Классика Пекина: индивидуальный тур по основным локациям столицы и окрестностей
Уникальный тур по Пекину и его окрестностям. Включает посещение площади Тяньаньмэнь, дворца Гугун, храма Неба и Великой Китайской стены
Начало: Ваш отель в Пекине, первая половина дня
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$488 за всё до 6 чел.
Эксклюзивный тур по знаковым местам Пекина и его окрестностей
Погрузитесь в историю и культуру Пекина, посетив его главные достопримечательности в комфортном индивидуальном формате
Начало: Ваш отель в Пекине, первая половина дня
22 мар в 08:00
23 мар в 08:00
$480 за всё до 6 чел.
Большой тур по Поднебесной: Великая Китайская стена, Терракотовая армия и рисовые террасы
Стать волонтёром в Центре панд, отправиться в речной круиз и увидеть скалы Аватары
Начало: Аэропорт Пекин Дасин, 9:00
20 мая в 09:00
$4100 за человека
Последние отзывы на туры
- ААлександр16 сентября 2024Всё прошло отлично, Евгений корректный, весёлый и замечательный гид! Нам всё понравилось, всё рассказал и показал, на все наши вопросы
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Мавзолей Мао Цзэдуна»
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