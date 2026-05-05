Музыкальные – экскурсии в Пекине

Найдено 4 экскурсии в категории «Музыкальные» в Пекине на русском языке, цены от $39. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Билеты на куньцюй в пекинском театре «Чжэнъицы»
1.5 часа
3 отзыва
Здесь оживает древняя китайская опера
Начало: У театра «Чжэнъицы»
«Вы насладитесь куньцюй — предшественницой пекинской оперы»
$85 за билет
Входной билет в театр Лиюань Пекинской оперы
1 час
7 отзывов
Начало: В9ПП+КсП6 Сичэн, Пекин, Китай
«Грим, музыка, танцы, актёрская игра, декорации и многое другое создают по-настоящему захватывающее зрелище»
3 июн в 19:30
4 июн в 19:30
$39 за билет
Потрясающий Пекин: Летний дворец, Храм Будды и шоу «Пекинская опера»
Пешая
20 часов
1 отзыв
Начало: Ваш отель
«Вечер завершится посещением красочного представления «‎Пекинская опера» — шоу, объединяющего элементы традиционного театра и современных технологий»
Расписание: Начало экскурсии в 9.00
$270 за всё до 6 чел.
Билет на пекинскую оперу с английскими субтитрами
Пешая
1 час
Понять визуальный язык традиционных постановок в театре Liyuan
Начало: У театра Liyuan
Расписание: в среду, четверг, пятницу и субботу в 19:30
3 июн в 19:30
4 июн в 19:30
$41 за билет

Последние отзывы на экскурсии

И
Билеты на куньцюй в пекинском театре «Чжэнъицы»
Посетить оперу стоит, чтобы лучше понять древнюю культуру Китая. Ирина организовывает хорошие места, прекрасно видны эмоции актёров. Лучше приходить заранее,
чтобы увидеть процессс гримирования. На русском языке у вас будет описание, на английском будет сопровождаться весь процесс. При том, что это старинный и знаменитый театр, актеры и атмосфера очень располагающие, все происходит словно на короткой дистанции и мы внутри происходящего. Детям будут интересны акробатические пируэты, элементы и мимические движения костюмов имеют большое значение. Можно почитать заранее, но и интуитивно все будет понятно. сам театр в прекрасном атмосферном и аутентичном месте.

Н
Входной билет в театр Лиюань Пекинской оперы
Организация просто отличная. Все продумано до мелочей. Накануне прислали сообщение с четкими инструкциями как можно доехать до театра. В театре
все тоже очень четко. Забрали бумажные билеты и нас проводили на места. Оперу стоит посетить один раз чтобы иметь представление. Необычно, но интересно.

Ю
Входной билет в театр Лиюань Пекинской оперы
Первое знакомство с пекинской опорой было восхитительным. Поразили костюмы, игра актёров и китайский национальный колорит. Рекомендую всем познакомиться с этим жанром искусства
Н
Потрясающий Пекин: Летний дворец, Храм Будды и шоу «Пекинская опера»
Экскурсия понравилась! Удобная машина,прекрасный гид,который учел все наши пожелания. Рассказал помимо исторических моментов, про сегодняшние традиции и быт Китая.
M
Билеты на куньцюй в пекинском театре «Чжэнъицы»
Я много раз приезжал в Китай, побывал во многих местах и слышал, что в театре Чжэнъицы представления куньцюй очень высокого
уровня, поэтому мне очень хотелось посмотреть. В итоге я выбрал билет через Ирину. Перед поездкой Ирина подробно объяснила мне процедуру получения билета, порядок посещения, а также дала описание сюжета на русском языке — её обслуживание было очень внимательным. Согласно её рекомендациям по времени, я пришёл на час раньше и сначала осмотрел театр. Этот деревянный театр имеет долгую историю, обычно он закрыт, и только во время представлений можно его посетить. Он похож на изысканную шкатулку, очень искусно спроектирован. Сегодняшней постановкой была «Заповеди западного крыла». Это классика древней оперы, костюмы были очень красивыми, грим изящным, а исполнение — высшего уровня, сам театр ощущался аристократичным. Актеры даже спускались со сцены и выступали среди зрителей, такое близкое восприятие можно назвать супер-VIP. Говорят, во время Праздника Весны будут ставить «Небесный чиновник дарит благословение». С 17 по 21 числа каждый день по два представления, наверняка тоже очень интересно. Любовная история в « Заповеди западного крыла》 прекрасна, и, конечно, она пробудила воспоминания о моей собственной истории любви. Представление закончилось, а я всё ещё был погружён в воспоминания. После окончания актёры оставили автографы на моём билете, и мы сфотографировались вместе. Вернувшись в отель, я не хотел спать — мне хотелось записать свои впечатления и поделиться ими. Обязательно посмотрите куньцюй, если будете в Пекине — это непередаваемое ощущение.

A
Билеты на куньцюй в пекинском театре «Чжэнъицы»
Я студент, изучаю китайский язык в Китае, сейчас у меня каникулы, и как раз хочу побольше узнать о китайской культуре.
Я много раз смотрел пекинскую оперу, но куныцюй еще не видел. С большим ожиданием я пришел в театр на час раньше. Этой древней театральной сцене уже более 300 лет, в ней всего 120 мест. Выступления здесь проходят не каждый день, поэтому билеты нужно заказывать заранее. Прийти пораньше можно, чтобы сделать фотографии и посмотреть на архитектурную структуру здания. Площадь всего театра составляет 1000 квадратных метров, а само здание полностью деревянное, ориентировано на север и может вместить более 100 зрителей. Сцена открыта с трех сторон, выглядит как двухэтажная, но на самом деле под ней «скрыт» еще один ярус. Конструкция из трех уровней сцены помогает создавать эффект «полета в небеса и погружения под землю» в спектаклях о духах и чудесах. До начала представления я немного пообщался с сотрудниками, чтобы больше узнать о куныцюй. Это древний жанр китайской оперы, также известный как «мать китайской оперы» и «прародитель всех театральных жанров». Во времена императора Цяньлуна эпохи Цин искусство куныцюй было монополизировано правящим классом и в основном предназначалось для дворцовых нужд. Простым людям его было трудно увидеть.

Он обладает богатым репертуаром, изысканными и красивыми текстами, тонкой актерской игрой, где движения тела тесно связаны с пением. Это очень утонченное искусство. Сегодня мы смотрели знаменитое произведение куныцюй — «Пионовый павильон». Наблюдать представление здесь немного похоже на частный театр русской аристократии или на домашние выступления, которые китайские чиновники устраивали, приглашая известных актеров. Уровень очень высокий, по бокам есть субтитры на английском языке. Актеры даже спускаются со сцены, подходят к зрителям, и под их прекрасное пение я почувствовал, что сам стал персонажем пьесы, полностью слился с искусством. Это ощущение, которое не испытаешь в других театрах. Через полтора часа представление закончилось, но зрители не хотели уходить, пока кто-то не предложил взять автографы у актеров, и только тогда все отреагировали. Актеры подписались на билетах зрителей, и это был поистине прекрасный вечер. Куныцюй — это невероятно красиво, рекомендую всем обязательно посетить это место и послушать куныцюй.

А
Входной билет в театр Лиюань Пекинской оперы
Это было невероятно — я получила огромное удовольствие от увиденного и услышанного и смогла прикоснуться к китайской традиции. Очень рекомендую!
Ж
Входной билет в театр Лиюань Пекинской оперы
Это был по-настоящему потрясающий опыт!
А
Входной билет в театр Лиюань Пекинской оперы
Впечатления просто потрясающие. Рекомендую на все 100 %.
В
Входной билет в театр Лиюань Пекинской оперы
Представление в сжатой форме показало почти все элементы пекинской оперы: романтические, батальные и драматические сцены, а также фантастическую акробатику. Именно
таким я его и представлял — шоу полностью оправдало ожидания и поразило цветовыми решениями и демонстрацией подготовки артиста к выходу на сцену.

Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Музыкальные»

