Индивидуальная
до 6 чел.
Пекинские рынки: культурное погружение и выгодные покупки
Погрузитесь в атмосферу китайских рынков Пекина! Экзотические продукты, сувениры, жемчуг и качественные реплики ждут вас. Помощь с покупками и доставка в Россию
Завтра в 09:00
27 ноя в 09:00
$200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Гастропрогулка по хутунам
Оценить пекинский кебаб, лапшу чжачжанмянь, гороховый пирожок и десерт «катающийся ослик»
27 ноя в 10:00
28 ноя в 10:00
от $300 за всё до 10 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 10 чел.
Пекинское кулинарное приключение: местный рынок и мастер-класс по приготовлению блюд
Научиться торговаться по-пекински и сделать культовый китайский ужин
27 ноя в 11:00
28 ноя в 11:00
от $270
$300 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- VValentina23 июня 2025Максим провел прекрасные экскурсии с нами. Мы познали много интересного и этим мы благодарны ему.
- ИИгорь10 марта 2025Наш ГИД Василий работала с нами 3 дня. 3-й день посвятили шоппингу. Посетили шелковую фабрику, секретный рынок и шрппинг-моо. Рекомендуем. Спасибо Василию.
- ВВладимир9 декабря 2024Добрый день! Были на экскурсии 6 ноября по рынкам с гидами Софья и Коля. Очень благодарна вашей команде. Нас было
- ИИгорь7 октября 2024Огромная благодарность гиду Василию)))
Отлично провели время, все по делу, прошлись по моллам, купили все, что планировали.
Отдельно хочется отметить старый рынок
- ЮЮлия31 июля 2024Экскурсию провел Николай. Все наши пожелания по маршруту были полностью учтены, получены ответы на все интересующие вопросы. Николай грамотный собеседник, интересный рассказчик. Спасибо за экскурсию!
