Великая Китайская стена, участок Сыматай – экскурсии в Пекине

Найдено 18 экскурсий в категории «Великая Китайская стена, участок Сыматай» в Пекине на русском языке, цены от $30, скидки до 10%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Яркие краски Пекина: стена Сыматай, Губэй и чайная церемония
На машине
9 часов
28 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Лучший выбор
Яркие краски Пекина: стена Сыматай, Губэй и чайная церемония
Посетить город на воде, попробовать Те Гуань Инь и узнать, почему чай - это медитация
Начало: У отеля Legendale Hotel Beijing
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
28 мая в 08:00
$100 за человека
Путешествие сквозь века: из Пекина - к участку стены Симатай и водному городку Губэй
На машине
9 часов
54 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие сквозь века: из Пекина - к участку стены Симатай и водному городку Губэй
Пройти по следам древних воинов и заглянуть в поселение ремесленников
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
30 мая в 08:00
$355 за всё до 6 чел.
Губэй + Симатай: город на воде и участок Китайской стены
На машине
9 часов
78 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Губэй + Симатай: город на воде и участок Китайской стены
Отправиться в невероятно живописное путешествие 2 в 1
Начало: В городе
Завтра в 07:00
28 мая в 07:00
$360 за всё до 4 чел.
Город на воде Губэй + участок Китайской стены Симатай
На машине
9 часов
-
10%
221 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Город на воде Губэй + участок Китайской стены Симатай
Познакомьтесь с уникальным участком Великой Китайской стены и искусственным, но живописным городком Губэй, вдохновленным древними традициями
Начало: В вашем отеле в Пекине
30 мая в 08:00
31 мая в 08:30
$332$368 за всё до 6 чел.
Из Пекина на север Китая: Губэй и Симатай
На автобусе
8 часов
2 отзыва
Групповая
Лучший выбор
Из Пекина на север Китая: Губэй и Симатай
Увидеть за один день водный городок и один из самых красивых участков Великой стены
Начало: У гостиниц удобного
Расписание: в понедельник, вторник и пятницу в 09:00, в среду и четверг в 10:00, в субботу и воскресенье в 09:30
28 мая в 10:00
29 мая в 09:00
$100 за человека
«Дикий» участок Великой стены - Симатай и водный городок Губэй
На машине
8 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
«Дикий» участок Великой стены - Симатай и водный городок Губэй
Увидеть настоящую Китайскую стену, сохранившую свой первоначальный вид со времён династий Мин
Начало: В холле вашего отеля
30 мая в 08:00
31 мая в 08:00
$449 за всё до 6 чел.
Водяной городок Губэй у подножия Китайской стены - из Пекина
На машине
12 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Водяной городок Губэй у подножия Китайской стены - из Пекина
Погрузитесь в атмосферу древнего Китая, посетив водяной городок Губэй и уникальный участок Великой Китайской стены Симатай
29 мая в 08:00
1 июн в 08:00
$399 за всё до 4 чел.
Из Пекина - к Великой стене и городу у воды
На машине
8 часов
-
10%
6 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Пекина - к Великой стене и городу у воды
Прогулка по участку Симатай и Губэю с посещением чайной церемонии
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
29 мая в 18:00
$332$368 за всё до 6 чел.
Аутентичный Китай: Симатай + Губэй
На машине
8 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Аутентичный Китай: Симатай + Губэй
Увидеть неотреставрированный участок Великой Китайской стены и город на воде
Начало: От вашего отеля в центре Пекина
28 мая в 08:00
29 мая в 08:00
$411 за всё до 6 чел.
Древний Губэй у воды + подъём на Сыматай
На машине
10 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Древний Губэй у воды + подъём на Сыматай
Исследовать колоритный городок у Великой Китайской стены
Начало: У лобби вашего отеля
30 мая в 08:00
31 мая в 08:00
$320 за всё до 4 чел.
Сыматай, Губэй и смотровая над пропастью
На машине
12 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Сыматай, Губэй и смотровая над пропастью
Уехать из Пекина к одному из самых труднодоступных участков Великой Китайской стены - и не только
Начало: У вашего отеля
29 мая в 07:30
30 мая в 07:30
$603 за всё до 6 чел.
Имперский день: мощь Сыматай, очарование Губэй и тайны шато «Чан Юй»
На машине
10 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Имперский день: мощь Сыматай, очарование Губэй и тайны шато «Чан Юй»
Путешествие из Пекина к Китайской стене, водный городок и винное производство
Начало: От вашего отеля
28 мая в 08:00
29 мая в 08:00
$438 за всё до 10 чел.
Ветер Сыматая и мечты Губэя: Великая стена и водный городок
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Ветер Сыматая и мечты Губэя: Великая стена и водный городок
Из Пекина - к нетронутому участку стены эпохи Мин и на старинный курорт с современными развлечениями
Завтра в 09:00
28 мая в 09:00
$380 за всё до 4 чел.
Великая стена Сыматай и водный городок Губэй в вечерней подсветке
На машине
9 часов
-
10%
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Великая стена Сыматай и водный городок Губэй в вечерней подсветке
Пройти по нетронутым башням эпохи Мин и познакомиться с искусством чайной церемонии (в Пекине)
Начало: У вашего отеля в центре Пекина
Завтра в 07:30
28 мая в 07:30
$345$383 за всё до 6 чел.
Симатай - «дикая» Великая Китайская стена
На машине
8 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Симатай - «дикая» Великая Китайская стена
Исследовать самый малолюдный, колоритный и труднодоступный участок стены
Начало: В вашем отеле или аэропорту
Завтра в 14:00
28 мая в 08:00
$360 за всё до 6 чел.
Парк Небесного спокойствия, Великая стена и южная Венеция
На автобусе
9 часов
Групповая
Парк Небесного спокойствия, Великая стена и южная Венеция
Познакомиться с чудесами китайской культуры в парке «Цзиньшань», на Сыматай и в Губэе (из Пекина)
Начало: У вашего отеля в центре Пекина
Расписание: ежедневно в 08:00 и 20:00
28 мая в 08:00
29 мая в 08:00
$200 за человека
Главные сокровища великой империи: участок Симатай, городок Губэй, чайная церемония и пекинская утка
На машине
10 часов
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Главные сокровища великой империи: участок Симатай, городок Губэй, чайная церемония и пекинская утка
День, в котором соединятся древний Китай, гастрономия и лучшие традиции восточного искусства
Начало: В центре Пекина
Завтра в 08:00
28 мая в 08:00
$342$380 за всё до 6 чел.
Билет в водный город Губэй и на участок Великой Китайской стены Симатай
Пешая
8 часов
Билеты
Билет в водный город Губэй и на участок Великой Китайской стены Симатай
Не зависнуть в очереди на билеты, а сберечь силы на приятную прогулку по легендарным местам
Начало: У участка Симатай или древнего города
Расписание: ежедневно в 00:00
30 мая в 00:00
31 мая в 00:00
$30 за билет

Последние отзывы на экскурсии

Н
Яркие краски Пекина: стена Сыматай, Губэй и чайная церемония
Дата посещения: 17 мая 2026
Нашим гидом была Ирина. Заранее написала в вотс ап, всегда была на связи. Из-за прогнозируемого дождя предложила перенести экскурсию на следующий день. За это очень благодарны, т к действительно в
заранее намеченную дату лил ливень весь день, на следующий день нас встретила прекрасная погода и великолепная поездка. Все организовано, Ирина прекрасно рассказала про Пекин, создавала настроение группы. Нам все понравилось, не пожалели ни разу

И
Яркие краски Пекина: стена Сыматай, Губэй и чайная церемония
Дата посещения: 24 апр 2026
Это было очень круто!
Мы съездили на участок китайской стены Симатай, там намного меньше людей и более "дикий" участок.
Ездили с гидом Ириной.
С ней можно контактировать как по вичату, так и по
ватсапу.
Хорошо говорит по русски, рассказала по пути историческую справку, ответила про интересующие нас вопросы.
Потом прогулялись по городу и поехали на чайную церемонию.
После был ресторан из гида мишлен с уткой по пекински.
Очень понравилось, гид клиентоориентированный, всем советую.

Т
Город на воде Губэй + участок Китайской стены Симатай
Дата посещения: 10 сен 2025
Мы ездили на экскурсию с Василием, город на воде очень красивый, на стене на этом участке действительно совсем мало людей) Гид понравился, все рассказывал, забрал от отеля, экскурсию рекомендую!
А
Путешествие сквозь века: из Пекина - к участку стены Симатай и водному городку Губэй
Переживали, что будут проблемы с русскоговорящим гидом, но нам повезло, Андрей очень неплохо владеет языком, хорошо знаком с историей своей страны и очень приятный в общении. Экскурсия организована на высшем
уровне, у нас был индивидуальный комфортабельный трансфер, нас встретили в отеле, по пути завезли на чайную церемонию (девушка, которая проводила церемонию, так же хорошо говорит на русском языке), ничего не навязывали, показали, рассказали и предложили, по желанию, приобрести.
Водный город Губэй прекрасен, особенно вечером с подсветкой, Андрей нас сопровождал и рассказывал про саму деревню,быт и уклад. Никто никуда не торопил, гуляли сколько хотели. После поднялись на стену, народу было немного, поэтому свободно делали фотографии.
Спустившись вниз, посмотрели музыкальное шоу фонтанов. Шоу дронов не было, вместо этого сейчас показывают голографическое шоу на стене с огненными эффектами, очень яркое и красивое. Мы остались в восторге! В отель вернулись ближе к полуночи, так как были остановки.
Огромное спасибо нашему гиду Андрею за хорошо организованную экскурсию 👍

Ю
Губэй + Симатай: город на воде и участок Китайской стены
Отличная экскурсия.
Очень комфортный автомобиль, мы даже немного проспали по дороге туда.
Гид Олег ненавязчиво и ёмко рассказывает обо всех достопримечательностях на пути, подробно отвечает на все возникшие вопросы.
С организатором коммуникация также
комфортнаяч отвечает быстро.
Маршрут просто сказочно красивый: величественная стена и волшебный водный город.
Благодаря грамотно встроенному таймингу везде было довольно свободно.
Все пункты проверки билетов проходили быстро благодаря Олегу.
Также наш гид порекомендовал нам, какие блюда национального стрит фуда лучше попробовать, смогли продегустировать многое без тяжести.
Горячо рекомендую экскурсию.
Спасибо за этот опыт!

A
Яркие краски Пекина: стена Сыматай, Губэй и чайная церемония
Экскурсия прошла отлично, все понравилось. По пути Ирина рассказывала много интересного и отвечала на все вопросы. Были на Великой Китайской Стене и в городке Губэй. Все понравилось, спасибо!
О
Имперский день: мощь Сыматай, очарование Губэй и тайны шато «Чан Юй»
Отличная экскурсия была большая группа людей, всем очень понравилось. Гид Максим очень хорошо знает русский язык, ему отдельное огромнейшее спасибо, всё организовал на высоком уровне и помогал сделать каждый последующий шаг в нашей экскурсии. Справился даже с нашей неуправляемой компанией 😂
A
Яркие краски Пекина: стена Сыматай, Губэй и чайная церемония
Нам с мужем очень понравилась экскурсия в водный город и на участок стены Сыматай) очень мало людей, поэтому фото получаются отличные, Гид Ирина очень интеллигентная, рассказывает много интересных вещей о жизни в Китае, и конечно по теме экскурсии, помогает в бытовых вопросах, если возникают у участников! Все очень понравилось!
Н
Город на воде Губэй + участок Китайской стены Симатай
Мы провели 2 дня с гидом Василием. Сплошной восторг! Во-первых, Василий отлично говорит по-русски, отвечал на все многочисленные вопросы с нашей стороны на разнообразные темы. Во-вторых, чувство юмора и шутки
у Василия - абсолютно русские, мы были на одной волне. В-третьих, Василий очень легкий и позитивный в общении, очень деликатный при этом. И все 2 дня мы чувствовали заботу о том, чтобы нам было хорошо, вкусно, ненапряжно и т. д. За 2 дня мы получили массу впечатлений - прекрасный Запретный город, невероятное шоу акробатов (идти обязательно!), Пекинский «старый Арбат», ужин с пекинской уткой, путешествие в городок Губей (а там прогулка по каналам на лодке аля каналы Санкт- Петербурга, а лодки как в Венеции), участок Симантай великой китайской стены (не многолюдный), чайная церемония с прекрасной девушкой У Вэй, традиционное блюдо Хот пот, площадь Тяньаньмэнь (священное место как у нас Красная площадь). Комфортная машина, темп, время - все было идеально. Огромное спасибо Василию, расставались с ним с сожалением)!

Дмитрий
Сыматай, Губэй и смотровая над пропастью
Маршрут насыщенный и информативный. А дорога очень долго, но это стоит того. Невероятно романтический городок губы у которого захотелось остаться ночевать. Подъём на великую китайскую стену хорошо организован и проходит быстро на фуникулёре. На стене очень мало туристов. В губы Победа национальным блюдом – китайскими пельменями. А дороги конечно устают, но эмоции потом незабываемые.
Всего 464 отзыва в Пекине в категории "Великая Китайская стена, участок Сыматай"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Великая Китайская стена, участок Сыматай»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пекине
В мае 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 18:
  1. Яркие краски Пекина: стена Сыматай, Губэй и чайная церемония;
  2. Путешествие сквозь века: из Пекина - к участку стены Симатай и водному городку Губэй;
  3. Губэй + Симатай: город на воде и участок Китайской стены;
  4. Город на воде Губэй + участок Китайской стены Симатай;
  5. Из Пекина на север Китая: Губэй и Симатай.
Какие места ещё посмотреть в Пекине
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Великая Китайская стена;
  2. Парк Цзиншань;
  3. Запретный город;
  4. Центр Пекина;
  5. Запретный город Гугун;
  6. Площадь Тяньаньмэнь;
  7. Город на воде Губэй;
  8. Храм Неба;
  9. Великая Китайская стена, участок Цзюйюнгуань;
  10. Юнхэгун.
Сколько стоит экскурсия по Пекину в мае 2026
Сейчас в Пекине в категории "Великая Китайская стена, участок Сыматай" можно забронировать 18 экскурсий и билетов от 30 до 603 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 464 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
