Мы заранее позаботимся о ваших билетах, чтобы вы ни о чём не волновались и полностью погрузились в мир древней китайской сцены.
Приходите — полюбуйтесь изящной архитектурой театра, насладитесь традиционной оперой и пообщайтесь с актёрами после представления.
Приходите — полюбуйтесь изящной архитектурой театра, насладитесь традиционной оперой и пообщайтесь с актёрами после представления.
Описание билета
Подготовка и билеты
Мы поможем заранее забронировать места в театре «Чжэнъицы» — от партерных за 280 юаней до мест на втором этаже за 1280 юаней.
Прибытие — 18:30
Вы получите билеты по паспорту — и в течение часа будете исследовать уникальную деревянную архитектуру театра, наслаждаться атмосферой исторического зала и фотогеничными интерьерами.
Представление — 19:30–21:00
Вы насладитесь куньцюй — предшественницой пекинской оперы. Английские субтитры помогут следить за сюжетом, а близость сцены создаст эффект полного погружения. Вы оцените костюмы, грим, движения и мелодичный вокал.
Завершение — 21:00–21:30
После спектакля можно пообщаться с артистами, сделать фото с ними и получить автографы.
Организационные детали
- Куньцюй проходит по расписанию — нужно заранее уточнять даты и наличие спектаклей на конкретный месяц вашего визита
- Театр камерный — 120 мест. Рекомендуем брать билеты заранее
- Есть три категории билетов — за 280, 580 и 1280 юаней (~$41, 85 и 187)
- Свои билеты вы получите в кассе театра, предъявив оригинал паспорта
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость билета
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$85
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У театра «Чжэнъицы»
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 397 туристов
Я организатор уникальных путешествий по Пекину от лица команды профессиональных краеведов и историков. Наше агентство специализируется на создании эксклюзивных маршрутов, которые открывают для гостей не просто знаковые достопримечательности, но и скрытую
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Я студент, изучаю китайский язык в Китае, сейчас у меня каникулы, и как раз хочу побольше узнать о китайской культуре. Я много раз смотрел пекинскую оперу, но куныцюй еще не
+1
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M
Я много раз приезжал в Китай, побывал во многих местах и слышал, что в театре Чжэнъицы представления куньцюй очень высокого уровня, поэтому мне очень хотелось посмотреть. В итоге я выбрал
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И
Посетить оперу стоит, чтобы лучше понять древнюю культуру Китая. Ирина организовывает хорошие места, прекрасно видны эмоции актёров. Лучше приходить заранее, чтобы увидеть процессс гримирования. На русском языке у вас будет
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