У нас говорят: если не был на Великой стене — не был в Китае.
Вы посетите участок, который стоит нетронутым вот уже 6 веков: Симатай мало отреставрирован и сохранился почти в
Вы посетите участок, который стоит нетронутым вот уже 6 веков: Симатай мало отреставрирован и сохранился почти в
Описание экскурсии
Симатай и Губэй
Поднимемся на участок Великой стены, сохранивший первозданный вид эпохи Мин. Затем погуляем по водному городу, при желании покатаемся по каналам на лодке и пообедаем. Поговорим об истории Китая, её главного символа и жизни людей здесь.
Чайная церемония
Вы разберётесь в тонкостях древнего ритуала и попробуете разные сорта чая. Если захотите, сходите на массаж стоп — подскажем хороший салон.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер на седане Toyota / Audi или минивэне Buick, чайная церемония
- Дорога в обе стороны займёт 4 часа. Остальное время проведём на локациях
- Обувайтесь удобно и обязательно возьмите паспорт
- С вами будет гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Билет на стену — 40 юаней (~$6)
- Канатная дорога в обе стороны — 200 юаней (~$29,5)
- Вход в Губэй — 140 юаней (~$21)
- Трансфер по Губэю на шаттле — 10 юаней (~$1,5)
- Прогулка по каналам на лодке (с апреля по ноябрь) — 120 юаней (~$18)
- Массаж ступней (по желанию) — от 30 юаней (~$4,5)
- Обед — по меню
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Цзин — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 930 туристов
С 2004 года я работаю гидом и переводчиком, у меня большой опыт и хороший русский язык. Работаю с командой таких же профессиональных гидов и переводчиков. Организуем экскурсии, трансфер, поможем оформить визу транзитом на 144 часов максимум, забронируем отель, билеты на поезд.
Входит в следующие категории Пекина
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