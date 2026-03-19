Приглашаю вас побывать на ключевом оборонительном пункте Пекина.
Вы познакомитесь с предысторией Великой стены и изучите архитектурные особенности сохранившегося участка.
После содержательной экскурсии у вас будет сводобное время для самостоятельной прогулки, а после — обед по системе «шведский стол».
Вы познакомитесь с предысторией Великой стены и изучите архитектурные особенности сохранившегося участка.
После содержательной экскурсии у вас будет сводобное время для самостоятельной прогулки, а после — обед по системе «шведский стол».
Описание экскурсии
9:00 — отправление из Пекина и трассовая экскурсия о предыстории Великой стены
10:30 — прибытие к участку Мутяньюй и переезд ко входу на Великую стену на внутреннем шаттле
10:45–13:45 — экскурсия
- Мы пройдём по ключевым участкам Мутяньюй
- Я расскажу о выборе этого места как оборонительного пункта Пекина
- Вы услышите о строительстве и реконструкции этого участка во времена династии Мин
- Поймёте, почему Мутяньюй включена в список ЮНЕСКО
- У вас останется время на самостоятельную прогулку по стене
14:00–15:00 — обед по системе «шведский стол» с китайскими и европейскими блюдами
15:30–17:00 — возвращение в Пекин
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автобусе. Внутренний шаттл от остановки автобуса до входа на Стену и обратно входит в стоимость
- Питьевая бутилированная вода в автобусе и обед по системе «шведский стол» включены в стоимость. Напитки во время обеда — за доплату
- Дополнительно по желанию оплачивается подъём/спуск на фуникулёре — 140 юаней за чел. (~$20) в оба конца
ежедневно в 08:45 и 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$59
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро Dongzhimen
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:45 и 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джонни — ваш гид в Пекине
Провёл экскурсии для 33 туристов
Я гид в Пекине и профессиональный фотограф. Свободно говорю по-русски, ведь моя жена из России:) Провожу индивидуальные экскурсии и фотосессии. Со мной вы получите уникальные кадры в самых живописных местах.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 5 отзывах
В
Виктор
19 мар 2026
Хорошо организованная экскурсия До ВКС ехали чуть больше часа, пока ехали гид Михаил рассказывал про Пекин. На входе и на фаникулер народу не много (ещё не сезон). На обед был организован хороший шведский стол. В общем только положительные эмоции.
Sana
13 мар 2026
всё прошло замечательно
Организаторы молодцы, рекомендую
Обед был очень вкусный
Организаторы молодцы, рекомендую
Обед был очень вкусный
А
Антон
5 мар 2026
все прошло отлично
А
Андрей
4 мар 2026
из-за непогоды в предыдущие два дня,экскурсия превратилась в экстрим. лёд на камнях стены не позволял нормально передвигаться. никаких мер по ликвидации льда не принято, зато выставлено ограничение передвижения. вместо 6 башен прошли всего 2, дальше не пускали. никакой компенсации за неудобства и ограничения. какой-то не клиентоориентированный подход.
Джонни
Ответ организатора:
Извиняюсь за неудобства, в этом году в Пекине очень много снег и чтою обеспечить безопасность для туристов и старатся показать
Н
Нина
2 мар 2026
спасибо огромное организаторам!
все прошло супер!
все прошло супер!
Джонни
Ответ организатора:
Очень рад что вам понравилась экскурсия! Приезжайте еще к нам)))
