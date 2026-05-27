Проведите 2 часа вдали от суеты и шума большого города.
Под руководством англоязычного преподавателя вы не просто познакомитесь с древним письмом кистью, но и сами научитесь выводить иероглифы. Процесс напоминает медитацию, помогает расслабиться и замедлиться. А после вы насладитесь чаепитием со сладостями.
Описание мастер-класса
Преподаватель погрузит вас в основы китайской каллиграфии и даст всё необходимое: кисти, бумагу и тушь. Вы освоите базовые элементы письма и сами создадите каллиграфическую работу.
После вас ждёт чаепитие с традиционными угощениями (печеньем).
Организационные детали
- Материалы, чай и традиционные сладости входят в стоимость
- Остаток стоимости необходимо оплатить не позднее чем за день до посещения по PayPal, Alipay или через QR-код WeChat, который мы отправим отдельно
- С вами будет англоязычный преподаватель из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Чаоян
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 100 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Панда Чжан — Организатор в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы лицензированное туристическое агентство со штаб-квартирой в Пекине. Наша команда много лет живёт и работает в Китае, что позволило нам глубоко изучить местную историю, культуру и повседневную жизнь. Мы с
от $53 за экскурсию