Этот маршрут объединяет очарование солнечного водного города, величественную мощь Великой стены в свете дня и атмосферу спокойствия и умиротворения. На экскурсии по дневному Губэю и участку стены Симатай вы окажетесь между игрой света на воде и чёткими силуэтами древних башен. А чайная церемония создаст правильное настроение — безмятежное и очень гармоничное.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Город у воды Губэй (~ 1,5 часа)

Его архитектура сочетает элементы северного и южного Китая и создаёт цельный, продуманный образ. Что здесь особенно интересно:

городская среда и атмосфера — каналы, каменные мосты, узкие улочки и внутренние дворы

— вы можете заглянуть в ремесленные мастерские и увидеть традиционные технологии в действии

инфраструктура для отдыха — рестораны, чайные, сувенирные лавки, отели и горячие источники

Великая Китайская стена — участок Симатай (~ 1,5 часа)

Это подлинный участок стены эпохи династии Мин, который сохранил свой первоначальный характер. Он известен крутыми подъёмами, узкими проходами и редким разрешением на ночные посещения. Особенности Симатая:

аутентичный облик — здесь не проводили масштабную реставрацию, поэтому стена выглядит так, как столетия назад

— необычная архитектура — наблюдательные башни расположены близко друг к другу и отличаются по форме и устройству

Чайная церемония (~ 1 час)

Вы попробуете несколько сортов китайского чая, среди которых могут быть зелёный, чёрный, белый, жёлтый или улун. Каждый чай отличается характером, вкусом и способом заваривания. Церемония позволит почувствовать разницу между сортами и понять, почему чай в Китае — часть философии, а не просто напиток.

Организационные детали