Эта прогулка соединяет старый и новый Пекин. Вы побываете в ламаистском храме, понаблюдаете за жизнью коренных пекинцев в старых районах и оцените эстетику современной столичной архитектуры. Я проведу вас по необычному и яркому маршруту, помогу договориться с местными продавцами и расскажу любопытные истории из пекинской жизни.

Описание экскурсии

Храм Юнхэгун

Мы окажемся в главном центре тибетского буддизма в Китае. Когда-то часть монастыря была резиденцией императора династии Цин, а сейчас он здесь похоронен. Вы пройдёте по пяти залам, познакомитесь с местными религиозными культами и увидите 26-метровую статую Будды из цельного куска сандалового дерева.

Старинные квартала Пекина

Побродим по хутунам — кварталам с одноэтажными домами, где сохранилась атмосфера прежних веков. Вы увидите, как живут коренные пекинцы и услышите истории об их традициях. Именно в хутунах любопытно попробовать легендарную пекинскую утку.

Новый Пекин

Чтобы прочувствовать контраст, завершим прогулку в новой части Пекина, где возвышаются небоскрёбы. Динамика этого района кардинально отличается от атмосферы хутунов! Поднимемся в один из баров на крыше, чтобы полюбоваться панорамами столицы.

Приблизительный тайминг прогулки:

Храм Юнхэгун — 2 часа

Прогулка по хутунам — 1 час

Обед (по желанию) — 1 час

Новый Пекин — 2 часа

Организационные детали

Дополнительно оплачивается вход в храм Юнхэгун — 40 юаней (около $6) за чел., вам также нужно будет купить билет для гида. По желанию — обед с пекинской уткой — примерно 100 юаней (около $13) за чел.