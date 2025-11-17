Побывать в буддийском храме, поблуждать по улочкам Старого города и подняться на крышу высотки
Эта прогулка соединяет старый и новый Пекин.
Вы побываете в ламаистском храме, понаблюдаете за жизнью коренных пекинцев в старых районах и оцените эстетику современной столичной архитектуры.
Я проведу вас по необычному и яркому маршруту, помогу договориться с местными продавцами и расскажу любопытные истории из пекинской жизни.
Описание экскурсии
Храм Юнхэгун
Мы окажемся в главном центре тибетского буддизма в Китае. Когда-то часть монастыря была резиденцией императора династии Цин, а сейчас он здесь похоронен. Вы пройдёте по пяти залам, познакомитесь с местными религиозными культами и увидите 26-метровую статую Будды из цельного куска сандалового дерева.
Старинные квартала Пекина
Побродим по хутунам — кварталам с одноэтажными домами, где сохранилась атмосфера прежних веков. Вы увидите, как живут коренные пекинцы и услышите истории об их традициях. Именно в хутунах любопытно попробовать легендарную пекинскую утку.
Новый Пекин
Чтобы прочувствовать контраст, завершим прогулку в новой части Пекина, где возвышаются небоскрёбы. Динамика этого района кардинально отличается от атмосферы хутунов! Поднимемся в один из баров на крыше, чтобы полюбоваться панорамами столицы.
Приблизительный тайминг прогулки:
Храм Юнхэгун — 2 часа
Прогулка по хутунам — 1 час
Обед (по желанию) — 1 час
Новый Пекин — 2 часа
Организационные детали
Дополнительно оплачивается вход в храм Юнхэгун — 40 юаней (около $6) за чел., вам также нужно будет купить билет для гида. По желанию — обед с пекинской уткой — примерно 100 юаней (около $13) за чел.
Все локации расположены поблизости друг от друга, но для экономии сил и времени лучше передвигаться на такси — примерно $20 за все поездки
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Татэвик — ваш гид в Пекине
Провёл экскурсии для 36 туристов
Живу в Китае с 2015 года. Закончила университет в Пекине, свободно владею китайским языком, хорошо знаю историю древнего Китая, культуру и традиции. За всё время жизни в Китае я изучила практически всё, что заинтересует даже самого избалованного путешественника. От молодёжных тусовок современной китайской жизни до самых труднодоступных мест Поднебесной.
Отзывы и рейтинг
Денис
17 ноя 2025
Большое спасибо за интересную, разнообразную программу. Гид вежливый, приятный, готова ответить на все интересущие вопросы на понятном языке. 100% рекомендую.
Филипп
10 ноя 2025
Были на экскурсии по Пекину с Татэвик, остались очень довольны! Очень понравилась подача, наполнение и неформальный подход!!! рекомендасьен 100%!!!!!
Араик
9 ноя 2025
Отличный вариант для первого знакомства с городом. Современным и традиционным. Татевик прекрасно владеет китайским языком и знает город как свой родной. Спасибо за яркие впечатления.
Александр
6 ноя 2025
Татэвик - прекрасный гид и человек)
Весело погрузила нас в жизнь Пекина, показала храм, хутуны, помогла разобраться с местной едой и метро.
Ирина
5 ноя 2025
Интересный рассказ. Ответила на все вопросы! Рекомендую!
Светлана
1 ноя 2025
Хорошо организованная экскурсия. По договорённости встретились с Татэвик у отеля, обговорили детали, перемещались на такси, все очень комфортно. Спасибо за информацию по объектам посещения, а также за ответы на всевозможные вопросы😅. Обязательно закажем другие экскурсии при повторном посещении Пекина.
Татьяна
22 окт 2025
Нам очень понравилась экскурсия, грамотно организованна: старый город, хатуны и современность… а выше всяких похвал сам экскурсовод-Татэвик!!! Хорошие знания города, истории, много интересного рассказала и о местных и о стране в целом!!! Экскурсия прошла весело, энергично, позитивно. Спасибо большое Татэвик!!! Рекомендую
Liddia
6 окт 2025
Была в Пекине транзитом, целый день был свободным, хотелось провести его интересно. До этого уже в большом туре по Китаю знакомилась с главными достопримечательностями столицы Поднебесной, поэтому искала необычную экскурсию. читать дальше
И счастье, что выбор пал на этого чудесного гида. Она уже много лет живет в Пекине, блестяще владеет китайским, прекрасный эмоциональный рассказчик с широким кругозором и личным обаянием. Отлично провели время! Рекомендую всем, кто любит неформальное общение с незнакомой культурой, хочет понять этот город изнутри
Анна
4 окт 2025
Татэвик очень приятный экскурсовод, рассказывает интересно и понятно. Благодарим за экскурсию! Когда еще раз приедем в Пекин, снова обратимся к Татэвик.
Людмила
22 сен 2025
Карина, прекрасный гид и приятная девушка. Очень рады, что взяли экскурсию с ней, все просто, понятно, интересно. Можно 1000 раз самому посмотреть все, но без хорошего гида это пустая трата времени. Нам повезло) рекомендую)