Найдено 4 экскурсии в категории « Городские экскурсии » в Пекине на русском языке

1 чел. По популярности Пешая 4.5 часа 4 отзыва Индивидуальная до 4 чел. По Пекину - с местным жителем Увидеть подлинную душу города и узнать, как живут китайцы $100 за всё до 4 чел. Пешая 7.5 часов 25% 3 отзыва Индивидуальная до 5 чел. Пекинские хутуны у подножия небоскрёбов Побывать в буддийском храме, поблуждать по улочкам Старого города и подняться на крышу высотки $150 $200 за всё до 5 чел. Пешая 8 часов Индивидуальная до 3 чел. Однодневная насыщенная экскурсия по Пекину Насыщенный день в Пекине: от Храма Неба до уютных переулков. Откройте для себя культуру и историю Китая через знаковые места и удивительные виды $1000 за всё до 3 чел. Пешая 4 часа 5% Билеты Запретный город Гугун и Музей императорских сокровищ (билеты включены) Отправиться туда, куда простым смертным вход был запрещён, - туда, где жили правители Поднебесной Начало: На станции метро Jinyu Hutong Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30 и 12:30 $228 $239 за билет Другие экскурсии Пекина

