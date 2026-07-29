У нас говорят: если не был на Великой стене — не был в Китае.Вы посетите участок, который стоит нетронутым вот уже 6 веков: Симатай мало отреставрирован и сохранился почти в

первозданном виде. У его подножия погуляете по водному городу Губэй, где воссозданы архитектура и атмосфера эпох Мин и Цин. А также выпьете чая по всем традициям — как это когда-то делали императоры.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Симатай и Губэй

Поднимемся на участок Великой стены, сохранивший первозданный вид эпохи Мин. Затем погуляем по водному городу, при желании покатаемся по каналам на лодке и пообедаем. Поговорим об истории Китая, её главного символа и жизни людей здесь.

Чайная церемония

Вы разберётесь в тонкостях древнего ритуала и попробуете разные сорта чая. Если захотите, сходите на массаж стоп — подскажем хороший салон.

Организационные детали

В стоимость включены трансфер на седане Toyota / Audi или минивэне Buick, чайная церемония

Дорога в обе стороны займёт 4 часа. Остальное время проведём на локациях

Обувайтесь удобно и обязательно возьмите паспорт

С вами будет гид из нашей команды

Дополнительные расходы