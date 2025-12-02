Мои заказы

Гастропрогулка по хутунам

Оценить пекинский кебаб, лапшу чжачжанмянь, гороховый пирожок и десерт «катающийся ослик»
Мы откроем для вас подлинные вкусы Пекина во время прогулки по хутунам — узким переулкам в старых районах столицы.

Вы попробуете 8 локальных угощений и познакомитесь с повседневной едой, на которой выросло не одно поколение пекинцев. А главное — поймёте, что хутуны — особая среда, где в еде и быте прячется древняя история города.
Гастропрогулка по хутунам© Лесли
Гастропрогулка по хутунам© Лесли
Гастропрогулка по хутунам© Лесли

Описание экскурсии

Маршрут включает 4 остановки и дегустацию 8 различных закусок.

Мы пройдёмся по хутунам Старого города. В местных лавках вы попробуете популярные закуски: например, махуа (хрустящие витые сладости) или шаобин (печёную лепёшку с кунжутом или мясом).

Зайдём в классическую пекинскую десертную, где вы попробуете людагунэр («катающийся ослик») и вандоухуан (гороховый пирожок). Эти маленькие десерты когда-то одинаково любили и простолюдины, и знать.

Заглянем в традиционную закусочную: вас будет ждать чжачжанмянь — фирменная жареная лапша с соевой пастой. А ещё — бэйбинъян или (для смелых!) доу чжи. Эти блюда воплощают подлинный вкус старого Пекина.

В следующем заведении вы оцените пекинский кебаб — любимое блюдо местных. А ещё попробуете популярный в Северном Китае дикорастущий овощ — хрустящий, освежающий и очень любимый здешними жителями.

Вы узнаете:

  • как формировалась пекинская уличная гастрономия и почему простые вкусы до сих пор важны для горожан
  • как появились традиционные хутунные закуски
  • что скрывается за вкусами, которые сопровождают пекинцев с детства
  • почему некоторые блюда называются так странно
  • как появилась культура пекинского шашлыка и чем отличается местный способ жарки мяса
  • почему северяне любят дикорастущие травы

И многое другое!

Организационные детали

  • В стоимость включены 8 дегустаций (эквивалент полноценного обеда или ужина), 500 мл пива или 500 мл безалкогольного напитка, неограниченная питьевая вода
  • Возможно проведение экскурсии для большего количества участников — детали в переписке
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лесли
Лесли — Организатор в Пекине
Провёл экскурсии для 14 туристов
Мы профессиональная туристическая компания со штаб-квартирой в Великобритании. Специализируемся на создании уникальных и незабываемых краткосрочных индивидуальных путешествий для международных туристов. Наша компания разрабатывает индивидуальные маршруты, предлагая культурные открытия, гастрономические впечатления, природные пейзажи и роскошный отдых. Гарантируем, что каждое путешествие соответствует или превосходит ожидания путешественников.

Входит в следующие категории Пекина

Похожие экскурсии из Пекина

Запретный город и прогулка на велорикше по пекинскому хутуну
5 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Запретный город и прогулка на велорикше по пекинскому хутуну
Лучше понять культуру, образ жизни и особенности древней архитектуры Китая
Начало: В холле вашего отеля, отель должен находиться в це...
2 дек в 08:00
3 дек в 08:00
$280 за всё до 5 чел.
Пекинские хутуны у подножия небоскрёбов
Пешая
7.5 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Пекинские хутуны у подножия небоскрёбов
Побывать в буддийском храме, поблуждать по улочкам Старого города и подняться на крышу высотки
Завтра в 08:30
1 дек в 17:30
$200 за всё до 5 чел.
Must-see места Пекина за один день
На машине
9 часов
139 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Must-see места Пекина за один день
История Запретного города, чайные традиции, секреты утки по-пекински и легенды Великой стены
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
$380 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Пекине. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Пекине