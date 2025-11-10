Путешествие начинается с Летнего дворца, где можно насладиться красотой садов и ландшафтного дизайна. Затем экскурсия продолжится в Храме Будды, где откроется мир буддизма и его влияние на Китай.
Атмосфера старого города подарит незабываемые впечатления, а вечер завершится шоу «Золотая маска», которое объединяет традиции и современные технологии. Это уникальная возможность погрузиться в культуру и историю Пекина
5 причин купить этот билет
- 🌿 Прогулка по Летнему дворцу
- 🕌 Посещение Храма Будды
- 🎭 Шоу «Золотая маска»
- 🏙 Атмосфера старого города
- 🎨 Искусство ландшафтного дизайна
Что можно увидеть
Описание билета
Потрясающий Пекин Наше путешествие начнётся с отправления к Летнему дворцу — роскошному парковому комплексу, который был любимым местом отдыха императоров. Мы прогуляемся по живописным садам и насладимся искусством ландшафтного дизайна. После этого отправимся в Храм Будды, где сможем узнать больше о буддизме и его влиянии на китайское общество. Атмосфера города Затем окунёмся в атмосферу старого города, исследуя древние переулки, сохранившие дух средневекового Пекина. Вечер завершится посещением красочного представления «Золотая маска» — шоу, объединяющего элементы традиционного театра и современных технологий. Добро пожаловать в увлекательное путешествие по Поднебесной империи! Важная информация:
Билеты в Запретный город надо бронировать заранее по копии паспорта. Наличие паспорта на экскурсии обязательно!
Начало экскурсии в 9.00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Летний дворец
- Храм Будды
- Древние переулки города
- Шоу «Золотая маска»
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Билеты по маршруту
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и как рано покупать?
Когда: Начало экскурсии в 9.00
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Билеты в Запретный город надо бронировать заранее по копии паспорта. Наличие паспорта на экскурсии обязательно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
