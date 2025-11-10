Потрясающий Пекин Наше путешествие начнётся с отправления к Летнему дворцу — роскошному парковому комплексу, который был любимым местом отдыха императоров. Мы прогуляемся по живописным садам и насладимся искусством ландшафтного дизайна. После этого отправимся в Храм Будды, где сможем узнать больше о буддизме и его влиянии на китайское общество. Атмосфера города Затем окунёмся в атмосферу старого города, исследуя древние переулки, сохранившие дух средневекового Пекина. Вечер завершится посещением красочного представления «‎Золотая маска» — шоу, объединяющего элементы традиционного театра и современных технологий. Добро пожаловать в увлекательное путешествие по Поднебесной империи! Важная информация:

Билеты в Запретный город надо бронировать заранее по копии паспорта. Наличие паспорта на экскурсии обязательно!