Почувствовать себя местным – экскурсии в Пекине

Найдено 3 экскурсии в категории «Почувствовать себя местным» в Пекине на русском языке, цены от $200, скидки до 10%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Самые известные рынки Пекина
На машине
9 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Пекинские рынки: культурное погружение и выгодные покупки
Погрузитесь в атмосферу китайских рынков Пекина! Экзотические продукты, сувениры, жемчуг и качественные реплики ждут вас. Помощь с покупками и доставка в Россию
Завтра в 09:00
27 ноя в 09:00
$200 за всё до 6 чел.
Гастропрогулка по хутунам
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Гастропрогулка по хутунам
Оценить пекинский кебаб, лапшу чжачжанмянь, гороховый пирожок и десерт «катающийся ослик»
27 ноя в 10:00
28 ноя в 10:00
от $300 за всё до 10 чел.
Пекинское кулинарное приключение: местный рынок и мастер-класс по приготовлению блюд
3 часа
-
10%
Индивидуальная
до 10 чел.
Пекинское кулинарное приключение: местный рынок и мастер-класс по приготовлению блюд
Научиться торговаться по-пекински и сделать культовый китайский ужин
27 ноя в 11:00
28 ноя в 11:00
от $270$300 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • V
    Valentina
    23 июня 2025
    Самые известные рынки Пекина
    Максим провел прекрасные экскурсии с нами. Мы познали много интересного и этим мы благодарны ему.
  • И
    Игорь
    10 марта 2025
    Самые известные рынки Пекина
    Наш ГИД Василий работала с нами 3 дня. 3-й день посвятили шоппингу. Посетили шелковую фабрику, секретный рынок и шрппинг-моо. Рекомендуем. Спасибо Василию.
  • В
    Владимир
    9 декабря 2024
    Самые известные рынки Пекина
    Добрый день! Были на экскурсии 6 ноября по рынкам с гидами Софья и Коля. Очень благодарна вашей команде. Нас было
    читать дальше

    6 человек, каждый со своим желанием что-то купить. Благодаря внимательному отношению Софьи и Коли все остались довольны. Приятный комфортабельный трансфер, доброе отношение и общение - вот такие приятные впечатления остались от шоппинга! Собираемся в июне, июле повторить!

  • И
    Игорь
    7 октября 2024
    Самые известные рынки Пекина
    Огромная благодарность гиду Василию)))
    Отлично провели время, все по делу, прошлись по моллам, купили все, что планировали.
    Отдельно хочется отметить старый рынок
    читать дальше

    Пекина - как раз та локация, в которой хотели побывать (сами бы вряд ли нашли).
    Понравилась организация и отношение Василия))) Все четко, по делу, без суеты.
    Время провели с удовольствием, и набрались впечатлений.

    Огромная благодарность гиду Василию)))
  • Ю
    Юлия
    31 июля 2024
    Самые известные рынки Пекина
    Экскурсию провел Николай. Все наши пожелания по маршруту были полностью учтены, получены ответы на все интересующие вопросы. Николай грамотный собеседник, интересный рассказчик. Спасибо за экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Почувствовать себя местным»

Сколько стоит экскурсия по Пекину в ноябре 2025
Сейчас в Пекине в категории "Почувствовать себя местным" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 300 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
