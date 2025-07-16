В Красном театре Пекина гостей ждёт уникальное акробатическое шоу театра Чаоян. Это возможность увидеть изящную хореографию и умопомрачительные трюки китайских акробатов.
Перед началом представления рекомендуется посетить близлежащие достопримечательности, такие как Храм Неба и рынок Хунцяо. Важно помнить, что дети до 3-х лет могут пройти бесплатно, сидя на коленях у родителей. Уточните время начала шоу у организатора, чтобы избежать недоразумений
Перед началом представления рекомендуется посетить близлежащие достопримечательности, такие как Храм Неба и рынок Хунцяо. Важно помнить, что дети до 3-х лет могут пройти бесплатно, сидя на коленях у родителей. Уточните время начала шоу у организатора, чтобы избежать недоразумений
5 причин купить этот билет
- 🎪 Захватывающие трюки
- 🌟 Яркие представления
- 🎭 Изящная хореография
- 🎟️ Удобное получение билетов
- 🏛️ Близость к достопримечательностям
Что можно увидеть
- Храм Неба
- Рынок Хунцяо
Описание билета
Что вас ждёт? Проведите вечер, наблюдая за умопомрачительными трюками, смертельными номерами и изящной хореографией в представлении, пестрящем яркими цветами, купив билеты на акробатическое шоу в Пекине. Предъявите свой контрольный номер и имя в кассе Красного театра за 30 минут до начала шоу, чтобы получить свои билеты. Время шоу может измениться, поэтому уточните его у организатора мероприятия в первой половине дня. Храм Неба и рынок Хунцяо (самый большой рынок в Пекине) находятся неподалеку, рекомендуем посетить их до начала шоу. Важная информация:
Дети до 3-х лет бесплатно и сидят на ваших коленях.
Ежедневно в 16:20 и 17:30.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Красный театр
- Храм Неба (по желанию)
- Рынок Хунцяо (по желанию)
Что включено
- Входной билет в Красный театр
Что не входит в цену
- Трансфер
Место начала и завершения?
VCPJ+7VJ Дунчэн, Пекин, Китай
Когда и как рано покупать?
Когда: Ежедневно в 16:20 и 17:30.
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Шоу длится 60 минут. Время шоу может измениться или отмениться, поэтому ещё раз уточните это у организатора мероприятия в день проведения шоу
- Дети до 3-х лет бесплатно и сидят на ваших коленях
- На дорогах могут быть пробки, пожалуйста, приезжайте в театр на метро. Выйдите на линии метро 5 на станции Tiantandongmen (остановка Temple of Heaven), выход B, примерно 15 минут ходьбы от остановки
- Пожалуйста, приходите в театр вовремя, в случае опоздания или неявки деньги не возвращаются
- Предъявите свой контрольный номер и имя в кассе Красного театра за 30 минут до начала представления, чтобы получить билеты
- Адрес Красного театра: No.44 Xingfu Street, Dongcheng District, Beijing
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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