Предлагаем вам прикоснуться к важной части китайской культуры — в понятном для иностранного зрителя формате.
Вы увидите номера из известных постановок, таких как «Прощай, моя наложница» или «Трое на перекрёстке», в современном световом оформлении.
Рассмотрите яркие костюмы и выразительный грим — а если придёте заранее, то застанете подготовку артистов к выступлению.
Описание билета
Как воспользоваться билетом
- При бронировании укажите ваше имя и номер телефона — они понадобятся для обмена билета на входе.
- После бронирования мы свяжемся с вами и отправим ссылку на доплату.
- Вам нужно оплатить оставшуюся сумму не позднее 21:00 накануне спектакля — через Pay.
Pal по ссылке
В течение 1–2 часов после оплаты вы получите код и инструкцию по его обмену на бумажный билет в театре (через Whats
App, email или сообщения Tripster)
В день спектакля приезжайте в театр самостоятельно за 20–30 мин до начала сеанса и в билетном центре обменяйте полученный код на бумажный билет. Также билет можно получить по имени бронирования и номеру телефона, указанным при заказе Во время шоу разрешена фото- и видеосъёмка на телефон или камеру — без вспышки
Организационные детали
- Билет невозвратный — оплата не возвращается при отмене или неявке.
- Билет действителен только на выбранные дату и сеанс. Представление проходит по фиксированному расписанию в 19:30, обычно со среды по субботу.
- При опоздании или неявке возврат не предусмотрен. При опоздании до 30 минут вход на представление возможен.
- Это формат без сопровождения гида и без встречи с представителем в театре.
в среду, четверг, пятницу и субботу в 19:30
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$41
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У театра Liyuan
Когда и как рано покупать?
Когда: в среду, четверг, пятницу и субботу в 19:30
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Панда Чжан — Организатор в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы лицензированное туристическое агентство со штаб-квартирой в Пекине. Наша команда много лет живёт и работает в Китае, что позволило нам глубоко изучить местную историю, культуру и повседневную жизнь. Мы с
$41 за человека