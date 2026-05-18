у Василия - абсолютно русские, мы были на одной волне. В-третьих, Василий очень легкий и позитивный в общении, очень деликатный при этом. И все 2 дня мы чувствовали заботу о том, чтобы нам было хорошо, вкусно, ненапряжно и т. д. За 2 дня мы получили массу впечатлений - прекрасный Запретный город, невероятное шоу акробатов (идти обязательно!), Пекинский «старый Арбат», ужин с пекинской уткой, путешествие в городок Губей (а там прогулка по каналам на лодке аля каналы Санкт- Петербурга, а лодки как в Венеции), участок Симантай великой китайской стены (не многолюдный), чайная церемония с прекрасной девушкой У Вэй, традиционное блюдо Хот пот, площадь Тяньаньмэнь (священное место как у нас Красная площадь). Комфортная машина, темп, время - все было идеально. Огромное спасибо Василию, расставались с ним с сожалением)!