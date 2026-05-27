Билет на пекинскую оперу с английскими субтитрами

Понять визуальный язык традиционных постановок в театре Liyuan
Предлагаем вам прикоснуться к важной части китайской культуры — в понятном для иностранного зрителя формате.

Вы увидите номера из известных постановок, таких как «Прощай, моя наложница» или «Трое на перекрёстке», в современном световом оформлении.

Рассмотрите яркие костюмы и выразительный грим — а если придёте заранее, то застанете подготовку артистов к выступлению.
Описание билета

Как воспользоваться билетом

  • При бронировании укажите ваше имя и номер телефона — они понадобятся для обмена билета на входе.
  • После бронирования мы свяжемся с вами и отправим ссылку на доплату.
  • Вам нужно оплатить оставшуюся сумму не позднее 21:00 накануне спектакля — через Pay.
Pal по ссылке
  • В течение 1–2 часов после оплаты вы получите код и инструкцию по его обмену на бумажный билет в театре (через Whats
    • App, email или сообщения Tripster)
  • В день спектакля приезжайте в театр самостоятельно за 20–30 мин до начала сеанса и в билетном центре обменяйте полученный код на бумажный билет. Также билет можно получить по имени бронирования и номеру телефона, указанным при заказе
  • Во время шоу разрешена фото- и видеосъёмка на телефон или камеру — без вспышки

    • Организационные детали

    • Билет невозвратный — оплата не возвращается при отмене или неявке.
    • Билет действителен только на выбранные дату и сеанс. Представление проходит по фиксированному расписанию в 19:30, обычно со среды по субботу.
    • При опоздании или неявке возврат не предусмотрен. При опоздании до 30 минут вход на представление возможен.
    • Это формат без сопровождения гида и без встречи с представителем в театре.

    в среду, четверг, пятницу и субботу в 19:30

    Стоимость билета

    Тип билетаСтоимость
    Участник$41
    Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
    до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У театра Liyuan
    Когда и как рано покупать?
    Когда: в среду, четверг, пятницу и субботу в 19:30
    Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и
    . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
    Панда Чжан
    Панда Чжан — Организатор в Пекине
    Организатор данного мероприятия
    На сайте с 2026 года
    Мы лицензированное туристическое агентство со штаб-квартирой в Пекине. Наша команда много лет живёт и работает в Китае, что позволило нам глубоко изучить местную историю, культуру и повседневную жизнь. Мы с
    читать дальшеуменьшить

    удовольствием делимся с путешественниками подлинными впечатлениями: от знаковых достопримечательностей до нематериального культурного наследия и яркой жизни местных жителей. Наша миссия — помочь гостям по‑настоящему понять Китай, лично прикоснуться к его культуре и уехать с приятными воспоминаниями. Благодаря профессиональной организации, глубокой локальной экспертизе и многоязычной поддержке (английский, французский, испанский, русский) мы делаем каждую поездку безопасной, насыщенной и запоминающейся. Нам нравится знакомиться с путешественниками со всего света и проводить их через уникальные культурные впечатления, которые выходят за рамки обычных обзорных экскурсий.

