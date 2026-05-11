Этот маршрут объединяет очарование солнечного водного города, величественную мощь Великой стены в свете дня и атмосферу спокойствия и умиротворения.
На экскурсии по дневному Губэю и участку стены Симатай вы окажетесь между игрой света на воде и чёткими силуэтами древних башен. А чайная церемония создаст правильное настроение — безмятежное и очень гармоничное.
Описание экскурсии
Город у воды Губэй (~ 1,5 часа)
Его архитектура сочетает элементы северного и южного Китая и создаёт цельный, продуманный образ. Что здесь особенно интересно:
- городская среда и атмосфера — каналы, каменные мосты, узкие улочки и внутренние дворы
- культурные мастерские — вы можете заглянуть в ремесленные мастерские и увидеть традиционные технологии в действии
- инфраструктура для отдыха — рестораны, чайные, сувенирные лавки, отели и горячие источники
Великая Китайская стена — участок Симатай (~ 1,5 часа)
Это подлинный участок стены эпохи династии Мин, который сохранил свой первоначальный характер. Он известен крутыми подъёмами, узкими проходами и редким разрешением на ночные посещения. Особенности Симатая:
- аутентичный облик — здесь не проводили масштабную реставрацию, поэтому стена выглядит так, как столетия назад
- необычная архитектура — наблюдательные башни расположены близко друг к другу и отличаются по форме и устройству
Чайная церемония (~ 1 час)
Вы попробуете несколько сортов китайского чая, среди которых могут быть зелёный, чёрный, белый, жёлтый или улун. Каждый чай отличается характером, вкусом и способом заваривания. Церемония позволит почувствовать разницу между сортами и понять, почему чай в Китае — часть философии, а не просто напиток.
Организационные детали
- Трансфер по программе проходит на легковом автомобиле или минивэне
- Дорога в одну сторону займёт около 2 часов
- Пешеходный маршрут требует хорошей физической формы. При желании можно воспользоваться канатной дорогой
- Дополнительно оплачиваются входные билеты: Губэй — 140 юаней за чел., Великая Китайская стена (включая канатную дорогу) — 220 юаней за чел.
- С вами будет один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Борис — ваша команда гидов в Пекине
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 2847 туристов
Я работаю гидом-переводчиком с 2015 года. Я и моя команда создаём экскурсии, чтобы открыть вам настоящий, живой и многогранный Пекин — не только через достопримечательности, но и через истории, атмосферу,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
И
Отличная поездка. Это скорее сопровождение, чем экскурсия с большим количеством информации и истории. Краткую информацию сопровождающий дал. Место прекрасное, мы полюбовались закатом)) участок стены, конечно, крутой и спускаться было страшновато, но кто авторы не боится, тому будет отлично)) город Губэй хоть и копия, но очень детальная истерической реальной деревни. Очень атмосферное место, особенно вечером))
Спасибо большое за волшебный день и вечер в грродке Губэй и стене Саматэй нашему гиду Антону! 🥰😍🤗
М
Эта была не первая экскурсия с командой Бориса, нас снова сопровождал Антон. Все было чудесно, но особенно хочется отметить индивидуальный подход к каждому участнику. Сама программа нам очень понравилась, это
К
Прекрасное путешествие с гидом Юрой. Он много рассказывал про историю Китая, про особенности современной жизни, охотно отвечал на все вопросы, проконсультировал дополнительно по поездке.
Стена прекрасна и производит впечатление, ездили на этот участок днём, так как с детьми! Вечерний город Гуань тоже хорош, хоть и новодел, но большое количество фонариков делают свое дело - очень атмосферно.
Получили большое удовольствие всей семьёй!
А
Все понравилось. Ездили с семьёй и друзьями. Экскурсия проходила на комфортном минивэне Тойота. Борис прекрасно говорит по-русски. Рассказал много интересных фактов про жизнь в Китае. Все, что мы ожидали от экскурсии, то получили. Придраться абсолютно не к чему. Спасибо Борис за прекрасно проведённое время
Д
Доброжелательный и вежливый человек, рассказал много интересного о Китае. Водит комфортно, хороший русский язык
