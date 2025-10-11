Индивидуальная
до 4 чел.
По Пекину - с местным жителем
Увидеть подлинную душу города и узнать, как живут китайцы
11 окт в 08:00
12 окт в 08:00
$100 за всё до 4 чел.
-
25%
Индивидуальная
до 5 чел.
Пекинские хутуны у подножия небоскрёбов
Побывать в буддийском храме, поблуждать по улочкам Старого города и подняться на крышу высотки
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:30
$150
$200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Однодневная насыщенная экскурсия по Пекину
Насыщенный день в Пекине: от Храма Неба до уютных переулков. Откройте для себя культуру и историю Китая через знаковые места и удивительные виды
11 окт в 12:30
14 окт в 10:00
$1000 за всё до 3 чел.
-
5%
Билеты
Запретный город Гугун и Музей императорских сокровищ (билеты включены)
Отправиться туда, куда простым смертным вход был запрещён, - туда, где жили правители Поднебесной
Начало: На станции метро Jinyu Hutong
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30 и 12:30
Завтра в 12:30
11 окт в 08:30
$228
$239 за билет
