Мы откроем для вас подлинные вкусы Пекина во время прогулки по хутунам — узким переулкам в старых районах столицы.
Вы попробуете 8 локальных угощений и познакомитесь с повседневной едой, на которой выросло не одно поколение пекинцев. А главное — поймёте, что хутуны — особая среда, где в еде и быте прячется древняя история города.
Описание экскурсии
Маршрут включает 4 остановки и дегустацию 8 различных закусок.
Мы пройдёмся по хутунам Старого города. В местных лавках вы попробуете популярные закуски: например, махуа (хрустящие витые сладости) или шаобин (печёную лепёшку с кунжутом или мясом).
Зайдём в классическую пекинскую десертную, где вы попробуете людагунэр («катающийся ослик») и вандоухуан (гороховый пирожок). Эти маленькие десерты когда-то одинаково любили и простолюдины, и знать.
Заглянем в традиционную закусочную: вас будет ждать чжачжанмянь — фирменная жареная лапша с соевой пастой. А ещё — бэйбинъян или (для смелых!) доу чжи. Эти блюда воплощают подлинный вкус старого Пекина.
В следующем заведении вы оцените пекинский кебаб — любимое блюдо местных. А ещё попробуете популярный в Северном Китае дикорастущий овощ — хрустящий, освежающий и очень любимый здешними жителями.
Вы узнаете:
как формировалась пекинская уличная гастрономия и почему простые вкусы до сих пор важны для горожан
как появились традиционные хутунные закуски
что скрывается за вкусами, которые сопровождают пекинцев с детства
почему некоторые блюда называются так странно
как появилась культура пекинского шашлыка и чем отличается местный способ жарки мяса
почему северяне любят дикорастущие травы
И многое другое!
Организационные детали
В стоимость включены 8 дегустаций (эквивалент полноценного обеда или ужина), 500 мл пива или 500 мл безалкогольного напитка, неограниченная питьевая вода
Возможно проведение экскурсии для большего количества участников — детали в переписке
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лесли — Организатор в Пекине
Провёл экскурсии для 14 туристов
Мы профессиональная туристическая компания со штаб-квартирой в Великобритании. Специализируемся на создании уникальных и незабываемых краткосрочных индивидуальных путешествий для международных туристов.
Наша компания разрабатывает индивидуальные маршруты, предлагая культурные открытия, гастрономические впечатления, природные пейзажи и роскошный отдых. Гарантируем, что каждое путешествие соответствует или превосходит ожидания путешественников.