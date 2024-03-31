8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по Великой Китайской стене и храму Конфуция
Путешествие по Великой Китайской стене и храму Конфуция в Пекине. Откройте для себя древние тайны и насладитесь культурным наследием Китая
Начало: В холле вашего отеля
22 окт в 08:00
23 окт в 08:00
$290 за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Великая Китайская стена
Погрузитесь в историю Китая, посетив Великую Китайскую стену, музей нефрита и насладившись традиционной уткой по-пекински и чайной церемонией
Начало: Обговаривается лично в WhatsApp
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 12:00.<br>Точное время начала экскурсии можно обсудить с организатором.
Завтра в 08:00
22 окт в 08:00
$494 за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Мост в облаках: стеклянное чудо в горах Юньтайшань
Погрузитесь в атмосферу фантастического мира, пройдя по стеклянному мосту в горах Юньтайшань
Начало: Обговаривается лично в WhatsApp
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 12:00.<br>Точное время начала экскурсии можно обговорить с организатором.
Завтра в 08:00
22 окт в 08:00
$534 за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Город на воде Губэй и часть Китайской стены Симатай
Погрузитесь в атмосферу древнего Китая, посетив участок Великой Китайской стены Симатай и живописный городок Губэй
Начало: Обговаривается лично в WhatsApp
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 12:00.<br>Точное время начала экскурсии можно обсудить с организатором.
Завтра в 08:00
22 окт в 08:00
$614 за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Историческое наследие Пекина: Летний дворец и Тибетский храм
Погрузитесь в историю и культуру Китая на индивидуальной экскурсии по Летнему императорскому дворцу и Тибетскому храму с русскоязычным гидом
Начало: Обговаривается лично в WhatsApp
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 12:00. <br>Удобное время начала экскурсии можно обговорить с организатором.
Завтра в 08:00
22 окт в 08:00
$534 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр31 марта 2024Очень удобное бронирование и обратная связь. Комфортабельный автомобиль, замечательный и гостепреимный гид Пэн (Борис). Мы рады и довольны выбором экскурсии и организатора.
- ННаталья7 января 2024Нашим гидом был Сергей (имя для простоты русскоязычных туристов😊). Поездка была очень комфортной. Участок Стены смотрели Juyongguan / Цзюйюнгуань на северо-западе от
- ККсения7 января 2024Экскурсия очень понравилась! Так как времени в Пекине у нас было не очень много, хотелось за одну поездку совместить несколько мест.
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Храм Конфуция»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пекине
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Пекине
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Пекину в октябре 2024
Сейчас в Пекине в категории "Храм Конфуция" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 290 до 614. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Пекине (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Храм Конфуция», 3 ⭐ отзыва, цены от $290. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь