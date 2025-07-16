Что вас ждёт? Проведите вечер, наблюдая за умопомрачительными трюками, смертельными номерами и изящной хореографией в представлении, пестрящем яркими цветами, купив билеты на акробатическое шоу в Пекине. Предъявите свой контрольный номер и имя в кассе Красного театра за 30 минут до начала шоу, чтобы получить свои билеты. Время шоу может измениться, поэтому уточните его у организатора мероприятия в первой половине дня. Храм Неба и рынок Хунцяо (самый большой рынок в Пекине) находятся неподалеку, рекомендуем посетить их до начала шоу. Важная информация:

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