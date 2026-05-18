Показать всё
Групповая
до 15 чел.
Лучший выборЯркие краски Пекина: стена Сыматай, Губэй и чайная церемония
Посетить город на воде, попробовать Те Гуань Инь и узнать, почему чай - это медитация
Начало: У отеля Legendale Hotel Beijing
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
28 мая в 08:00
$100 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие сквозь века: из Пекина - к участку стены Симатай и водному городку Губэй
Пройти по следам древних воинов и заглянуть в поселение ремесленников
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
30 мая в 08:00
$355 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Губэй + Симатай: город на воде и участок Китайской стены
Отправиться в невероятно живописное путешествие 2 в 1
Начало: В городе
Завтра в 07:00
28 мая в 07:00
$360 за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Город на воде Губэй + участок Китайской стены Симатай
Познакомьтесь с уникальным участком Великой Китайской стены и искусственным, но живописным городком Губэй, вдохновленным древними традициями
Начало: В вашем отеле в Пекине
30 мая в 08:00
31 мая в 08:30
$332
$368 за всё до 6 чел.
Групповая
Лучший выборИз Пекина на север Китая: Губэй и Симатай
Увидеть за один день водный городок и один из самых красивых участков Великой стены
Начало: У гостиниц удобного
Расписание: в понедельник, вторник и пятницу в 09:00, в среду и четверг в 10:00, в субботу и воскресенье в 09:30
28 мая в 10:00
29 мая в 09:00
$100 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
«Дикий» участок Великой стены - Симатай и водный городок Губэй
Увидеть настоящую Китайскую стену, сохранившую свой первоначальный вид со времён династий Мин
Начало: В холле вашего отеля
30 мая в 08:00
31 мая в 08:00
$449 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Водяной городок Губэй у подножия Китайской стены - из Пекина
Погрузитесь в атмосферу древнего Китая, посетив водяной городок Губэй и уникальный участок Великой Китайской стены Симатай
29 мая в 08:00
1 июн в 08:00
$399 за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Пекина - к Великой стене и городу у воды
Прогулка по участку Симатай и Губэю с посещением чайной церемонии
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
29 мая в 18:00
$332
$368 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Аутентичный Китай: Симатай + Губэй
Увидеть неотреставрированный участок Великой Китайской стены и город на воде
Начало: От вашего отеля в центре Пекина
28 мая в 08:00
29 мая в 08:00
$411 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Древний Губэй у воды + подъём на Сыматай
Исследовать колоритный городок у Великой Китайской стены
Начало: У лобби вашего отеля
30 мая в 08:00
31 мая в 08:00
$320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Сыматай, Губэй и смотровая над пропастью
Уехать из Пекина к одному из самых труднодоступных участков Великой Китайской стены - и не только
Начало: У вашего отеля
29 мая в 07:30
30 мая в 07:30
$603 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Имперский день: мощь Сыматай, очарование Губэй и тайны шато «Чан Юй»
Путешествие из Пекина к Китайской стене, водный городок и винное производство
Начало: От вашего отеля
28 мая в 08:00
29 мая в 08:00
$438 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Ветер Сыматая и мечты Губэя: Великая стена и водный городок
Из Пекина - к нетронутому участку стены эпохи Мин и на старинный курорт с современными развлечениями
Завтра в 09:00
28 мая в 09:00
$380 за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Великая стена Сыматай и водный городок Губэй в вечерней подсветке
Пройти по нетронутым башням эпохи Мин и познакомиться с искусством чайной церемонии (в Пекине)
Начало: У вашего отеля в центре Пекина
Завтра в 07:30
28 мая в 07:30
$345
$383 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Симатай - «дикая» Великая Китайская стена
Исследовать самый малолюдный, колоритный и труднодоступный участок стены
Начало: В вашем отеле или аэропорту
Завтра в 14:00
28 мая в 08:00
$360 за всё до 6 чел.
Групповая
Парк Небесного спокойствия, Великая стена и южная Венеция
Познакомиться с чудесами китайской культуры в парке «Цзиньшань», на Сыматай и в Губэе (из Пекина)
Начало: У вашего отеля в центре Пекина
Расписание: ежедневно в 08:00 и 20:00
28 мая в 08:00
29 мая в 08:00
$200 за человека
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Главные сокровища великой империи: участок Симатай, городок Губэй, чайная церемония и пекинская утка
День, в котором соединятся древний Китай, гастрономия и лучшие традиции восточного искусства
Начало: В центре Пекина
Завтра в 08:00
28 мая в 08:00
$342
$380 за всё до 6 чел.
Билеты
Билет в водный город Губэй и на участок Великой Китайской стены Симатай
Не зависнуть в очереди на билеты, а сберечь силы на приятную прогулку по легендарным местам
Начало: У участка Симатай или древнего города
Расписание: ежедневно в 00:00
30 мая в 00:00
31 мая в 00:00
$30 за билет
Последние отзывы на экскурсии
Н
Дата посещения: 17 мая 2026
Нашим гидом была Ирина. Заранее написала в вотс ап, всегда была на связи. Из-за прогнозируемого дождя предложила перенести экскурсию на следующий день. За это очень благодарны, т к действительно в
И
Дата посещения: 24 апр 2026
Это было очень круто!
Мы съездили на участок китайской стены Симатай, там намного меньше людей и более "дикий" участок.
Ездили с гидом Ириной.
С ней можно контактировать как по вичату, так и по
Мы съездили на участок китайской стены Симатай, там намного меньше людей и более "дикий" участок.
Ездили с гидом Ириной.
С ней можно контактировать как по вичату, так и по
Т
Дата посещения: 10 сен 2025
Мы ездили на экскурсию с Василием, город на воде очень красивый, на стене на этом участке действительно совсем мало людей) Гид понравился, все рассказывал, забрал от отеля, экскурсию рекомендую!
А
Переживали, что будут проблемы с русскоговорящим гидом, но нам повезло, Андрей очень неплохо владеет языком, хорошо знаком с историей своей страны и очень приятный в общении. Экскурсия организована на высшем
Ю
Отличная экскурсия.
Очень комфортный автомобиль, мы даже немного проспали по дороге туда.
Гид Олег ненавязчиво и ёмко рассказывает обо всех достопримечательностях на пути, подробно отвечает на все возникшие вопросы.
С организатором коммуникация также
Очень комфортный автомобиль, мы даже немного проспали по дороге туда.
Гид Олег ненавязчиво и ёмко рассказывает обо всех достопримечательностях на пути, подробно отвечает на все возникшие вопросы.
С организатором коммуникация также
A
Экскурсия прошла отлично, все понравилось. По пути Ирина рассказывала много интересного и отвечала на все вопросы. Были на Великой Китайской Стене и в городке Губэй. Все понравилось, спасибо!
О
Отличная экскурсия была большая группа людей, всем очень понравилось. Гид Максим очень хорошо знает русский язык, ему отдельное огромнейшее спасибо, всё организовал на высоком уровне и помогал сделать каждый последующий шаг в нашей экскурсии. Справился даже с нашей неуправляемой компанией 😂
A
Нам с мужем очень понравилась экскурсия в водный город и на участок стены Сыматай) очень мало людей, поэтому фото получаются отличные, Гид Ирина очень интеллигентная, рассказывает много интересных вещей о жизни в Китае, и конечно по теме экскурсии, помогает в бытовых вопросах, если возникают у участников! Все очень понравилось!
Н
Мы провели 2 дня с гидом Василием. Сплошной восторг! Во-первых, Василий отлично говорит по-русски, отвечал на все многочисленные вопросы с нашей стороны на разнообразные темы. Во-вторых, чувство юмора и шутки
Маршрут насыщенный и информативный. А дорога очень долго, но это стоит того. Невероятно романтический городок губы у которого захотелось остаться ночевать. Подъём на великую китайскую стену хорошо организован и проходит быстро на фуникулёре. На стене очень мало туристов. В губы Победа национальным блюдом – китайскими пельменями. А дороги конечно устают, но эмоции потом незабываемые.
Всего 464 отзыва в Пекине в категории "Великая Китайская стена, участок Сыматай"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Великая Китайская стена, участок Сыматай»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пекине
В мае 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 18:
- Яркие краски Пекина: стена Сыматай, Губэй и чайная церемония;
- Путешествие сквозь века: из Пекина - к участку стены Симатай и водному городку Губэй;
- Губэй + Симатай: город на воде и участок Китайской стены;
- Город на воде Губэй + участок Китайской стены Симатай;
- Из Пекина на север Китая: Губэй и Симатай.
Какие места ещё посмотреть в Пекине
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
Сколько стоит экскурсия по Пекину в мае 2026
Сейчас в Пекине в категории "Великая Китайская стена, участок Сыматай" можно забронировать 18 экскурсий и билетов от 30 до 603 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 464 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Экскурсии на русском языке в Пекине (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 18 экскурсий на 2026 год по теме «Великая Китайская стена, участок Сыматай», 464 ⭐ отзыва, цены от $30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль