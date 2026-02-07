Мы заранее позаботимся о ваших билетах, чтобы вы ни о чём не волновались и полностью погрузились в мир древней китайской сцены. Приходите — полюбуйтесь изящной архитектурой театра, насладитесь традиционной оперой и пообщайтесь с актёрами после представления.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание билета

Подготовка и билеты

Мы поможем заранее забронировать места в театре «Чжэнъицы» — от партерных за 280 юаней до мест на втором этаже за 1280 юаней.

Прибытие — 18:30

Вы получите билеты по паспорту — и в течение часа будете исследовать уникальную деревянную архитектуру театра, наслаждаться атмосферой исторического зала и фотогеничными интерьерами.

Представление — 19:30–21:00

Вы насладитесь куньцюй — предшественницой пекинской оперы. Английские субтитры помогут следить за сюжетом, а близость сцены создаст эффект полного погружения. Вы оцените костюмы, грим, движения и мелодичный вокал.

Завершение — 21:00–21:30

После спектакля можно пообщаться с артистами, сделать фото с ними и получить автографы.

Организационные детали