Мои заказы

Мутяньюй и 600 лет истории обороны Пекина (билеты и обед включены)

Исследовать лучше всего сохранившийся участок Великой китайской стены
Приглашаю вас побывать на ключевом оборонительном пункте Пекина.

Вы познакомитесь с предысторией Великой стены и изучите архитектурные особенности сохранившегося участка.

После содержательной экскурсии у вас будет сводобное время для самостоятельной прогулки, а после — обед по системе «шведский стол».
4.6
5 отзывов
Мутяньюй и 600 лет истории обороны Пекина (билеты и обед включены)

Описание экскурсии

9:00 — отправление из Пекина и трассовая экскурсия о предыстории Великой стены

10:30 — прибытие к участку Мутяньюй и переезд ко входу на Великую стену на внутреннем шаттле

10:45–13:45 — экскурсия

  • Мы пройдём по ключевым участкам Мутяньюй
  • Я расскажу о выборе этого места как оборонительного пункта Пекина
  • Вы услышите о строительстве и реконструкции этого участка во времена династии Мин
  • Поймёте, почему Мутяньюй включена в список ЮНЕСКО
  • У вас останется время на самостоятельную прогулку по стене

14:00–15:00 — обед по системе «шведский стол» с китайскими и европейскими блюдами

15:30–17:00 — возвращение в Пекин

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автобусе. Внутренний шаттл от остановки автобуса до входа на Стену и обратно входит в стоимость
  • Питьевая бутилированная вода в автобусе и обед по системе «шведский стол» включены в стоимость. Напитки во время обеда — за доплату
  • Дополнительно по желанию оплачивается подъём/спуск на фуникулёре — 140 юаней за чел. (~$20) в оба конца

ежедневно в 08:45 и 09:00

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 44 раза на ближайшие дни
Забронировать экскурсию

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$59
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро Dongzhimen
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:45 и 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джонни
Джонни — ваш гид в Пекине
Провёл экскурсии для 33 туристов
Я гид в Пекине и профессиональный фотограф. Свободно говорю по-русски, ведь моя жена из России:) Провожу индивидуальные экскурсии и фотосессии. Со мной вы получите уникальные кадры в самых живописных местах.

Отзывы и рейтинг

Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
1
2
1
В
Виктор
19 мар 2026
Хорошо организованная экскурсия До ВКС ехали чуть больше часа, пока ехали гид Михаил рассказывал про Пекин. На входе и на фаникулер народу не много (ещё не сезон). На обед был организован хороший шведский стол. В общем только положительные эмоции.
Sana
13 мар 2026
всё прошло замечательно
Организаторы молодцы, рекомендую
Обед был очень вкусный
А
Антон
5 мар 2026
все прошло отлично
А
Андрей
4 мар 2026
из-за непогоды в предыдущие два дня,экскурсия превратилась в экстрим. лёд на камнях стены не позволял нормально передвигаться. никаких мер по ликвидации льда не принято, зато выставлено ограничение передвижения. вместо 6 башен прошли всего 2, дальше не пускали. никакой компенсации за неудобства и ограничения. какой-то не клиентоориентированный подход.
Джонни
Ответ организатора:
Извиняюсь за неудобства, в этом году в Пекине очень много снег и чтою обеспечить безопасность для туристов и старатся показать
читать дальше

туристам красоты Мутяньюй, они решили меньше часть открыть, я буду ваши отзыв передать администрации Мутяньюй, и вместе с ним придумать лучше варианты для таких условиях Еще раз прошу прощения за неудобство который мы вам представители

Н
Нина
2 мар 2026
спасибо огромное организаторам!
все прошло супер!
Джонни
Ответ организатора:
Очень рад что вам понравилась экскурсия! Приезжайте еще к нам)))

Входит в следующие категории Пекина

Похожие экскурсии на «Мутяньюй и 600 лет истории обороны Пекина (билеты и обед включены)»

«Дикий» участок Великой стены - Симатай и водный городок Губэй
На машине
8 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
«Дикий» участок Великой стены - Симатай и водный городок Губэй
Увидеть настоящую Китайскую стену, сохранившую свой первоначальный вид со времён династий Мин
Начало: В холле вашего отеля
21 мар в 08:00
22 мар в 08:00
$366 за всё до 6 чел.
Великая Китайская стена - участок Мутяньюй
На машине
7 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Великая Китайская стена - участок Мутяньюй
Мутяньюй - самый длинный участок Великой Китайской стены, всего в 73 км от Пекина. Увлекательная экскурсия с гидом, подъем на фуникулёре и спуск на санях
Начало: В отеле
Завтра в 13:30
21 мар в 07:30
$290 за всё до 4 чел.
Путешествие из Пекина: Великая Китайская стена + храм Юнхэгун
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие из Пекина: Великая Китайская стена + храм Юнхэгун
Индивидуальная экскурсия из Пекина: посетите Великую Китайскую стену и храм Юнхэгун, насладитесь историей и культурой Китая
Завтра в 12:00
21 мар в 09:00
$325 за всё до 5 чел.
Поездка на Великую Китайскую стену - участок Мутяньюй
На машине
8 часов
2 отзыва
Групповая
Поездка на Великую Китайскую стену - участок Мутяньюй
Пройти по чуду света (из Пекина)
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30 и 16:00
Завтра в 08:30
21 мар в 08:30
$200 за человека
У нас ещё много экскурсий в Пекине. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Пекине