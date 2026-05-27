К вершинам истории: Великая стена Мутяньюй (без очередей, билеты включены)

Вдохнуть горный воздух и почувствовать связь с тысячелетней историей Китая
Мы предлагаем осознанное путешествие к участку Мутяньюй — организованный вход и оформленные билеты сэкономят ваше время. Вы сможете гулять, фотографировать и наслаждаться видами без давления и спешки.

Не просто увидите древние башни — узнаете, как они работали, кто их строил и какие легенды хранит стена. Получите живое понимание истории, инженерного гения и культуры древнего Китая.
Описание экскурсии

Мутяньюй считается одним из самых красивых и менее загруженных участков Великой Китайской стены. Когда стена уходит за горизонт по гребням гор, приходит понимание, что перед вами — не просто памятник, а символ цивилизации. И мы предлагаем вам прикоснуться к ней.

Вы узнаете:

  • как и зачем строилась Великая стена, почему её называют «драконом, уходящим в горы»
  • какие династии укрепляли северные рубежи Китая и какую роль играла стена в обороне государства
  • как была устроена система сигнальных башен и военная жизнь гарнизонов
  • какие легенды, мифы и исторические факты связаны с этим символом Поднебесной

Примерный тайминг

9:00–9:30 — сбор группы в Пекине (знакомство с гидом, организационные детали, рассадка в автобусе) и выезд

11:00 — прибытие на Мутяньюй, организованный вход на территорию

Вводный рассказ о специфике именно этого участка стены и ориентирование на местности:

  • схема участка
  • рекомендации по маршрутам прогулки
  • точки с лучшими панорамами

11:30–16:00 — свободное время на Великой Китайской стене (гид остаётся на связи и при необходимости помогает сориентироваться)

16:00 — сбор группы и отправление в Пекин

17:30–18:00 — возвращение в Пекин

Организационные детали

  • Поедем на современном туристическом автобусе с кондиционером
  • В стоимость входит: трансфер в обе стороны, входной билет на участок Мутяньюй, обед (при выборе соответствующего билета)
  • Дополнительные расходы (по желанию): подъём/спуск на фуникулёре, аттракцион «санный спуск», личные расходы
  • С вами будет русскоязычный гид из нашей команды

Ограничения

  • Рекомендуемый возраст: от 6 лет
  • Подходит для путешественников со средней физической подготовкой, на стене есть крутые участки и ступени разной высоты
  • Людям с серьёзными проблемами опорно-двигательного аппарата следует учитывать нагрузку

ежедневно в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Билет без обеда$90
Билет с обедом$100
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции Dongzhimen
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гузаль
Гузаль — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 12 туристов
Несколько лет живу в Азии и могу организовать любую программу по Китаю, Таиланду, Вьетнаму и другим странам. Мы с командой запустили множество туров: найдём необходимое решение именно для вас:)

