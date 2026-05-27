Мы предлагаем осознанное путешествие к участку Мутяньюй — организованный вход и оформленные билеты сэкономят ваше время. Вы сможете гулять, фотографировать и наслаждаться видами без давления и спешки. Не просто увидите древние башни — узнаете, как они работали, кто их строил и какие легенды хранит стена. Получите живое понимание истории, инженерного гения и культуры древнего Китая.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Мутяньюй считается одним из самых красивых и менее загруженных участков Великой Китайской стены. Когда стена уходит за горизонт по гребням гор, приходит понимание, что перед вами — не просто памятник, а символ цивилизации. И мы предлагаем вам прикоснуться к ней.

Вы узнаете:

как и зачем строилась Великая стена, почему её называют «драконом, уходящим в горы»

какие династии укрепляли северные рубежи Китая и какую роль играла стена в обороне государства

как была устроена система сигнальных башен и военная жизнь гарнизонов

какие легенды, мифы и исторические факты связаны с этим символом Поднебесной

Примерный тайминг

9:00–9:30 — сбор группы в Пекине (знакомство с гидом, организационные детали, рассадка в автобусе) и выезд

11:00 — прибытие на Мутяньюй, организованный вход на территорию

Вводный рассказ о специфике именно этого участка стены и ориентирование на местности:

схема участка

рекомендации по маршрутам прогулки

точки с лучшими панорамами

11:30–16:00 — свободное время на Великой Китайской стене (гид остаётся на связи и при необходимости помогает сориентироваться)

16:00 — сбор группы и отправление в Пекин

17:30–18:00 — возвращение в Пекин

Организационные детали

Поедем на современном туристическом автобусе с кондиционером

В стоимость входит: трансфер в обе стороны, входной билет на участок Мутяньюй, обед (при выборе соответствующего билета)

Дополнительные расходы (по желанию): подъём/спуск на фуникулёре, аттракцион «санный спуск», личные расходы

С вами будет русскоязычный гид из нашей команды

Ограничения