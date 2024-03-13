Увидеть Великую Китайскую стену, побывать на шёлковой фабрике и узнать секрет зелёного чая
Вы увидите Врата Небесного Спокойствия и выясните, как изготовляют жемчуг, побываете на чайной плантации «Драконий колодец» и прогуляетесь по улочкам древнего города на воде Чжуцзяцзяо, напоминающего Венецию.
Будем любоваться архитектурными шедеврами и наслаждаться природными чудесами, бродить по традиционным китайским садам и любоваться буддийскими храмами. Вам не придётся ничего планировать: билеты, проживания и завтраки уже включены в стоимость.
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Описание
Организационные детали
Загарн. паспорт должен действовать не менее 6 месяцев со дня возвращения.
Для поездки необходима туристическая виза в Китай.
Лучше воздержаться от поездки, если Вы почувствовали себя плохо: сильный кашель, высокая температура, тошнота, рвота, сильные высыпания на коже. Об этом необходимо уведомить таможенные органы. Если же скрыть информацию о заболевании и оно распространится на территории КНР, то виновника привлекут к юридической ответственности.
Руководитель группы имеет право менять дни и время проведения экскурсий без нарушения программы тура
Программа тура по дням
Вылет из Москвы
Вылетаем в Пекин из Москвы в 21:15.
Экскурсия по Пекину и Великая Китайская стена
Прибудем в Пекин в 09:50, заселимся в отель и начнём экскурсию. Вы увидите Дом народных собраний, посетите Национальный музей и Дом памяти Мао Цзэдуна, рассмотрите памятник борцам за освобождение китайского народа. В архитектуре зданий здесь причудливо совмещаются советский классицизм и китайский дворцовый стиль.
На главной площади сделаем эффектные фотографии главных символов страны, а ещё застанем ежедневную церемонию поднятия и опускания государственного флага.
Полюбуемся Вратами Небесного Спокойствия, пускающими в Запретный город. После обеда поедем к одной из самых узнаваемых достопримечательностей — Великой Китайской стене, простирающейся на 9000 километров. Рассмотрим древнее укрепление, увидим автограф Мао Цзэдуна и заглянем в командный пункт, казармы и храм Гуань Юнь.
У вас будет свободное время, после чего вернёмся в отель.
Буддийский монастырь Юнхэгун и храм Неба
После завтрака отправимся в самый большой в столице ламаистский буддийский монастырь Юнхэгун 17 века. Здесь вы увидите статую религиозного деятеля Цзонхавы и рассмотрите изображение горы с фигурами учеников Будды, выполненных из золота, бронзы, олова и железа.
Побываем в храме Неба — монастырском комплексе 15 века, внесённом в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Резиденция на озере Куньминху и переезд в Ханчжоу
Сегодня поедем в резиденцию маньчжурского правителя Китая 18 века. На территории находятся роскошный парковый ансамбль с храмами и официальными сооружениями. Полюбуемся зданием оперы, арочным мостом и павильоном богини Гауньинь. А ещё вы узнаете удивительные истории о последней правительнице Китая — Цыси.
Резиденция живописно расположена на берегу озера Куньминху, самого большого в Пекине. Местные и туристы любят устраивать по нему водные прогулки летом и кататься на коньках зимой. А ещё водоём используют для выращивания лотосов и пресноводного жемчуга. Как изготовляют драгоценный камень, узнаете на экскурсии.
У вас будет свободное время на прогулку и обед, а затем поедем на вокзал. В 15:10 сядем на скоростной поезд в Ханчжоу. Прибудем в 23:22, заселимся в отель и отдохнём.
Озеро Сиху, Пик, прилетевший издалека и чайная плантация
Нас ждёт экскурсия по одному из самых красивых городов Китая. Побываем на озере Сиху, о котором ходит множество удивительных легенд о любви. Обязательно расскажем их вам на прогулке.
Увидим храм Прибежища души Линъисы 4 века и гору с необычным названием — Пик, прилетевший издалека. По легенде, прибывший сюда в древности монах Хули восхитился непохожей на остальные в долине горной вершиной. Он решил, что пик перенесли сюда из Индии.
К горе приезжают, чтобы рассмотреть природное изображение Будды и множество высеченных в скале барельефов бога.
Следующая локация — деревня Лунцзин, на холмах которой выращивают чай, удостоенный титула «Знаменитый чай Китая». Прогуляемся по плантации «Драконий колодец» и узнаем, как собирают и обрабатывают драгоценные чайные листы.
У вас будет свободное время, после чего вернёмся в отель.
Переезд в Сучжоу, холм Тигра и Шёлковая фабрика № 1
Утром отправимся в Сучжоу на туристическом автобусе. Дорога займёт около 3 часов, и мы окажемся в райском месте. В 6 веке до н. э. правитель Хэ Лу велел возвести город, прекраснее которого бы не было нигде. Так и появился Сучжоу.
Знакомство с городом начнём с холма Тигра, где похоронен Хэ Лу. Согласно легенде, на его могиле сразу после погребения появился белый тигр и провёл там три дня.
Вы увидите локации с необычными названиями: Колодец дураков, Камень испытания, Персик долголетия и Пруд мечей. А на вершине холма находится пагода Юньяньта, напоминающая Пизанскую башню своим наклоном.
Дальше побываем на Шёлковой фабрике № 1, где вы узнаете, как производят шёлк, и полюбуетесь невероятными произведениями вышивками из него.
После экскурсии вернёмся в отель.
Прогулка по классическим китайским садам и переезд в Шанхай
После завтрака выселимся из отеля и продолжим исследовать Сучжоу, город садов и воды. Марко Поло даже сравнил его с Венецией: в 14 веке местные использовали лодки, чтобы передвигаться по городу. А сколько здесь роскошных садов! Сад Уединения, Скромного чиновника, Мастера плетения сетей — все они включены в список наследия ЮНЕСКО.
Погуляем по классическим китайский садам, а затем на туристическом автобусе поедем в Шанхай. Дорога до одного из самых европеизированных в Китае городов займёт около 2 часов.
Экскурсия по Шанхаю и храм Нефритового Будды
После завтрака отправимся гулять по «Восточному Парижу», как прозвали город ещё в прошлом веке. Начнём с Народной площади, где раньше находился ипподром, а сейчас разбиты живописные клумбы и шумят фонтаны. Сюда приходят не только чтобы погулять, но и полюбоваться архитектурой. Рассмотрим здание Центра городского планирования, Шанхайский большой театр. Заглянем в музей с богатой коллекцией древней живописи, каллиграфии, изделий из нефрита и бронзы.
После обеда поедем к храму Нефритового Будды 20 века. В святыне хранятся статуи Будды из Бирмы и располагается Шанхайский институт буддизма. Если повезёт, мы застанем в храме медитативную сессию или буддийский ритуал.
Пройдёмся по набережной Бунд, на которой можно увидеть самые разные архитектурные стили. Здесь классицизм соседствует с готикой, а барокко с ар-деко. А на пешеходной улице Нанкинлу вы сможете купить сувениры, антиквариат и другие необычные вещи и попробовать местную еду.
Озеро Дяньшань и город на воде Чжуцзяцзяо
Позавтракаем и отправимся за пределы Шанхая, к озеру Дяньшань, на берегах которого расположен древний город на воде Чжуцзяцзяо. Настоящая Венеция со множеством каналов, каменных мостов и старинных домиков.
Покажется, будто мы перенеслись на машине времени в прошлое. Будем гулять по атмосферным узким улочкам, рассматривать памятники архитектуры и наслаждаться водными пейзажами. Здесь царит покой и умиротворение — то, что надо после шумного и многолюдного Шанхая.
Старый город, сад Радости, Шанхайская башня и площадь Миллениума
После завтрака выселимся и поедем на экскурсию. Сегодня побываем в районах, где селились иностранцы, и посетим Старый город. Вы увидите старинные торговые кварталы, храм Город Бога и удивительный сад Радости 16 века. Он состоит из двух частей: садовой части с прудами, мостом и павильоном и резиденции.
Мы заглянем в дом, увидим рабочий кабинет хозяина, побываем в женской половине и театре. Вы узнаете, как архитекторам удалось визуально расширить пространство, и сможете покормить золотых рыбок. Затем у вас будет свободное время на обед.
Ещё увидим знаменитую Шанхайскую башню высотой в 632 метра, прогуляемся по воздушному переходу и сделаем впечатляющие снимки на фоне небоскрёбов.
Завершим экскурсию посещением площади Миллениума, где находятся огромные солнечные часы, научно-технический и арт-музей.
Вылет в Москву
Позавтракаем и поедем в аэропорт Шанхая. Вылет в Москву в 11:40, прибытие — в 16:30.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Москва, аэропорт Шереметьево, вылет в 21:15Завершение: Аэропорт Шанхая, вылет в в 11:40, прибытие в Москву в 16:30
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.