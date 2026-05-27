Мы предлагаем осознанное путешествие к участку Мутяньюй — организованный вход и оформленные билеты сэкономят ваше время. Вы сможете гулять, фотографировать и наслаждаться видами без давления и спешки.
Не просто увидите древние башни — узнаете, как они работали, кто их строил и какие легенды хранит стена. Получите живое понимание истории, инженерного гения и культуры древнего Китая.
Не просто увидите древние башни — узнаете, как они работали, кто их строил и какие легенды хранит стена. Получите живое понимание истории, инженерного гения и культуры древнего Китая.
Описание экскурсии
Мутяньюй считается одним из самых красивых и менее загруженных участков Великой Китайской стены. Когда стена уходит за горизонт по гребням гор, приходит понимание, что перед вами — не просто памятник, а символ цивилизации. И мы предлагаем вам прикоснуться к ней.
Вы узнаете:
- как и зачем строилась Великая стена, почему её называют «драконом, уходящим в горы»
- какие династии укрепляли северные рубежи Китая и какую роль играла стена в обороне государства
- как была устроена система сигнальных башен и военная жизнь гарнизонов
- какие легенды, мифы и исторические факты связаны с этим символом Поднебесной
Примерный тайминг
9:00–9:30 — сбор группы в Пекине (знакомство с гидом, организационные детали, рассадка в автобусе) и выезд
11:00 — прибытие на Мутяньюй, организованный вход на территорию
Вводный рассказ о специфике именно этого участка стены и ориентирование на местности:
- схема участка
- рекомендации по маршрутам прогулки
- точки с лучшими панорамами
11:30–16:00 — свободное время на Великой Китайской стене (гид остаётся на связи и при необходимости помогает сориентироваться)
16:00 — сбор группы и отправление в Пекин
17:30–18:00 — возвращение в Пекин
Организационные детали
- Поедем на современном туристическом автобусе с кондиционером
- В стоимость входит: трансфер в обе стороны, входной билет на участок Мутяньюй, обед (при выборе соответствующего билета)
- Дополнительные расходы (по желанию): подъём/спуск на фуникулёре, аттракцион «санный спуск», личные расходы
- С вами будет русскоязычный гид из нашей команды
Ограничения
- Рекомендуемый возраст: от 6 лет
- Подходит для путешественников со средней физической подготовкой, на стене есть крутые участки и ступени разной высоты
- Людям с серьёзными проблемами опорно-двигательного аппарата следует учитывать нагрузку
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Билет без обеда
|$90
|Билет с обедом
|$100
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции Dongzhimen
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гузаль — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 12 туристов
Несколько лет живу в Азии и могу организовать любую программу по Китаю, Таиланду, Вьетнаму и другим странам. Мы с командой запустили множество туров: найдём необходимое решение именно для вас:)
Входит в следующие категории Пекина
Похожие экскурсии на «К вершинам истории: Великая стена Мутяньюй (без очередей, билеты включены)»
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборВеликая стена Китая: участок Мутяньюй + традиционное чаепитие
Познать Китай через историю, традиции и кулинарию
Начало: Пекинской отель в пределах четвертого кольца
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
$290 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборВеликая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной
Откройте для себя величие Великой Китайской стены и насладитесь чайной церемонией. Уникальный опыт и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: В центре города
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
$290 за всё до 4 чел.
-
3%
Групповая
Лучший выборМутяньюй и 600 лет истории обороны Пекина (билеты и обед включены)
Исследовать лучше всего сохранившийся участок Великой китайской стены
Начало: У станции метро Dongzhimen
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 08:45
29 мая в 08:45
$57
$59 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Великая Китайская стена и храм Хунлуо
Погрузитесь в историю и культуру Китая, посетив живописный участок Великой стены Мутяньюй и крупнейший буддистский храм Хунлуо на севере страны
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:00
$330 за всё до 5 чел.
$90 за человека