из 🇨🇳Шэньяна
|7 244
|11ч 45м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇨🇳Хуха-Хото
|7 455
|6ч 35м
|10.11.2020
|из 🇨🇳Эньши
|7 530
|28ч 35м (⇵1)
|01.01.2021
|из 🇹🇭Бангкока
|8 214
|2ч 10м
|21.12.2020
|из 🇨🇳Фучжоу
|9 067
|3ч 30м
|31.10.2020
|из 🇨🇳Урумчей
|12 889
|15ч 35м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇱🇦Вьентьяна
|15 568
|1ч 45м
|10.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|27 811
|40ч 50м (⇵2)
|14.11.2020
|из 🇮🇩Бали
|28 674
|17ч (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇲🇾Куала-Лумпура
|30 608
|22ч 35м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇹🇼Гаосюн
|33 777
|18ч 15м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇷🇸Белграда
|39 778
|57ч 35м (⇵2)
|25.02.2021
|из 🇪🇬Каира
|41 159
|24ч 5м (⇵2)
|01.09.2021
|из 🇹🇯Душанбе
|47 116
|30ч 45м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇫🇷Парижа
|73 200
|41ч 50м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇰🇭Сиануквиля
|137 090
|11ч 5м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|209 923
|24ч 20м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Куньмина
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Куньмина, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Пекин, Чэнду, Наньчан и Циндао
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