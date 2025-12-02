Мы откроем для вас подлинные вкусы Пекина во время прогулки по хутунам — узким переулкам в старых районах столицы. Вы попробуете 8 локальных угощений и познакомитесь с повседневной едой, на которой выросло не одно поколение пекинцев. А главное — поймёте, что хутуны — особая среда, где в еде и быте прячется древняя история города.

Описание экскурсии

Маршрут включает 4 остановки и дегустацию 8 различных закусок.

Мы пройдёмся по хутунам Старого города. В местных лавках вы попробуете популярные закуски: например, махуа (хрустящие витые сладости) или шаобин (печёную лепёшку с кунжутом или мясом).

Зайдём в классическую пекинскую десертную, где вы попробуете людагунэр («катающийся ослик») и вандоухуан (гороховый пирожок). Эти маленькие десерты когда-то одинаково любили и простолюдины, и знать.

Заглянем в традиционную закусочную: вас будет ждать чжачжанмянь — фирменная жареная лапша с соевой пастой. А ещё — бэйбинъян или (для смелых!) доу чжи. Эти блюда воплощают подлинный вкус старого Пекина.

В следующем заведении вы оцените пекинский кебаб — любимое блюдо местных. А ещё попробуете популярный в Северном Китае дикорастущий овощ — хрустящий, освежающий и очень любимый здешними жителями.

Вы узнаете:

как формировалась пекинская уличная гастрономия и почему простые вкусы до сих пор важны для горожан

как появились традиционные хутунные закуски

что скрывается за вкусами, которые сопровождают пекинцев с детства

почему некоторые блюда называются так странно

как появилась культура пекинского шашлыка и чем отличается местный способ жарки мяса

почему северяне любят дикорастущие травы

И многое другое!

Организационные детали