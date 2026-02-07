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Билеты на куньцюй в пекинском театре «Чжэнъицы»

Здесь оживает древняя китайская опера
Мы заранее позаботимся о ваших билетах, чтобы вы ни о чём не волновались и полностью погрузились в мир древней китайской сцены.

Приходите — полюбуйтесь изящной архитектурой театра, насладитесь традиционной оперой и пообщайтесь с актёрами после представления.
5
3 отзыва
Билеты на куньцюй в пекинском театре «Чжэнъицы»
Билеты на куньцюй в пекинском театре «Чжэнъицы»
Билеты на куньцюй в пекинском театре «Чжэнъицы»

Описание билета

Подготовка и билеты

Мы поможем заранее забронировать места в театре «Чжэнъицы» — от партерных за 280 юаней до мест на втором этаже за 1280 юаней.

Прибытие — 18:30

Вы получите билеты по паспорту — и в течение часа будете исследовать уникальную деревянную архитектуру театра, наслаждаться атмосферой исторического зала и фотогеничными интерьерами.

Представление — 19:30–21:00

Вы насладитесь куньцюй — предшественницой пекинской оперы. Английские субтитры помогут следить за сюжетом, а близость сцены создаст эффект полного погружения. Вы оцените костюмы, грим, движения и мелодичный вокал.

Завершение — 21:00–21:30

После спектакля можно пообщаться с артистами, сделать фото с ними и получить автографы.

Организационные детали

  • Куньцюй проходит по расписанию — нужно заранее уточнять даты и наличие спектаклей на конкретный месяц вашего визита
  • Театр камерный — 120 мест. Рекомендуем брать билеты заранее
  • Есть три категории билетов — за 280, 580 и 1280 юаней (~$41, 85 и 187)
  • Свои билеты вы получите в кассе театра, предъявив оригинал паспорта

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость билета

ТарифСтоимость
Участник$85
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У театра «Чжэнъицы»
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — Организатор в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 397 туристов
Я организатор уникальных путешествий по Пекину от лица команды профессиональных краеведов и историков. Наше агентство специализируется на создании эксклюзивных маршрутов, которые открывают для гостей не просто знаковые достопримечательности, но и скрытую
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от глаз обычных туристов душу города — его многовековые тайны, философию и неповторимую атмосферу. Наша главная цель — чтобы вы не просто посетили Пекин, а прочувствовали его. И захотели возвратиться сюда снова. До встречи в Поднебесной!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
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1
A
Я студент, изучаю китайский язык в Китае, сейчас у меня каникулы, и как раз хочу побольше узнать о китайской культуре. Я много раз смотрел пекинскую оперу, но куныцюй еще не
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видел. С большим ожиданием я пришел в театр на час раньше. Этой древней театральной сцене уже более 300 лет, в ней всего 120 мест. Выступления здесь проходят не каждый день, поэтому билеты нужно заказывать заранее. Прийти пораньше можно, чтобы сделать фотографии и посмотреть на архитектурную структуру здания. Площадь всего театра составляет 1000 квадратных метров, а само здание полностью деревянное, ориентировано на север и может вместить более 100 зрителей. Сцена открыта с трех сторон, выглядит как двухэтажная, но на самом деле под ней «скрыт» еще один ярус. Конструкция из трех уровней сцены помогает создавать эффект «полета в небеса и погружения под землю» в спектаклях о духах и чудесах. До начала представления я немного пообщался с сотрудниками, чтобы больше узнать о куныцюй. Это древний жанр китайской оперы, также известный как «мать китайской оперы» и «прародитель всех театральных жанров». Во времена императора Цяньлуна эпохи Цин искусство куныцюй было монополизировано правящим классом и в основном предназначалось для дворцовых нужд. Простым людям его было трудно увидеть.

Он обладает богатым репертуаром, изысканными и красивыми текстами, тонкой актерской игрой, где движения тела тесно связаны с пением. Это очень утонченное искусство. Сегодня мы смотрели знаменитое произведение куныцюй — «Пионовый павильон». Наблюдать представление здесь немного похоже на частный театр русской аристократии или на домашние выступления, которые китайские чиновники устраивали, приглашая известных актеров. Уровень очень высокий, по бокам есть субтитры на английском языке. Актеры даже спускаются со сцены, подходят к зрителям, и под их прекрасное пение я почувствовал, что сам стал персонажем пьесы, полностью слился с искусством. Это ощущение, которое не испытаешь в других театрах. Через полтора часа представление закончилось, но зрители не хотели уходить, пока кто-то не предложил взять автографы у актеров, и только тогда все отреагировали. Актеры подписались на билетах зрителей, и это был поистине прекрасный вечер. Куныцюй — это невероятно красиво, рекомендую всем обязательно посетить это место и послушать куныцюй.

Я студент, изучаю китайский язык в Китае, сейчас у меня каникулы, и как раз хочу побольше
Я студент, изучаю китайский язык в Китае, сейчас у меня каникулы, и как раз хочу побольше
Я студент, изучаю китайский язык в Китае, сейчас у меня каникулы, и как раз хочу побольше
Я студент, изучаю китайский язык в Китае, сейчас у меня каникулы, и как раз хочу побольше
Я студент, изучаю китайский язык в Китае, сейчас у меня каникулы, и как раз хочу побольше
Я студент, изучаю китайский язык в Китае, сейчас у меня каникулы, и как раз хочу побольше
Я студент, изучаю китайский язык в Китае, сейчас у меня каникулы, и как раз хочу побольше
Я студент, изучаю китайский язык в Китае, сейчас у меня каникулы, и как раз хочу побольше+1
Я студент, изучаю китайский язык в Китае, сейчас у меня каникулы, и как раз хочу побольше
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M
Я много раз приезжал в Китай, побывал во многих местах и слышал, что в театре Чжэнъицы представления куньцюй очень высокого уровня, поэтому мне очень хотелось посмотреть. В итоге я выбрал
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билет через Ирину. Перед поездкой Ирина подробно объяснила мне процедуру получения билета, порядок посещения, а также дала описание сюжета на русском языке — её обслуживание было очень внимательным. Согласно её рекомендациям по времени, я пришёл на час раньше и сначала осмотрел театр. Этот деревянный театр имеет долгую историю, обычно он закрыт, и только во время представлений можно его посетить. Он похож на изысканную шкатулку, очень искусно спроектирован. Сегодняшней постановкой была «Заповеди западного крыла». Это классика древней оперы, костюмы были очень красивыми, грим изящным, а исполнение — высшего уровня, сам театр ощущался аристократичным. Актеры даже спускались со сцены и выступали среди зрителей, такое близкое восприятие можно назвать супер-VIP. Говорят, во время Праздника Весны будут ставить «Небесный чиновник дарит благословение». С 17 по 21 числа каждый день по два представления, наверняка тоже очень интересно. Любовная история в « Заповеди западного крыла》 прекрасна, и, конечно, она пробудила воспоминания о моей собственной истории любви. Представление закончилось, а я всё ещё был погружён в воспоминания. После окончания актёры оставили автографы на моём билете, и мы сфотографировались вместе. Вернувшись в отель, я не хотел спать — мне хотелось записать свои впечатления и поделиться ими. Обязательно посмотрите куньцюй, если будете в Пекине — это непередаваемое ощущение.

Я много раз приезжал в Китай, побывал во многих местах и слышал, что в театре Чжэнъицы
Я много раз приезжал в Китай, побывал во многих местах и слышал, что в театре Чжэнъицы
Я много раз приезжал в Китай, побывал во многих местах и слышал, что в театре Чжэнъицы
Я много раз приезжал в Китай, побывал во многих местах и слышал, что в театре Чжэнъицы
Я много раз приезжал в Китай, побывал во многих местах и слышал, что в театре Чжэнъицы
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И
Посетить оперу стоит, чтобы лучше понять древнюю культуру Китая. Ирина организовывает хорошие места, прекрасно видны эмоции актёров. Лучше приходить заранее, чтобы увидеть процессс гримирования. На русском языке у вас будет
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описание, на английском будет сопровождаться весь процесс. При том, что это старинный и знаменитый театр, актеры и атмосфера очень располагающие, все происходит словно на короткой дистанции и мы внутри происходящего. Детям будут интересны акробатические пируэты, элементы и мимические движения костюмов имеют большое значение. Можно почитать заранее, но и интуитивно все будет понятно. сам театр в прекрасном атмосферном и аутентичном месте.

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