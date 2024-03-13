Прибудем в Пекин в 09:50, заселимся в отель и начнём экскурсию. Вы увидите Дом народных собраний, посетите Национальный музей и Дом памяти Мао Цзэдуна, рассмотрите памятник борцам за освобождение китайского народа. В архитектуре зданий здесь причудливо совмещаются советский классицизм и китайский дворцовый стиль.

На главной площади сделаем эффектные фотографии главных символов страны, а ещё застанем ежедневную церемонию поднятия и опускания государственного флага.

Полюбуемся Вратами Небесного Спокойствия, пускающими в Запретный город. После обеда поедем к одной из самых узнаваемых достопримечательностей — Великой Китайской стене, простирающейся на 9000 километров. Рассмотрим древнее укрепление, увидим автограф Мао Цзэдуна и заглянем в командный пункт, казармы и храм Гуань Юнь.

У вас будет свободное время, после чего вернёмся в отель.